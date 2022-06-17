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Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У п’ятницю, 17 червня, відбулися чергові заняття Бучанської самооборони з тактики бою.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, бійці відпрацювали взаємодію бойових п’ятірок під час захоплення взводного опорного пункту противника.
Заняття проводилися на території величезного укріпленого району поряд з селом Луб’янка.
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Denis Antivatnikov c2fab17f
показати весь коментар17.06.2022 20:15 Відповісти Мені подобається 0
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