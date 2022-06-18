Маріупольці змушені набирати воду з калюж і використовувати її для життя, - Андрющенко. ВIДЕО

Проблема з питною водою у окупованому Маріуполі набирає обертів.

Про це інформує в телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати техничну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя", - повідомив він.

За словами радника, з’явились дані щодо фонтану в Театральному сквері, поверх якого був каток, який вже вкрали окупанти.

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"Фонтан, по якому бігав президент Зеленський в свій приїзд в Маріуполь. Головна розвага дітей влітку. Хороший був фонтан. Тепер його обладнання теж буде прикрашати або щось на Росії або в Донецьку. Фонтан було вкрадено разом з катком. Мародерять все, до чого дотягнуться", - констатує Андрющенко.

Також він підтвердив дані, що всі засуджені продовжують перебувати в Маріупольському СІЗО. Окупанти їх годують, однак планують використати як мобілізаційний резерв у найближчий час.

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