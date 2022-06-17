Знешкоджено велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова, - СБУ. ВIДЕО

СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, під час якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ.

Так, у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога.

"Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених. Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких - радник так званого "голови Криму" Аксьонова.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців.

Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів.

Як зазначається, передачу інформації здійснювали через "зв’язкових", які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали.

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

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Під час проведення більше ніж 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили:

зброю,

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів,

прокремлівські агітаційні матеріали.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, триває досудове розслідування", - додають в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.