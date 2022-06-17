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"Війна для мене завершиться тільки тоді, коли повернемо всі території": "Азовець" Богдан Цимбал, який під час оборони Маріуполя втратив родину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боєць полку "Азов" Богдан Цимбал (позивний Воґ) розповів про бої за Маріуполь та історію свого порятунку після поранення на "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Богдан у 20 років командував взводом під час оборони Маріуполя. Мати, бабуся та дядько Цимбала загинули, коли в їхню квартиру вистрілив російський танк. А батько - коли потрапив до рук рашистів. 

Його брат загинув під час боїв на "Азовсталі". 

22 березня Воґ дістав поранення в бою проти окупантів. В нього влучили 6 куль рашистів, пізніше воїна евакуювали з "Азовсталі" на гелікоптері. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політ українських гелікоптерів на заблоковану рашистами "Азовсталь": Унікальну спецоперацію часто доводилось проводити вночі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
СЛАВА ГЕРОЯМ!
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ!
ГОСПОДЬ БОГ ХАЙ БЕРЕЖЕ ВОЇНА!
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17.06.2022 15:37
+34
Бережи тебе, Богданчику, Господь та Матінка Божа
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17.06.2022 15:43
+30
просто нема слів...., нехай його ангели бережуть і сил йому жити далі...
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17.06.2022 15:47
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СЛАВА ГЕРОЯМ!
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ!
ГОСПОДЬ БОГ ХАЙ БЕРЕЖЕ ВОЇНА!
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17.06.2022 15:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DQXlQmVmHfc
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17.06.2022 16:13 Відповісти
Сложно не согласиться, но симпатии не вызывает. Он создал Приднестровье.
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17.06.2022 17:15 Відповісти
самые замечательные солдаты получаются.которые с утра даже не помышляли о войне. но когда у них отобрали всё.он будет жить долго..жить чтоб отомстить...он уже не ценит свою жизнь--у него одна мотивация --отомстить..
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17.06.2022 15:43 Відповісти
Мой хороший знакомый , моряк из Марика, далеко не юноша 55 лет, до войны был немного ватником. В Мариуполе остались ( слава Богу живы ) жена, мама ,лежачая 94-летняя бабушка из-за которой собственно и не смогла выехать семья .В день начала войны был в рейсе, приложил все силы для скорейшего возвращения в Украину, разругавшись с судовладельцами-греками. Списывался в Канаде , самолетам до Польши. После 2-х месяцев подготовки ушел воевать, сейчас изредка пишет мне, мочит бурятов, два БТР захватили, красавцы. А другой , вроде бы на словах патриот , кидал намеки что в Правом Секторе состоит, татуха герба Украины, одессит с черкасскими корнями остался работать , зная , что приезжает новый капитан-кацап из Астрахани. Вот такая невыдуманная реальная жизнь.
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17.06.2022 17:42 Відповісти
"немного ватник" - ну от і
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17.06.2022 19:52 Відповісти
Бережи тебе, Богданчику, Господь та Матінка Божа
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17.06.2022 15:43 Відповісти
просто нема слів...., нехай його ангели бережуть і сил йому жити далі...
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17.06.2022 15:47 Відповісти
живи, синку!
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17.06.2022 15:48 Відповісти
В Україні з 16 .06 заборонена кацапська пісня
Робимо популярними бандерівські пісні

🎶🎶🎶 Орест Лютий - Вагони повнії москалів (архів 2012 р.)

https://youtu.be/rjZ5ChlL1Rk

17.06.2022 07:58
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17.06.2022 15:50 Відповісти
Такий воїн буде рвати русню зубами, до їх кінця
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17.06.2022 15:59 Відповісти
20 років... А скільки вже пережила дитина... Сили тобі, пройти парадом Перемоги!
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17.06.2022 16:04 Відповісти
Слава Азову, слава героическим защитникам Мариуполя, слава защитникам Украины, героям слава!
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17.06.2022 16:55 Відповісти
Попіл Клааса б'є в наші серця!
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17.06.2022 17:09 Відповісти
СЛАВА ВОЇНУ - ГЕРОЮ БОГДАНУ ЦИМБАЛУ !!! Бережи себе і повертайся живим !
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17.06.2022 17:11 Відповісти
нема слів...
Бережи Боженька цього єдиного вцілілого з усієї родини...
він має за що битися і кого пам"ятати... і кому не забувати й не пробачати !!!
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17.06.2022 17:12 Відповісти
>> Оповідка у 3х твітах. Мутрий нарід - богоносець! Дивиться шарія-дубинського, любить поржать, котиків, собачок і халяву. Гордий, коли когось наїбав чи *******, особливо якщо йому за це нічого не було. Хвалиться кумом, звʼязками та можливістю порішати.

@gnapw

·
Jun 16

Пише в соцмережах "кацапи не люди!", лайкає фотки дохлої русні. Слухає Шуфутінського, Алєгрову і Басту. Підтримує бойкот російських товарів, але гроші тримає в "Альфа банку", бо там відсоток на депозит трохи більший. О, мутрий нароте, коли ти вже подорослішаєш і почнеш ДУМАТИ?
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17.06.2022 17:29 Відповісти
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17.06.2022 17:32 Відповісти
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17.06.2022 17:33 Відповісти
А навіщо там сидить Єрмак? Щоб миттєво знав усе Путлер?
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17.06.2022 18:08 Відповісти
Майже усі молитви зараз за наших воїнів. Особисто від мене уклін.
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17.06.2022 17:51 Відповісти
Парня нельзя отпускать на фронт, в приказном порядке инструктором на полигон. Он должен продолжить свой род. Генералы услышьте меня.
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18.06.2022 01:46 Відповісти
По полигонам рашисты тоже бьют ракетами...
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18.06.2022 11:57 Відповісти
 
 