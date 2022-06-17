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армія РФ (13481) СБУ (10034) перехоплення (328)

"Командование побросало оружие, один в Россию с#бался", - перехоплення СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери. Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові окупанта, яку перехопила та оприлюднила СБУ.

"Наше командування поїхало. Ну не поїхали, а покидали зброю. Кажуть: "Ми воювати не підемо". Їх поміняють, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому… Один із начальства взагалі до Росії з#бався", – розповідає загарбник дружині.

Жінка просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в "лнр", усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

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"Ми ніде не числимося, ніде. Повір мені... Як сказав командир Ушаков, ми тут - "м'ясо", відволікаючий маневр. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут перебуваємо", – обурено пояснює окупант.

Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким "русские своих не бросают". Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників.
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Топ коментарі
+17
Боже, коли вони всі виздають вже?!
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17.06.2022 18:19
+12
победители кацапского танкового биатлона: кто дальше в Украину заедет и выше в башне взлетит

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17.06.2022 18:28
+11
Homer ретвітнув(ла)
Виктор Соколов
@SokolovViktorrs
·
18 хв
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@ItechVK
Одна улица Н.Ужвий на С.Салтовке-это две Бучи по смертям. А поселки с белгородской границы, там вообще .здец. В Харькове разпизячено 150-200 тыс. Квартир. Но о нас тишина, ибо сюда европейские фраера не приедут.
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17.06.2022 18:26
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Боже, коли вони всі виздають вже?!
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17.06.2022 18:19 Відповісти
допоки не розваляться, або природнім шляхом!

нажаль другий варіант досить тривалий(
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17.06.2022 18:24 Відповісти
Homer ретвітнув(ла)
Виктор Соколов
@SokolovViktorrs
·
18 хв
У відповідь
@ItechVK
Одна улица Н.Ужвий на С.Салтовке-это две Бучи по смертям. А поселки с белгородской границы, там вообще .здец. В Харькове разпизячено 150-200 тыс. Квартир. Но о нас тишина, ибо сюда европейские фраера не приедут.
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17.06.2022 18:26 Відповісти
Пишут, что под Херсоном там похуже Бучи ситуация, грабят и насилуют
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17.06.2022 18:30 Відповісти
победители кацапского танкового биатлона: кто дальше в Украину заедет и выше в башне взлетит

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17.06.2022 18:28 Відповісти
Жінка просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством
============
вангую що не того вона просить не тікати того дурбелика...
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17.06.2022 18:28 Відповісти
"россиян в Донбассе нет" - Орест Лютий
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17.06.2022 18:31 Відповісти
Ребя поРашское!разворот на 180градусов и на бункер к ***********!******** его со всем дыбильным окружением и У ЛЯ ЛЯ!Создадите тип ОАЭ!!!процветать поРаша только так будет!а иначе поРаше ПИСЗДЕЦ!!!Что там говорить!МАК-ДОНАЛДС съехал!!!КОКА-КОЛА!И.Т.П.!!!СКОРО ЖРАТЬ ДРУГ ДРУГА БУДЕТЕ!!!поРАШисты!!!
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17.06.2022 18:31 Відповісти
на расее тоже начинают чувствовать неладное

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17.06.2022 18:34 Відповісти
Так выходит не просто заберут, ещё и 50 должен останется )))))
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17.06.2022 23:29 Відповісти
Вже нудить від цих "перехоплень" СБУ, як і від Арестовича. Коли вони всі побіжать-- ми всі це побачимо. Але чомусь ці тварі досі не побігли. І це факт. А цих "піднімаючих патріотичний дух" "перехоплень" можна тисячами опубліковувати.......
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17.06.2022 18:39 Відповісти
Ця служба не змінилась з совіцьких часів,та бореться з українським буржуазним націоналізмом,впевнений що портретики фелікса ще висять у кабінетах.
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17.06.2022 18:56 Відповісти
 
 