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В ОП розповіли, який порядок відшкодування пошкодженого або зруйнованого майна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Офісі Президента розповіли, яка процедура відшкодувань за зруйноване або пошкоджене війною майно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу.

"По-перше, власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або в додатку). Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або нотаріуса. Подати заяву можна незалежно від того де ви перебуваєте. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб", - зазначив він.

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"Наступним кроком органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. До складу комісії входять фахівці з вищою освітою у галузі "Будівництво та архітектура" та уповноважені представники власника або балансоутримувача об'єкта", - додали в ОП.

Після перевірки об’єкта Комісія створює акт обстеження будинку/квартири.

"В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі. Перед виїздом на об’єкт проведення обстеження Комісія інформує власника про дату та час перевірки. На деокупованих територіях в більшості органах місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди", - пояснив Тимошенко.

Також він зазначив, що протягом місяця в Дії з'явиться можливість для комісій створювати акти огляду.

З його слів, заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

"Якщо комісія вже сформувала акт по пошкодженому майну, це ні в якому разі не виключає необхідності подання заяви через Дію або ЦНАП. Оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації", - наголосив Тимошенко.

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Він нагадав, що якщо заява про пошкодження майна вже подана в Дії, її не треба дублювати в ЦНАПі.

"Хочу звернути увагу, що через Дію не має опції запросити комісію для огляду пошкодженої нерухомості на конкретний час. Комісія сама визначає час та дату огляду та проінформує вас окремо", - розповіли в ОП.

"Звертаю увагу, що подання заяви про злочин до ЄРДР (фіксується поліцією), щодо пошкодження майна – це окрема процедура. Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплат. Але громадяни України можуть скористатися своїм правом та звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин у зв'язку з заподіянням шкоди через збройну агресію Російської Федерації", - додав Тимошенко.

"Якщо ви маєте можливість і вирішили відновити пошкоджене житло самостійно для того щоб отримати в подальшому компенсацію за нанесені збитки і не хочете очікувати приїзду державної комісії для обстеження, можете замовити обстеження пошкоджень приватною компанією, але при цьому кошти за проведення обстеження компенсуватися не будуть, а складений акт переданий в органи місцевого самоврядування буде компенсований державою відповідно до закону який буде прийнято. Для цього необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військовій адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію звіту про обстеження", - наголосили в ОП.

Тимошенко також зазначив, що порядок отримання компенсації буде визначено окремим законом.

"Як тільки його ухвалять і буде визначено механізм виплат – будемо інформувати додатково", - пояснив він.
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Топ коментарі
+9
Шкода людей, але...Шмига вже проінформував, що компенсації будуть, коли конфіскують і нам нададуть активи рашки.
Тобто ніколи. Бо як заявили наші партнери механізмів ніяких для цього нема.
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17.06.2022 18:07
+7
Я даже знаю первых троих в этой очереди.
1. КАЛомойский.
2. Ахметов.
3. Пинчук.
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17.06.2022 18:05
+7
дехто отримає ще до встановлення репарацій. Але такий порядок був завжди ще з часів царя Гороха. Весь смисл в тому, що питання остаточно буде вирішувати, за задумом, Голова комісії Єрмак при секретарі, ну звичайно ж, Гетьманцеві. щасти Вам люди.
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17.06.2022 18:12
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Буцімто в ОП вони знають !
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17.06.2022 18:02 Відповісти
баран ! а как быть тем людям,которые проживали в Мариуполе,Северодонецке и т.д,КТО ИМ БУДЕТ оценивать степень разрушения дома ? МЛЯ,все для людей,все для блага людей ! НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ зеленые имбицылы !
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17.06.2022 20:02 Відповісти
Я даже знаю первых троих в этой очереди.
1. КАЛомойский.
2. Ахметов.
3. Пинчук.
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17.06.2022 18:05 Відповісти
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17.06.2022 18:09 Відповісти
На першому місці Ахметов.
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17.06.2022 18:26 Відповісти
Шкода людей, але...Шмига вже проінформував, що компенсації будуть, коли конфіскують і нам нададуть активи рашки.
Тобто ніколи. Бо як заявили наші партнери механізмів ніяких для цього нема.
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17.06.2022 18:07 Відповісти
стосовно "ніколи" давай ти не будеш *******?
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17.06.2022 18:21 Відповісти
А как с коммуналкой,там где пока цело,а платить нечем?...
Реально!!!
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17.06.2022 18:09 Відповісти
дехто отримає ще до встановлення репарацій. Але такий порядок був завжди ще з часів царя Гороха. Весь смисл в тому, що питання остаточно буде вирішувати, за задумом, Голова комісії Єрмак при секретарі, ну звичайно ж, Гетьманцеві. щасти Вам люди.
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17.06.2022 18:12 Відповісти
кирило тимошенко....
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17.06.2022 18:28 Відповісти
А если жилье на оккупированной территории, а сам ты теперь без жилья, в приймах. Комиссия поедет в Мариуполь, который сейчас оккупирован?
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17.06.2022 18:57 Відповісти
Какие комиссии и акты? В Мариуполе сносят поврежденные дома. Бред сивой кобылы.
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17.06.2022 19:14 Відповісти
крилата вже фраза,- я вам нічого не должен, ще не раз спаде на думку
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17.06.2022 19:39 Відповісти
ще 6500 не віддали а вже хавальніки роззявили..
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17.06.2022 20:17 Відповісти
 
 