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Український боєць на передовій співає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." відбиваючи ритм на автоматі Калашникова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український боєць на передовій заспівав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...", відбиваючи ритм на автоматі Калашникова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойового реміксу української патріотичної пісні опублікований у соціальних мережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На День Росії в окупованому Херсоні вуличний музика грає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+27
Воїну та виконавцю-респект...
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17.06.2022 14:59
+9
Наш1 хлопц1 вм1ють 1 воювати 1 сп1вати. Бережи вас Господь.
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17.06.2022 15:21
+9
Непереможні.
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17.06.2022 15:30
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Воїну та виконавцю-респект...
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17.06.2022 14:59 Відповісти
... а Хливнюку, який невдало змінив мелодію цієї справді величної пісні та поширив свій кавер в інтернеті, ні.
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17.06.2022 16:47 Відповісти
Хлывнюку удалась наилучшая версия этой песни--и с душой, и с правильными акцентами и настроем!
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17.06.2022 18:49 Відповісти
Наш1 хлопц1 вм1ють 1 воювати 1 сп1вати. Бережи вас Господь.
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17.06.2022 15:21 Відповісти
І літаючій тарілці також сподобалось 👍🛸🛸🛸
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17.06.2022 15:21 Відповісти
Шикарно.
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17.06.2022 15:27 Відповісти
Непереможні.
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17.06.2022 15:30 Відповісти
партія запобіжника бездоганна.
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17.06.2022 16:13 Відповісти
Треба на "Євробачення 2023" так відстукати на голому й беззубому черепі х*йла!
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17.06.2022 16:56 Відповісти
талановито. щасти хлопче!
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17.06.2022 17:15 Відповісти
талантище
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17.06.2022 22:53 Відповісти
 
 