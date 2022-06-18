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"Страх - це непрофесійно", - 54-річний далекобійник Олександр Хоменко (Америка) з батальйону "Свобода" про бої в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїн батальону "Свобода" Нацгвардії Олександр Хоменко (позивний Америка, 54 роки) захищає Батьківщину з 26 лютого. У мирному житті він далекобійник та механік.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

На разі Хоменко  в Сєверодонецьку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов. КАРТА

"Нормальний українець має бути на своєму місці. Це наша країна. Це наше життя. Це наше майбутнє. Наші діти", - пояснив він, чому наразі на фронті захищає Батьківщину.

"Страх - це непрофесійно", - прокоментував він те, що зовсім не звертає уваги на розриви ворожих снарядів зовсім поруч.
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Топ коментарі
+15
щира повага, Воїне!
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18.06.2022 11:45
+14
«Я не должен бояться.

Страх - убийца разума.

Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.

Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.

Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.

И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.

Там, где был страх, не будет ничего.

Останусь лишь я»

Фрэнк Герберт, "Дюна"
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18.06.2022 11:23
+8
Воїн - герой! врізець мужності, професіоналізму, стійкості і любові до Батьківщини. Приклад для багатьох...
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18.06.2022 11:55
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«Я не должен бояться.

Страх - убийца разума.

Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.

Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.

Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.

И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.

Там, где был страх, не будет ничего.

Останусь лишь я»

Фрэнк Герберт, "Дюна"
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18.06.2022 11:23 Відповісти
Очень хорошая книга
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18.06.2022 11:33 Відповісти
щира повага, Воїне!
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18.06.2022 11:45 Відповісти
Воїн - герой! врізець мужності, професіоналізму, стійкості і любові до Батьківщини. Приклад для багатьох...
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18.06.2022 11:55 Відповісти
Ви звідки?
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18.06.2022 12:40 Відповісти
Шизоїдний, тебе напевне мама накачала подібною маячнею? чи в дворі пиз... дили каждий день, зкаламутили "розум"?
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18.06.2022 12:52 Відповісти
Ох уж это хвастовство на войне. Никогда до добра не доводит.
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18.06.2022 12:36 Відповісти
Это не хвастовство - это Восхождение духа!
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18.06.2022 13:05 Відповісти
Точное определение.
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18.06.2022 15:02 Відповісти
Вы считаете что фраза: - "страх - это не профессионально", это фастовство? Тогда давайте представим хирурга, который падает в обморок, от вида крови... Это будет профессионально? Страх - важен, очень, но он должен быть контролируемым и те люди которым это удается, стают героями.
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18.06.2022 16:55 Відповісти
 
 