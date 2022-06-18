"Страх - це непрофесійно", - 54-річний далекобійник Олександр Хоменко (Америка) з батальйону "Свобода" про бої в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Воїн батальону "Свобода" Нацгвардії Олександр Хоменко (позивний Америка, 54 роки) захищає Батьківщину з 26 лютого. У мирному житті він далекобійник та механік.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

На разі Хоменко в Сєверодонецьку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов. КАРТА

"Нормальний українець має бути на своєму місці. Це наша країна. Це наше життя. Це наше майбутнє. Наші діти", - пояснив він, чому наразі на фронті захищає Батьківщину.

"Страх - це непрофесійно", - прокоментував він те, що зовсім не звертає уваги на розриви ворожих снарядів зовсім поруч.