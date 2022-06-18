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Маріупольці змушені набирати воду з калюж і використовувати її для життя, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Проблема з питною водою у окупованому Маріуполі набирає обертів.

Про це інформує в телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати техничну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя", - повідомив він.

За словами радника, з’явились дані щодо фонтану в Театральному сквері, поверх якого був каток, який вже вкрали окупанти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лікарень Маріуполя щодня звертаються до 15 осіб із симптомами холери чи дизентерії, - Андрющенко

"Фонтан, по якому бігав президент Зеленський в свій приїзд в Маріуполь. Головна розвага дітей влітку. Хороший був фонтан. Тепер його обладнання теж буде прикрашати або щось на Росії або в Донецьку. Фонтан було вкрадено разом з катком. Мародерять все, до чого дотягнуться", - констатує Андрющенко.

Також він підтвердив дані, що всі засуджені продовжують перебувати в Маріупольському СІЗО. Окупанти їх годують, однак планують використати як мобілізаційний резерв у найближчий час.

Також читайте: Рашисти в Маріуполі забороняють школярам спілкуватись українською навіть на перервах, - Андрющенко

Автор: Анна Судак
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Партия Шария - лидер в гор совет Мариуполя в 2020 году. Сначала Партия Шария, потом проблемы с водой!
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18.06.2022 12:32 Відповісти
Це трагедія і не тільки Маріуполя, але і Донбасу, не хочу бути жорстокою, але де вибирали парашинських пройдисвітів, там зараз ця ж параша принесла "добро".
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18.06.2022 12:46 Відповісти
пардон за сарказм, но почему-то вспомнилось. никого не хочу обидеть...
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18.06.2022 13:10 Відповісти
Ничего, они переживут. Зато "руССкий мир" и ни одного бандеровца
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18.06.2022 14:05 Відповісти
це недоречно тут, в Маріуполі зараз страждають всі, і ті хто й близько не чекав на русскій мір теж.
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18.06.2022 14:45 Відповісти
може хоч фільтр якийсь робити, хоча би такий як в середньовіччі робили. https://ecosoft-market.com.ua/ua/evolyuciya-filtrov-dlya-ochistki-vody
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18.06.2022 14:48 Відповісти
И наверняка местные в своих бедах обвиняют Украину.И славят оркских освободителей от гнёта нациков.
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18.06.2022 16:33 Відповісти
Конешно, там не только холера будет.
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18.06.2022 19:49 Відповісти
 
 