В ОП розповіли, який порядок відшкодування пошкодженого або зруйнованого майна. ВIДЕО
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В Офісі Президента розповіли, яка процедура відшкодувань за зруйноване або пошкоджене війною майно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу.
"По-перше, власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або в додатку). Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або нотаріуса. Подати заяву можна незалежно від того де ви перебуваєте. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб", - зазначив він.
"Наступним кроком органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. До складу комісії входять фахівці з вищою освітою у галузі "Будівництво та архітектура" та уповноважені представники власника або балансоутримувача об'єкта", - додали в ОП.
Після перевірки об’єкта Комісія створює акт обстеження будинку/квартири.
"В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі. Перед виїздом на об’єкт проведення обстеження Комісія інформує власника про дату та час перевірки. На деокупованих територіях в більшості органах місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди", - пояснив Тимошенко.
Також він зазначив, що протягом місяця в Дії з'явиться можливість для комісій створювати акти огляду.
З його слів, заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
"Якщо комісія вже сформувала акт по пошкодженому майну, це ні в якому разі не виключає необхідності подання заяви через Дію або ЦНАП. Оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації", - наголосив Тимошенко.
Він нагадав, що якщо заява про пошкодження майна вже подана в Дії, її не треба дублювати в ЦНАПі.
"Хочу звернути увагу, що через Дію не має опції запросити комісію для огляду пошкодженої нерухомості на конкретний час. Комісія сама визначає час та дату огляду та проінформує вас окремо", - розповіли в ОП.
"Звертаю увагу, що подання заяви про злочин до ЄРДР (фіксується поліцією), щодо пошкодження майна – це окрема процедура. Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплат. Але громадяни України можуть скористатися своїм правом та звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин у зв'язку з заподіянням шкоди через збройну агресію Російської Федерації", - додав Тимошенко.
"Якщо ви маєте можливість і вирішили відновити пошкоджене житло самостійно для того щоб отримати в подальшому компенсацію за нанесені збитки і не хочете очікувати приїзду державної комісії для обстеження, можете замовити обстеження пошкоджень приватною компанією, але при цьому кошти за проведення обстеження компенсуватися не будуть, а складений акт переданий в органи місцевого самоврядування буде компенсований державою відповідно до закону який буде прийнято. Для цього необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військовій адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію звіту про обстеження", - наголосили в ОП.
Тимошенко також зазначив, що порядок отримання компенсації буде визначено окремим законом.
"Як тільки його ухвалять і буде визначено механізм виплат – будемо інформувати додатково", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
1. КАЛомойский.
2. Ахметов.
3. Пинчук.
Тобто ніколи. Бо як заявили наші партнери механізмів ніяких для цього нема.
Реально!!!