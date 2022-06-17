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Окупанти обстрілюють Лисичанськ, тривають запеклі бої в Сєверодонецьку, - Гайдай. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація на Луганщині залишається дуже важкою.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуються запеклі бої в Сєверодонецьку. Обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються. Ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин", - сказав він.

За словами Гайдая, триває підвезення гуманітарних вантажів, а також здійснюється "тиха" евакуація без попередніх анонсів.

"У Сєверодонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, дуже часто є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується", - підсумував очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ штурмують Сєверодонецьк і намагаються відрізати шляхи постачання з Лисичанська, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Якщо між війною та Зеленським ви обираєте Зеленського, ви отримаєте і війну, і Зеленського
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17.06.2022 17:19 Відповісти
Ты галасил за трампона.
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17.06.2022 17:48 Відповісти
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17.06.2022 17:20 Відповісти
"все пропало" знову подав голос, Гайдай не розкачуй човен з Єрмаком
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17.06.2022 18:20 Відповісти
viktor . Гайдай не говорит че все пропало , трудно - да , несем потери - да , наносим огневое поражение русне - да
че ты тут делаешь ? паникер и кремльбот , сгинь
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17.06.2022 19:55 Відповісти
 
 