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"Страх - це непрофесійно", - 54-річний далекобійник Олександр Хоменко (Америка) з батальйону "Свобода" про бої в Сєверодонецьку. ВIДЕО
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Воїн батальону "Свобода" Нацгвардії Олександр Хоменко (позивний Америка, 54 роки) захищає Батьківщину з 26 лютого. У мирному житті він далекобійник та механік.
Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
На разі Хоменко в Сєверодонецьку.
"Нормальний українець має бути на своєму місці. Це наша країна. Це наше життя. Це наше майбутнє. Наші діти", - пояснив він, чому наразі на фронті захищає Батьківщину.
"Страх - це непрофесійно", - прокоментував він те, що зовсім не звертає уваги на розриви ворожих снарядів зовсім поруч.
Топ коментарі
+15 Ольга Жмудовська
показати весь коментар18.06.2022 11:45
+14 Юрій Гросарчук e7884015
показати весь коментар18.06.2022 11:23
+8 Панас Стець
показати весь коментар18.06.2022 11:55
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Страх - убийца разума.
Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.
Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.
Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.
И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.
Там, где был страх, не будет ничего.
Останусь лишь я»
Фрэнк Герберт, "Дюна"