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За Київ треба воювати в Сєверодонецьку, - командир роти Печерської ТРО Іван на псевдо Музей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Неможливо замкнутися у своїх містах і вважати, що війна закінчилася. Боронити рідні міста зараз треба на сході України.

Про це командир роти Печерської ТРО Іван на псевдо Музей сказав редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"У Печерському районі працюють ресторани, ходять красиві дівчата, хіпстери катаються на самокатах. Це все дуже добре, але тут зовсім не так. Війна йде, ми несемо втрати, ми завдаємо втрат ворогу - щоденно, щоденно, щоденно", - каже він.

За словами командира, недосвідчені чоловіки на фронті швидко стають до лав захисників України та вчаться боронити рідну землю.

"Ще три тижні тому мої хлопці - багато з них взагалі не тримали зброю в руках жодного разу до війни. Ми також були зелені, ми також були недосвідчені. Зараз ситуація змінилася", - розповів Музей.

Іван каже, що йому та його побратимам на сході потрібна допомога й закликає чоловіків приходити до військкоматів та не уникати мобілізації.

"Не можна замкнутися в своєму Києві, Львові, я не знаю, якому ще місті, і сказати, що війни нема. Ні, вона є. І вона реальна. І, хлопці, якщо ми відкотимося, якщо нас не стане, то хто стане замість нас?", - каже він.

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"Руський танк - це взагалі неприємна штука. І мені б дуже не хотілося, і моїм хлопцям не хотілося б, я думаю, нікому б не хотілося, щоб він би проїхав по Хрещатику або по Дніпру, по будь-якому українському місту", - додав командир.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
При владі ворог,який не дасть нам перемогти.
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18.06.2022 12:19
+5
"У Печерському районі працюють ресторани, ходять красиві дівчата, хіпстери катаються на самокатах. Це все дуже добре, але тут зовсім не так. Війна йде, ми несемо втрати, ми завдаємо втрат ворогу - щоденно, щоденно, щоденно", - каже він.

Як щодо ідеї включити красивих дівчат та хіпстерів на самокатах в Печерську тероборону?
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18.06.2022 12:39
+4
Ти з окопа в Іспанії строчиш?
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18.06.2022 12:21
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При владі ворог,який не дасть нам перемогти.
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18.06.2022 12:19 Відповісти
Ти з окопа в Іспанії строчиш?
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18.06.2022 12:21 Відповісти
это заробитчанин, который вовремя прокачал ситуацию
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18.06.2022 12:31 Відповісти
Alex 17.06.2022
Ботва зеподоляцкая работу нашла
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18.06.2022 15:39 Відповісти
Тобі бидло,яке діло,звідки я пишу,що можеш заперечити москворота чіпуха?
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18.06.2022 12:35 Відповісти
А те шо ти, лайно убоге, тільки ******* на форумі можеш, а сам для тієї перемоги ніхера не робиш
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18.06.2022 12:42 Відповісти
Чіпуха їбана,мені байдуже на думку дегенератів,мова не про мене,а про ворога при владі,тикати своїми рогами будеш у собі подібне лайно,яке обізнане в тому чим хто займається.
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18.06.2022 12:51 Відповісти
А ти що робиш? Гімно зелене?
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18.06.2022 15:43 Відповісти
"У Печерському районі працюють ресторани, ходять красиві дівчата, хіпстери катаються на самокатах. Це все дуже добре, але тут зовсім не так. Війна йде, ми несемо втрати, ми завдаємо втрат ворогу - щоденно, щоденно, щоденно", - каже він.

Як щодо ідеї включити красивих дівчат та хіпстерів на самокатах в Печерську тероборону?
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18.06.2022 12:39 Відповісти
А борці за гендерну рівність не будуть проти? 😁
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18.06.2022 12:44 Відповісти
#ПРЯМИЙ

Б'ємо русню по всім фронтам: як Турчинов і Омелян захищають Україну на Півдні / розповідає ГЕРАЩЕНКО
https://www.youtube.com/watch?v=CsRPbLvMxhY
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18.06.2022 12:50 Відповісти
Боєць - розумний прагматик, з такими воїнами ми знищимо ворога.
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18.06.2022 12:59 Відповісти
Саме так! Все правильно говорить! І таких печерських районів в кожному кожнісінькому тиловому місті повно! Народ знову як в 2015році 'звик' до війни, для деяких її взагалі немає в їх оточенні, це неприпустимо для перемоги! А відбувається це через те, що досі економіка країни не на воєнних рейках! Тил не працює на перемогу, а працює на звичайне мирне життя....кафешки, музичка, алкоголь, шмотки, гулянки....в мене такий район, лише вчора оцю всю 'мирну' ахінею спостерігали. Шокуюче і огидно!
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18.06.2022 13:19 Відповісти
Довольно удивительное явление. Ведь почти у каждого гражданина Украины есть старые советские книги, некоторые из них вполне неплохие. Там сотни штук разнообразных. Неужели никто на даче когда приезжал не мог их почитать? И там десятки раз рассказывался про быт во время войны. Про то, как организована жизнь в городе при авианалетах ежедневных, ночных притом, так как днем бы сбивали. Там всегда, абсолютно всегда в любой книге были и предатели, и бездельники, и инфантильные идиоты. И всегда с ними поступали жестко, арестовывали, кого-то направляли на верное дело, а кого-то отправили на суд с высшей мерой. Также целый ряд книг с партизанской борьбой. Ни разу там не встречались фразы, что нужно выйти на мирный митинг с плакатом в руке против фашистской оккупации. Там всегда взрывы, убийства, а также внедрение своих людей в ряды врага. Ни один из партизан не говорил, что он партизан. А наоборот изображал мирного жителя. А у нас такое чувство, что все забыли. Ладно там кому 16 лет, но ведь кому 25, то тот просто не мог не читать хотя бы случайно эту литературу. Она просто осталась с советских времен в шкафах где-то.

Но при этом досуг должен быть и должен быть для каждого военного или тыловика. Да, нужны выходные с активным отдыхом. Это нужная вещь на войне для успокоение нервов, провести 1-2 дня без Интернета и телефона за активным отдыхом с небольшим количеством алкоголя. Это полезно. Но вот безработных не мобилизовать на принудительные работы - это уже преступление.
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18.06.2022 13:38 Відповісти
 
 