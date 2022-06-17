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Знешкоджено велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, під час якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ.

Так, у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога.

"Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених. Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких - радник так званого "голови Криму" Аксьонова.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців.

Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів.

Як зазначається, передачу інформації здійснювали через "зв’язкових", які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали.

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

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Під час проведення більше ніж 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили:

Знешкоджено велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова, - СБУ 01 зброю,

Знешкоджено велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова, - СБУ 01 комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів,

Знешкоджено велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова, - СБУ 01 прокремлівські агітаційні матеріали.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, триває досудове розслідування", - додають в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
А коли СБУ знешкодять рашистську агентуру, якою керує дєрьмак?
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17.06.2022 13:00
+21
Вот кого надо расстреливать , а Безмозгла хотела расстреливать украинских воинов БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ.
Безмозглу гнать из Рады за вредительство и за дело Вагнеровцев ‼️‼️‼️
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17.06.2022 13:16
+18
КОЛИ У НАС ВЖЕ ПОЧНУТЬ САДЖАТИ СЕПАРІВ І ПОМІЧНИКІВ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ
У ТЮРМИ ? ПОЛІТИКІВ ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ, ОДНА ЗАБОРОНИ ПАРТІЙ ЦЕ ПШИК.
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17.06.2022 13:00
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А коли СБУ знешкодять рашистську агентуру, якою керує дєрьмак?
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17.06.2022 13:00 Відповісти
діркачя?
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04.07.2022 12:22 Відповісти
КОЛИ У НАС ВЖЕ ПОЧНУТЬ САДЖАТИ СЕПАРІВ І ПОМІЧНИКІВ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ
У ТЮРМИ ? ПОЛІТИКІВ ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ, ОДНА ЗАБОРОНИ ПАРТІЙ ЦЕ ПШИК.
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17.06.2022 13:00 Відповісти
Так це вони винні у здачі Півдня України?
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17.06.2022 13:03 Відповісти
Ну а хто ж?
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17.06.2022 16:50 Відповісти
Ну это ,как с террористом в автобусе или Андрющенко который якобы убил Шеремета. Критиков зачищают скорее всего. В скором времени агентов и в Цензоре и в Украинской правде увидят, стоит только покритиковать Зелене говно, вот увидите..
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17.06.2022 13:11 Відповісти
А звонки Лукашенко и Путину и сдачу операцию с вагнеровцами, это как рассматривать,как перемога или зрада? СБУ не хочет обрать внимание, Про Херсон, да и вообще весь юго-восток не вспоминаю, про "эвакуацию" Азова из Мариуполя, молчу.
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17.06.2022 13:14 Відповісти
Вот кого надо расстреливать , а Безмозгла хотела расстреливать украинских воинов БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ.
Безмозглу гнать из Рады за вредительство и за дело Вагнеровцев ‼️‼️‼️
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17.06.2022 13:16 Відповісти
Безмозглих слуг народу. Їх там щебільше двухсот.
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17.06.2022 13:23 Відповісти
и об ужасно-непрекрасном ))) (между прочим...специально не на ночь))) не ругайте !!!)
//

В так называемой дыныре провели конкурс красоты, в котором победила.... Мукла.
Именно так оно себя называет.
Как вам "miss DNR"? Это Мукла. Позывной такой. Именует себя "Донецкой королевой красоты", "брильянт Донецка"...Мукла с окружной )))) (фу ***))))))



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17.06.2022 13:32 Відповісти
От це свисток , всім свисткам свисток , ***
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17.06.2022 14:01 Відповісти
та вже не свісток...а гармошка)))))
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17.06.2022 14:20 Відповісти
Яке населення, такі й королеви...
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17.06.2022 15:48 Відповісти
Яка красота...
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17.06.2022 18:06 Відповісти
Не дай Боже таке ввечері в сутінках зустріти.
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18.06.2022 16:38 Відповісти
фу це ще похуже за діркачя
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04.07.2022 12:30 Відповісти
якийсь пітушок
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04.07.2022 12:32 Відповісти
А может делать то, что их прадеды делали с пленными белыми офицерами в Евпаторийской Бухте???

Связывать по двое и в ближайший водоем...
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17.06.2022 13:35 Відповісти
Поки оперативники СБУ середньої ланки роблять свою роботу, їхні шефи або зрадили Україну, або з'їбались у самі скрутні часи!
Пошана справжнім ОФІЦЕРАМ СБУшникам - патріотам України, і ганьба зрадникам і сцикунам із СБУ!
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17.06.2022 13:45 Відповісти
розстріли 20 року в Криму. Більше 100 років все покрите покровом таємниці. А царь орків все засекретив. Спочатку поклали на двох коханців Землячку і Белу Куна, але щось таки відомо. Фелікс створив Ударну групу чекістів під орудою Ю.Євдокимова. Там і сформувався Севказклан чекістів. Призвіща убієнних друкували, потім це визнали помилковим. Після Єжова всіх їх підмели. Комендант Кримської ЧК Папанін сховався, як писав його радист Кренкель, на крижині і нізащо не хотів "на берег". Тільки після того, як крижина розтанула їх спасли. було зформовано три центри знищення. В Архангельську, Уралі,в Криму керавалі Кедров,Павлуновький,Євдокимов з допомогою латишів. Всі подвиги описувались у відомому журналі ВЧК, але після смерті Фелікса постарались забути. За період 19201921 пприблизно було убито біля 200 тис. чоловік більшість складали служиві люди старого режиму. А всю цю публіку негайно тільки на обмін.
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17.06.2022 14:21 Відповісти
Ну и что? Теперь мы эту мразь будет кормить, охранять и беречь. Не накладно ли? И не слишком ли много чести для подонков? Гуманисты, б-ть! За счет народа!
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17.06.2022 14:30 Відповісти
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17.06.2022 19:51 Відповісти
Там бивших не буває.
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18.06.2022 16:41 Відповісти
Даже в Сомали такое невозможно.
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19.06.2022 19:25 Відповісти
А ведь били в колокола и на этом форуме, и я часто напоминал ещё в 15-17гг, и когда безвиз дали о срочном введении визового режима с Рахой! Не всех бы приловили, но швали конечно меньше бы было. Тут к пороху старый вопрос. А сейчас уже поздно. Чуть подсластили дружба нам с ЕС, что днями гостили у нас. Тройка шестёрок!
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19.06.2022 19:23 Відповісти
ще 19 пітухов
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04.07.2022 12:20 Відповісти
 
 