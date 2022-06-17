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Артилеристи одним залпом шести французьких САУ "CAESAR" знищили самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" окупантів та командно-штабну машину. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські артилеристи одним залпом шести французьких САУ "CAESAR" накрили район, де противник зосередив більше ніж 15 одиниць озброєння та військової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військове телебачення України, прямим влучанням було уражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї.
Топ коментарі
+59 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар17.06.2022 14:47
+51 Gal
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+47 Panda Freeav
показати весь коментар17.06.2022 14:49
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Будь ласка, зачекайте...
Та і Макрон однозначно краще для нас ніж Ле Пен.
Я живу у Франції і чесно - дуже вже пан Пєтров ********* зі своєю критикою. Якщо так далі піде - то Франція покаже дулю.
https://www.youtube.com/watch?v=sVQe8U5hJpQ
Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.
Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.
А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.
А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!
И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.
Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.
Так что помощь идёт, всё будет Украина!
Але Бабченко вже реально задовбав, псіх зациклений.
"Такую лічную непріязнь іспітиваю к
патєрпевшемузеленскому, кушать нє могу".
Всё правильно но не до конца: забыли тезис: "теперишняя влада всё просрала" и её надо сменить.
Это по кремлёвской методичке.
ТО мабуть краще допомогти нам, що змушені воювати з рашою до нашої повної перемоги, ніж в разі нашої поразки без підтримки заходу думати - нападе на них раша чи не нападе?
6 Цезарів - 2 одиниці техніки рф. Били по скупченню 15 одиниць.
Зрозуміло, що це я на бойовому дивані такий розумний. Але ...
Вчера во время визита в Киев Макрон объявил, что началась срочная поставка транспортной авиацией ещё 6 "Цезарей" и снарядов к ним для артиллерии ВСУ.
18 сверхсовременных САУ, которые с уникальной точностью поражают цели на дальности 42 км с максимальным отклонением снарядов даже на такой дистанции всего лишь 1,5-2 метра.
В общем, подарок весьма ценный и нужный.
https://youtu.be/rHkSQEYz8wk
М777 можно легко "положить" вровень с землёй и замаскировать кустами/ветками на длительное время, цезарю ввиду не высокой проходимости Унимога заезжать в такие ***** сложно. Так что у каждого есть свои минусы и плюсы. У М777 из минусов - отсутствие кондиционера )
Этот недостаток нивелируется возможностью возить б\к, бОльший почти в 50 раз, чем на цезаре, что важно в условиях затрудненной логистики и маневренных боевых действиях. Т.е. Цезарь без сопровождения такого же Oshkosh'а со снарядами - просто "красивое". Вот и нивелируется его это "гораздо" преимущество на ноль с его возимыми штатными 18-тью выстрелами. Этот дивайс немного для другой войны, на которой стволы не перегреваются.
М777 - 7+водитель. У нас обычно 7, потому что в расчете минимум три водителя )))
Вы удивитесь, но прицеп к цезарю не предусмотрен конструкцией, и поэтому не существует в природе )) Зато есть кондиионер.
6 машин дали 1 залп і на виїзд. Ефект, дай Б-г є і то добре. А ефективність ??
Невже у рф настільки ефективна контрбатарейна розвідка ??
То количество арты, которое есть у нас на фронтах, использует за сутки порядка шести тысяч выстрелов в среднем. Если батарея делает один залп и сворачивается, то это значит, что все шесть кабанчики прилетели в одну локацию, над которой висит БПЛА, и там уже ******. Поэтому они сворачиваются и меняют позиции.
Кацапы же ****** по площадям куда попало, потому расход выстрелов в сутки у них раз в десять, а иногда в двенадцать больше чем у нас. Это не их земля, поэтому их задача - просто все уничтожить. Когда Вы видите видео/фото с БПЛА зелёного поля, которое покрыто хаотично несколькими десятками, а то и сотней воронок - это работа кацапской арты.
У кацапов контрбатарейная разведка - это "орланы", которые смогли долететь, и реже - колаборанты.
Могу смело утверждать, что сейчас в Украине контрбатарейных радаров в разы больше, чем в европейских армиях вместе взятых.
Сейчас это выглядит такт - залипайте: https://twitter.com/i/status/1536406887285116930
Най на відкритому повітрі всеж легше ...
Система така:
- сам снаряд окремо, в нього тільки оболонка з вибухівкою та підривник (у активно-реактивних - конструкція зовсім інша).
- порох - окремо, без всіляких гільз. В спеціальних зв'язках, кладуть від 2 до 4, наскільки я зрозумів
- капсуль - окремо, він в різних гаубицях по різному вставляється в казенну частину. В цезарів - автоматично.
В М777 це робить та сама людина, яка завантажує порох та закриває "замок" (аби навіть випадково руку не відірвало).
Франция 406
Испания 327
Германия 266
Великобритания 227
Финляндия 200
Разом - 1426
На сьогодня російських танків знищено 1456 (+7) од.