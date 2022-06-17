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"Війна для мене завершиться тільки тоді, коли повернемо всі території": "Азовець" Богдан Цимбал, який під час оборони Маріуполя втратив родину. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Боєць полку "Азов" Богдан Цимбал (позивний Воґ) розповів про бої за Маріуполь та історію свого порятунку після поранення на "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Богдан у 20 років командував взводом під час оборони Маріуполя. Мати, бабуся та дядько Цимбала загинули, коли в їхню квартиру вистрілив російський танк. А батько - коли потрапив до рук рашистів.
Його брат загинув під час боїв на "Азовсталі".
22 березня Воґ дістав поранення в бою проти окупантів. В нього влучили 6 куль рашистів, пізніше воїна евакуювали з "Азовсталі" на гелікоптері.
Топ коментарі
+49 stavr
показати весь коментар17.06.2022 15:37
+34 Чайка Київ
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+30 Hanka Panyanka
показати весь коментар17.06.2022 15:47
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17.06.2022 07:58
Бережи Боженька цього єдиного вцілілого з усієї родини...
він має за що битися і кого пам"ятати... і кому не забувати й не пробачати !!!
@gnapw
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Jun 16
Пише в соцмережах "кацапи не люди!", лайкає фотки дохлої русні. Слухає Шуфутінського, Алєгрову і Басту. Підтримує бойкот російських товарів, але гроші тримає в "Альфа банку", бо там відсоток на депозит трохи більший. О, мутрий нароте, коли ти вже подорослішаєш і почнеш ДУМАТИ?