Український боєць на передовій співає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." відбиваючи ритм на автоматі Калашникова. ВIДЕО

Український боєць на передовій заспівав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...", відбиваючи ритм на автоматі Калашникова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойового реміксу української патріотичної пісні опублікований у соціальних мережах.

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