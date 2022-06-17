Знешкоджено велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова, - СБУ. ВIДЕО
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СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, під час якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ.
Так, у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога.
"Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених. Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких - радник так званого "голови Криму" Аксьонова.
Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців.
Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів.
Як зазначається, передачу інформації здійснювали через "зв’язкових", які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали.
Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.
Під час проведення більше ніж 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили:
зброю,
комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів,
прокремлівські агітаційні матеріали.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, триває досудове розслідування", - додають в СБУ.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
У ТЮРМИ ? ПОЛІТИКІВ ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ, ОДНА ЗАБОРОНИ ПАРТІЙ ЦЕ ПШИК.
Безмозглу гнать из Рады за вредительство и за дело Вагнеровцев ‼️‼️‼️
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В так называемой дыныре провели конкурс красоты, в котором победила.... Мукла.
Именно так оно себя называет.
Как вам "miss DNR"? Это Мукла. Позывной такой. Именует себя "Донецкой королевой красоты", "брильянт Донецка"...Мукла с окружной )))) (фу ***))))))
Связывать по двое и в ближайший водоем...
Пошана справжнім ОФІЦЕРАМ СБУшникам - патріотам України, і ганьба зрадникам і сцикунам із СБУ!