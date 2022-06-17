Окупанти обстрілюють Лисичанськ, тривають запеклі бої в Сєверодонецьку, - Гайдай. ВIДЕО

Ситуація на Луганщині залишається дуже важкою.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

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"Продовжуються запеклі бої в Сєверодонецьку. Обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються. Ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин", - сказав він.

За словами Гайдая, триває підвезення гуманітарних вантажів, а також здійснюється "тиха" евакуація без попередніх анонсів.

"У Сєверодонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, дуже часто є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується", - підсумував очільник ОВА.

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