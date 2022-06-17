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Зеленський - Джонсону: "Головне сьогодні – забезпечити протиповітряну оборону для України". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Офісі Президента розповіли деталі перемовин президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

За словами Президента України, перемовини були максимально предметними, наповненими важливими деталями. Серед ключових питань – двосторонні відносини та загальна ситуація у Європі та світі, повідомили в пресслужбі ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Передусім це дві важливі речі – оборона й безпека. Ми детально обговорили поточну ситуацію на передовій, на нашому сході, на півдні нашої держави, наші можливості в захисті України від російських окупантів. Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги. Тому що саме такий результат потрібен для України – перемога нашої держави", – наголосив він.

Володимир Зеленський подякував Прем'єр-міністрові Великої Британії за розуміння збройних потреб нашої держави.

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"Зокрема, говорили про необхідність збільшити постачання важкої зброї. Головне сьогодні – забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатися в цьому напрямку. Російські ракети залишаються загрозою для наших людей, для всієї території України. Абсолютна більшість російських ракетних ударів ведеться російською армією по звичайних людях, по цивільній інфраструктурі – житлових будинках, школах, лікарнях, університетах, транспорту. Очевидно, що це має бути одним із першочергових завдань для всіх нас, для наших партнерів – допомогти в захисті від російських ракет. Це буде гарантією життя для людей на більшості нашої території", – заявив Президент.

Також, за його словами, під час перемовин сторони торкнулися підсумків третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", де Велика Британія сприяла інтересам України.

Крім того, співрозмовники обговорили потребу нашої держави у фінансовій та економічній підтримці.

"Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів Російською Федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі", – сказав Президент.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон порушили питання посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

"Я подякував за особисту принциповість і лідерство Бориса в цьому напрямку. Ми передали й свої напрацювання, свої пропозиції. Можемо зробити санкції такими, щоб Росія справді відчувала, що її агресія, її терористичні дії проти України та проти глобальної стабільності призведуть до збитків для самої ж Росії – агресор повинен заплатити за цю агресію, за цю війну найбільшу ціну", – наголосив Глава держави й додав, що РФ також повинна компенсувати всі збитки, завдані людям, громадам та бізнесу.

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Крім того, на його переконання, Росія має відповісти й за спровоковану нею продовольчу кризу та дефіцит харчів на світовому ринку, який виник через російську блокаду українських портів.

Сторони також продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не тільки нашій державі, а й Європі та світу.

"Звичайно, маємо нарощувати нашу співпрацю для розмінування території України. Про цей напрямок також почали детально говорити. І ми готуємося до наповнення практичними кроками процесу відбудови нашої держави. Сумнівів, що ми переможемо, у нас немає, тому ми вже готуємося до відбудови країни після нашої перемоги. Дуже дякую ще раз за шефство над Києвом і Київською областю, яке взяла на себе Британія", – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Борис Джонсон відзначив героїзм Збройних Сил України, їхню сміливість і відвагу. Він висловив розуміння стосовно неможливості будь-яких компромісів українського народу з Президентом РФ Володимиром Путіним.

"Україна страждає, українські військові страждають, але є всі ознаки й докази, що війська РФ перебувають під значним тиском, зазнають тяжких втрат, колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів нападу на Україну вони досі не досягли тих цілей, які визначили для себе на перший тиждень", – сказав Прем'єр-міністр.

За його словами, Велика Британія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тож посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку нашої держави та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму Володимира Путіна.

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"Я розумію необхідність продовження фінансової підтримки України, розблокування експорту зернових, який Путін узяв у заручники, намагаючись позбавити світ їжі", – зазначив Борис Джонсон.

Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння, організовувати підготовку військових для його застосування.

"Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть насправді зробити українці, а саме – вигнати агресора з України", – резюмував Борис Джонсон.
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Топ коментарі
+21
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17.06.2022 20:01
+19
Повний звіздьож зеленого виплядка. Тоді взривали склади артозброєння. Я служив у сухопутних військах ППО і тебе запевняю, що такі ракети не зберігаються під відкритим небом, у них спеціальний режим зберігання
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17.06.2022 20:16
+12
Джонсон не просто так несподівано приїхав в Україну, явно щось обговорюють, що не належить чути для простих вух, а то Путін сьогодні разошовся на весь свій форум, що він вже ледь не всю Україну захопив, брехло орангутангоподібне.
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17.06.2022 20:07
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17.06.2022 19:57 Відповісти
низький уклін нашим союзникам
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17.06.2022 20:00 Відповісти
Клістрони попросив, дебіл?
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17.06.2022 20:00 Відповісти
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17.06.2022 20:01 Відповісти
Города прикрьітьі ПВО не так плохо , хуже обстоят дела в прифронтовой зоне , где должньі работать ЗРК "Бук". Но ракетьі для них уничтоженьі во время подрьівов арсеналов с 2014 по 2018гг.
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17.06.2022 20:12 Відповісти
Повний звіздьож зеленого виплядка. Тоді взривали склади артозброєння. Я служив у сухопутних військах ППО і тебе запевняю, що такі ракети не зберігаються під відкритим небом, у них спеціальний режим зберігання
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17.06.2022 20:16 Відповісти
Это тебе на раша тв ТАК сказали,или Дрыстович подсказал?
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17.06.2022 20:36 Відповісти
"Не на часі" (с)
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17.06.2022 20:35 Відповісти
Зеленський - Джонсону: "Головне сьогодні - забезпечити протиповітряну оборону для України" і перемогу України над кацапами
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17.06.2022 20:06 Відповісти
Джонсон не просто так несподівано приїхав в Україну, явно щось обговорюють, що не належить чути для простих вух, а то Путін сьогодні разошовся на весь свій форум, що він вже ледь не всю Україну захопив, брехло орангутангоподібне.
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17.06.2022 20:07 Відповісти
Борис Джонсон прибув до Києва, аби освятить древнє місто після візиту Макрона і Шольца…
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17.06.2022 21:01 Відповісти
Фашист дал Ежи Лецу лопату, чтобы тот сам себе рыл могилу, Ежи Лец убил этой лопатой фашиста

Умеющий читать, да прочитает
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17.06.2022 20:10 Відповісти
Досі "На розгляді": https://petition.president.gov.ua/petition/52500
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17.06.2022 20:46 Відповісти
Зеленський - Джонсону: "Головне сьогодні - забезпечити протиповітряну оборону для України" .(головне зберегти харю рашистського вбивці в замін на кандидатське болото ЄС і до лампочки протиповітряна оборониа України і її народу в зустрічі з німецько-французькими і італійськими холуями рашиста)-ось така "зелена" куйня .
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17.06.2022 20:12 Відповісти
А взавтра тріо Макртничів повернеться...
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17.06.2022 20:13 Відповісти
Феномен Европы: президент играет клована, ЗСУ ипашит рашистов, хлопцы совершают подвиги самоотдачи, а тот же зебил во всех своих провалах винит не свое предательство, а предательство Европы...
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17.06.2022 20:13 Відповісти
ПреЗЕрвативу Емануель голову запаморочив, чи воно знову чогось накурилоя, мєже всеж таки треба протиракетну оборону забезпечити?
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17.06.2022 20:20 Відповісти
Тут головне вбергти зміст домовленостей від єрмаків, подоляків, арестовичів...
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17.06.2022 20:20 Відповісти
Щось мені підказує, що це саме Джонсон Зєлє все це розповідав.
А Зєля йому впарював те, що йому Шольц і Макарон втюхували, тіпа - "може все ж таки переговори з путіним?".
А потім прес-служба Гаранта все перевернула на 180'. Таке інколи буває...
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17.06.2022 20:21 Відповісти
Борису особливий респект
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17.06.2022 20:27 Відповісти
головне - шоби фраєр не сдав назад !!!!!
(Борис відразу зрозумів - хто слабоє звєно )))) і примчав, не сьорбнувши навіть «five-o-clock» )))... )
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17.06.2022 20:31 Відповісти
Гена- крокодил запитує в Чебурашки: що головне в танку?! - Геночка,мені здається,що головне в танку це башня! - ******,Чебурашка, не вірно! - Гена,тоді мабуть бронекорпус,здається...- ********,Чебурашка,знову помиляєшся! - То що ж тоді,поважний крокодил??? - Чебурашка,головне в танку - не обісратися!!! ( а як що без гумору,то головне в танку,це не обригатися! Механіку - водію це в жодному разі не загрожує. А ось командиру та навідникоаві - запросто.Вкачує страшенно! Танк , він же не по шосе їде.)
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17.06.2022 20:32 Відповісти
Рудий,що живе на Острові,приїхав дитяко повчити розуму,бо воно щось багато бавитись Булавою почало,як би гулі собі(і головне Україні!) не понабивало.
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17.06.2022 20:42 Відповісти
Пацани,а що ви чекаєте від зеленського?молодий пацан зробив все що міг.повага!
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17.06.2022 20:56 Відповісти
якщо не можеш-то братися не треба. неповага!
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18.06.2022 01:25 Відповісти
 
 