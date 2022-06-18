За Київ треба воювати в Сєверодонецьку, - командир роти Печерської ТРО Іван на псевдо Музей. ВIДЕО

Неможливо замкнутися у своїх містах і вважати, що війна закінчилася. Боронити рідні міста зараз треба на сході України.

Про це командир роти Печерської ТРО Іван на псевдо Музей сказав редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"У Печерському районі працюють ресторани, ходять красиві дівчата, хіпстери катаються на самокатах. Це все дуже добре, але тут зовсім не так. Війна йде, ми несемо втрати, ми завдаємо втрат ворогу - щоденно, щоденно, щоденно", - каже він.

За словами командира, недосвідчені чоловіки на фронті швидко стають до лав захисників України та вчаться боронити рідну землю.

"Ще три тижні тому мої хлопці - багато з них взагалі не тримали зброю в руках жодного разу до війни. Ми також були зелені, ми також були недосвідчені. Зараз ситуація змінилася", - розповів Музей.

Іван каже, що йому та його побратимам на сході потрібна допомога й закликає чоловіків приходити до військкоматів та не уникати мобілізації.

"Не можна замкнутися в своєму Києві, Львові, я не знаю, якому ще місті, і сказати, що війни нема. Ні, вона є. І вона реальна. І, хлопці, якщо ми відкотимося, якщо нас не стане, то хто стане замість нас?", - каже він.

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"Руський танк - це взагалі неприємна штука. І мені б дуже не хотілося, і моїм хлопцям не хотілося б, я думаю, нікому б не хотілося, щоб він би проїхав по Хрещатику або по Дніпру, по будь-якому українському місту", - додав командир.