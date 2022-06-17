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"Койот, живий? "Бджілки" полетіли", - українські воїни створили високомобільну РСЗВ з пускової установки від літака, пікапа та причепа з написом "Бджоли". ВIДЕО
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Українські військові створили високомобільну РСЗВ з ракетного блоку Б-8М1, що використовується на літаках, пікапа та причепа з написом "Бджоли".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойового використання такої РСЗВ опублікований у соцмережах.
Установка стріляє некерованими 80-міліметровими ракетами С-8 радянського зразка, має меншу дальність, ніж РСЗВ "Град", але є досить ефективною зброєю.
Топ коментарі
+71 Єто Другоє
показати весь коментар17.06.2022 14:03
+59 Fedir Syzyi
показати весь коментар17.06.2022 13:47
+58 Топ Ган
показати весь коментар17.06.2022 13:50
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Будь ласка, зачекайте...
Ваще то такие самоделки в Афгане ещё мастерили, залп смотрится красиво, но даже тогда отмечалась очень низкая эффективность, в основном психологический эффективность на малоподготовленного противника
З такими темпами скоро налагодимо кустарне виробництво далекобійних РСЗВ
Таблиці думаю розрахують.
Але хай це буде москалям секретом.
А прогу для него сделать(думаю есть) не проблема. Он сам все считает.
А тут немає такої можливості. Всі постріли - в молоко.
Ну или на полигоне при практической стрельбе можно расчитать пару тройку углов (если они там вообще меняются) с дальностями попадания. Ясно что не Himars и жаль что приходится ребятам колхозить, но с другой стороны - всё что убивает кацапню - всё хорошо)
Піздуйте на допогому, Ваші геніальні зауваження потрібні на передовій а не у дописах до новин.
Якщо це зробили то напевно в цьому є якась потреба.
тому треба робити промислові майданчики в сусідніх країнах увздовж граници України і робити там зброю з західних комплектуючих
эффективность низкая в плане убивания но в плане ранений чудовищно высока. Нормальное ранение это вывод солдата из строя.