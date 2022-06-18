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Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Миколаївській області.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський поінформував про проведення наради щодо важливих питань регіону.

"Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільського господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги України", – зазначив Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби під обстріли потрапили Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів, поранень зазнали 22 людини, - облрада

Пресслужба глави Української держави повідомила, що крім того, приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов’язаним зі збором цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на розв'язанні питання наявності приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

Крім того, Володимир Зеленський вручив державні нагороди. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом "За мужність" ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Глава держави також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

Президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару з боку російських військ. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про обставини обстрілу та про 37 жертв цього злочину.

Володимир Зеленський доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих унаслідок обстрілу будівлі.

"Важливо, щоб ми вирішили, як можемо допомогти членам цих сімей, не маємо забувати про них", – сказав Глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У школах Миколаєва з нового навчального року заборонили використання російської мови. ДОКУМЕНТ

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва. Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп’ютерної діагностики та операційний блок.

Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання медичним працівникам Миколаївщини.

"Хочу подякувати вам за вашу велику роботу, за те, що ви так людяно ставитеся до пацієнтів, як до своїх близьких. І за те, що ви – героїчні люди, зберігаєте життя всім – і військовим, і цивільним. Хочу побажати вам і вашим рідним та близьким здоров’я!" – сказав Глава держави.

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Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину 15
Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину 16
Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину 17
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Топ коментарі
+34
Опять Елдак... да что ты будешь делать? Он чо уже вместо зафхоза стал телохранителем?
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18.06.2022 14:40
+29
Разом зі своїм коханцем по всій країні їздить....
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18.06.2022 14:40
+26
Порошенко возить на передок системи спостереження а Зеломойський єрмака.
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18.06.2022 14:45
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Опять Елдак... да что ты будешь делать? Он чо уже вместо зафхоза стал телохранителем?
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18.06.2022 14:40 Відповісти
Дермак назавжди приставлений уйлом.
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18.06.2022 14:52 Відповісти
Захищає Марченко але він асоціюється з Порошенком, тому нагороди комусь іншому.
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18.06.2022 15:46 Відповісти
Єрмак у Зенералісімуса - улюблена секретарка
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18.06.2022 16:18 Відповісти
Єрмак є «смотрящий» Зеленського
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18.06.2022 17:52 Відповісти
Разом зі своїм коханцем по всій країні їздить....
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18.06.2022 14:40 Відповісти
бедна Ленка
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18.06.2022 14:42 Відповісти
Єрмак - смотрящій з кремля.
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18.06.2022 14:43 Відповісти
МОЛОДЧАГА і непобоявся приїхав - а не кричить іза границі . СЛАВА УКРАІНІ
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18.06.2022 14:40 Відповісти
А що, важко д"Єрмаку домовиться з "кремлівськими", щоб на час приїзду "Блазня" орки стрілять перестали? В перший раз, чи що? І раніше (до війни) було так само! Приїжджає"Блазень" - і на тій ділянці фронту, куди його привезли - затишшя...
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18.06.2022 16:38 Відповісти
На відміну від *****, наш президент в бункері не ховається! Він реально їздить по країні, і в тому числі в регіони де рівень небезпеки дуже високий!!!
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18.06.2022 16:58 Відповісти
Анекдоти не розповідай, дебіл.
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18.06.2022 22:15 Відповісти
Не достатньо слів захоплення, пора присвоїти Зеленському Героя України за такий "героїчний" вчинок)
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18.06.2022 14:43 Відповісти
Орден від рашки "За розмінування Чонгара"
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18.06.2022 14:46 Відповісти
Орден "боневтік"
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18.06.2022 14:47 Відповісти
Посмертно,?Та в мавзолей?та Зельоних на екскурсію,за гроші,а навар на слідуючу серію Сватів?
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18.06.2022 14:52 Відповісти
Возвращаются в Ад Четыре всадника Апокалипсиса... Сатана спрашивает:

- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...

А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть...
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18.06.2022 15:10 Відповісти
Чотирижди героя, щоб відповідали чотирижди "відкосу".
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18.06.2022 15:01 Відповісти
Можно зараз - тричі Героя присвоїти.
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18.06.2022 15:04 Відповісти
З пустими руками? Навіть відосиків не привіз?
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18.06.2022 14:41 Відповісти
Вобщето хорошего гостя сами должны встречать, а не он что-то везти. Тем более он им ничего не должен. так что 2:0
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18.06.2022 14:45 Відповісти
Після візиту Віслюка Апокаліпсису за звичай приходить біда, надіюсь Миколаївщину ЗСУ вбережуть!
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18.06.2022 14:41 Відповісти
Ваши слова и богу в уши
Этот вестник апокалипсиса задрал
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18.06.2022 14:44 Відповісти
І й**аний Єрмак там. За**ав.
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18.06.2022 14:41 Відповісти
а чого це за бубою завжди ермачок-завгосп таскається?
така чудова нагода в опі підлогу помити - уникає прямих обов'язків не інакше.
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18.06.2022 14:43 Відповісти
А кто по твоему должен карандаши точить, зеленский?
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18.06.2022 14:47 Відповісти
обом би не довірив олівці, бо те складне і потребує мозоку, хоч і мінімум ))
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18.06.2022 14:57 Відповісти
Секс повинен бути регулярним,це головна мотивація Зеров.
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18.06.2022 14:55 Відповісти
А це "суфлер"! В будь-який момент підкаже які слова "ретранслятор" повинен сказать в той чи інший момент Правда - не завжди допомагає! Бо д"Єрмак - сам "ретранслятором" працює! Кремлівським! А в Кремлі мислення "вивихнуте"!
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18.06.2022 15:15 Відповісти
Порошенко возить на передок системи спостереження а Зеломойський єрмака.
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18.06.2022 14:45 Відповісти
Елдак это исскуствинный интеллект, так сказать ортификал интеллиджент!!!
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18.06.2022 14:46 Відповісти
Єрмак це і є спостереження гру москви
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18.06.2022 14:48 Відповісти
Багато російської мови, нічого не зрозуміло. Для москалів відосик?
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18.06.2022 14:46 Відповісти
Який великий героїзм приїхати на декілька годин в місто Миколаїв, пройтися біля зруйнованої облради і заховатися в бункер, де нагородити своїх "бункерних" орденами. Чому не нагородили Марченко і тих реальних героїв, які відстояли Миколаїв? А слабо поїхати і хоча би добу посидіти в Корабельному чи Інгульському районі, які кожного дня обстрілюють? А коли Кім вивчить українську мову, він все-таки державний службовець, чи скоріше всі українці вивчать кацапську? Не соромно?
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18.06.2022 14:50 Відповісти
Давайте дотримуватись здорового глузду.Чому Президент має їздити в тих районах,де обстріли? У нього інші функції.На сьогодні він їх виконує.Не голосувала за Зе,якщо щось
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18.06.2022 14:56 Відповісти
Так ми і притримуємося здорового глузду, то Ви йому передайте хай не піариться на смертях десятків тисяч людей, які були вбиті із-за його недолугої політики при здачі півдня. Або нехай прямо з Миколаєва заїде в Херсон і подивиться на Чорнобаєвку і забере звідти своїх двох депутатів Верховної Ради, які перейшли на бік ворога.
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18.06.2022 15:06 Відповісти
Ти Салтикова-Щедріна читав? "Медведь на воеводстве" "Блазень" зараз може навіть і на передову попертися - однак він себе вже так "воспрославив" що йому вже ніщо не допоможе! Так "Блазнем" і залишиться Не вийде з нього "Богдана Хмельницького - рятівника Батьківщини"!
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18.06.2022 15:22 Відповісти
Ви маєте на увазі фізіологічні функції ?
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18.06.2022 15:06 Відповісти
Вы не против, если я размещу под Вашим комментарием это интервью? В теме про Николаев оно будет кстати, как мне кажется.
Интервью с генерал-майором ВСУ Дмитрием Марченко
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18.06.2022 15:27 Відповісти
Передивився повністю інтерв'ю бойового генерала Марченко, проти якого "зелена" влада сфальшувала кримінальну справу, намагаючись погрозами витягнути покази проти Порошенка, чим зупинили повністю виготовлення бронежилетів армії і шоломів. Кримінальною справою проти Марченко зробили велику допомогу ворогу і знизили боєздатність і моральний дух нашої армії, бо не один генерал чи виробник, не наважувалися три роки виготовляти бронежилети. І якщо Ви мали на меті, щоб ми почули слова, що Кім багато чого зробив для міста, коли підбадьорував місцевим своїми відосіками, то звичайно це "більше", аніж приїхати Марченку в місто, яке було готове здаватися, не було жодного окопу, блокпост і де Марченко організував підготовку укріпрайонів, виставив військових на свої місця і відбив разом з ними не одну атаку ворога. То самі можете порівняти відосіки і знищенні гарматами і джавелінами російської техніки і солдат. Якщо відоси круче наших гармат, то тоді Ороден Богдана Хмельницького, яким нагороджуються офіцери пішов по призначенню, а Марченку "велика подяка".
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18.06.2022 16:43 Відповісти
І якщо Ви мали на меті, щоб ми почули слова, що Кім багато чого зробив для міста...
Нет, и в мыслях не было.
Я хотела, чтобы в этой статье вспомнили именно о боевом генерале Марченко и о его личной заслуге в обороне Николаева.
Очень неприятно, что его даже не упомянули. Поискала в и-нете информацию: а, может, его раньше наградили? Нашла, разместила ниже. Но "почему-то" закралось сомнение, не ошиблась ли я с поспешным комментарием. Так и вышло: награжден был другой Марченко, но совпало звание, потому на другое имя не обратила внимание(
Жаль, что все вот так...Это не справедливо, если сказать максимально мягко...
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18.06.2022 17:08 Відповісти
Що за нісенітницю ви тут написали? Марченко? За що??? Не знаю який з нього логіст, але тактик він ніякий, за що і був відсторонений від реальних справ!Ви реально далекий від реальних справ. Нагороди отримали справжні герої нашої країни!!! Не треба принижувати людей, які займаються реальною справою!!!
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18.06.2022 17:04 Відповісти
Це я написав нісенітницю? Та Ви що? Я мешкаю в Миколаєві і сам особисто бачив як місто було підготовлено до зустрічі ворога. Точно як сказав Марченко - ні одного окопу і ні одного блокпоста. Єдине, що зробив мер Сінкевич, попросив мешканців витягнути із тичячих майданчиків розфарбовані в різні фарби старі шини і винести їх на центральні вулиці на перехрестя. Навіщо, поки невідомо, але народ це зробив. А реальні укріпрайони міста, "секрети", блокпости, підземні укриття і замасковані скрісь новітні гармати, РСЗВ, ППО, і резерв бійців з нлавами,джавелінами, Стугнами і якимось ракетами, що збивають літаки і підходи до міста зробили військову під командуванням генерала Марченка та інших командирів і це я бачив особисто. Таке вибудовано в місті і переммісті, що кацапська армія дійсно може йти в одну сторону, бо тут її знищать.Також бачив знищенні російських БТГ під Вознесенськом і у Вознесенську, де артилерією, гранатометами, запалювальною сумішшю "Бандери" знищена і захоплена російська техніка і солдати. В Баштанці місцеві ТРО зупинили наступ ворога і там і у Вознесенську і в інших місцях Кіма не було, він дійсно випускав відосіки. А Марченко і можливо точно відсторонили, бо він затуляв своєю постаттю Кіма і "зелених". А заставу, яка була внесена за звільнення генерала Марченко з під варти роздали на премії прокуратурі? І той прокурор отримав, що здавав місце дислокації військових у казармах, куди прилітали ракети і бомби? То це логістіка? Логістикою міста займається і успішно мер міста Сінкевич і це також правда, а "зелені" і ОПЗЖ розбіглися по світу, хтось залишився і тільки плутається під ногами. Дійсно ще спрацювала і працює місцева поліція, за військових мовчу - вони на своєму місті, бо відбили не одну атаку ворога і знищили не одну собню їх солдат і техніки.
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18.06.2022 17:24 Відповісти
Чергова фотосесія. Декілька місяців Миколаїв безупинно обстрілювали, а сьогодні тиша. Соупадєніє?
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18.06.2022 14:52 Відповісти
Кому нужна эта Туфта про Кучиистов Кодломойских...
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18.06.2022 14:57 Відповісти
Кучмисты...Вы долбодятлы...
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18.06.2022 14:59 Відповісти
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18.06.2022 15:03 Відповісти
Сьогодні на радіо НВ вийшло інтерв'ю з Шабуніним. Той каже, що кандидатство у ЄС нам дали виключно завдяки героїчним діям ЗСУ, Zeлені виплядки абсолютно нічого для цього не зробили. Хоч зробити могли багато. Наприклад, затвердити голову САП. Якщо до кінця року, Zeбіли нічого не виконають із європейського плану, то ЄС нам не світить при цій владі точно.
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18.06.2022 15:03 Відповісти
А почему этот ЗЕленый окурок не наградил генерала Марченко, отстоявшего Николаев и закрывшем кацапам дорогу на Одессу? Я сам и отвечу на этот вопрос. ЗЕленая навозная муха Зе-ЗЕ не наградила Марченка по одной причине. По заданию бубы криворогого и его ОПы были разминированы 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, которые при Порохе были заминированы, а выполняя задание ***** все это было разминировано. ***** должно было занять весь юг Украины. Кацапы выполнили половину этой задачи, за 6 часов с начала войны они захватили Херсон и 60% запорожской обл. В Крым пошла днепровская вода, а с Запорожской АЭС пошло электричество. А Марченко помешал кацапам захватить Николаев и весь юг. Поэтому буба на станет генерал-губернатором Украины, и этот шакаленок даже благодарность генералу Марченко не объявил.
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18.06.2022 15:31 Відповісти
Марченка прибрали через пару-тройку днів після спроби керувати обороною! Обороною керували зовсім інші, грамотні офіцери!!!
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18.06.2022 17:07 Відповісти
Боже який дебіл як і Боневтік.
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18.06.2022 22:20 Відповісти
А мені сподобалось. Пеца так би нє смотрєлся.
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18.06.2022 15:04 Відповісти
Порох возить на фронт допомогу, а Зеленський Єрмака - відчуйте різницю.
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18.06.2022 15:11 Відповісти
Имидж решает. А у зелебобика лучше получается. Поэтому - пусть Порох возит, Зеленкин кланяется Шпульцу, ЗСУ решают, а я буду ловить мародеров.
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18.06.2022 15:26 Відповісти
Борис Джонсонюк навіть руки Єрмачку не подав.
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18.06.2022 15:52 Відповісти
Я не спец у таких подробицях, але, з Вашого допису, маю щось зрозуміти
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18.06.2022 15:57 Відповісти
Не спец ? А якщо Вам при зустрічі руки не подадуть що це означатиме ?
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18.06.2022 17:21 Відповісти
Це - неповага
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18.06.2022 17:39 Відповісти
Ксєнія, давайте відверто - якщо на районі хтось не подасть мені руки, то це вірішуватиме, що в наступній п'янці я можу з'їздити йому в пику. В політиці - все по-іншому
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18.06.2022 17:47 Відповісти
Тут уже один такий "ловило" був- теж "мєнтяра" "Замашки" - наче в тебе А потім похвалився, що у злодіїв, для обігріву будинку, дрова купляє цілими прицепами!
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18.06.2022 16:32 Відповісти
Я не знаю - чому я тобі не сподобався, але мені - доспини
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18.06.2022 16:45 Відповісти
бо просто ти дебіл а кому вони подобаються.
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18.06.2022 22:23 Відповісти
В феврале Зеленский посещал Херсонскую область. Надеюсь, с Николаевской подобной судьбы не случится. П.С. Ермак вынюхивает расположение военных, видимо скоро прилетит туда. Надеюсь, к картам минных полей его уже не допускают.
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18.06.2022 15:18 Відповісти
да, атмосфера тяжелая, вроде как попрощаться Зеленский приехал.
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18.06.2022 15:28 Відповісти
..і на фото щось жодного, кому можна довіряти хоча б на 90% - самі лише тільки бариги, рішали та мутні тіпОчки..(
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18.06.2022 15:29 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
25 мин

За оборону Миколаєва нагороди отримали Віталій Кім і Олександр Сєнкевич, а також присвоєно звання бригадного генерала Андрію Гнатову. Соромлюся запитати, а Марченку хоча б подякують? Ну щоб було як у нормальних людей.
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18.06.2022 15:43 Відповісти
Я думав лобуряки завали приїхали розбирати... Корєєц якого хєра нелюдською мовою розмовляє?
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18.06.2022 15:48 Відповісти
так виходить що всі захищали Миколаєв,а генерал Марченко ні при чому? його навіть ніхто не згадав. от суки.
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18.06.2022 16:00 Відповісти
Блин, а Киму не икнулось там получать этот орден. Просто нет слов. "За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня". Да если бы не Марченко и еще неизвестные нам военные, что помагали ему, сидел бы Ким уже где-нибудь в Ужгороде и записывал там свои видосики.
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18.06.2022 16:53 Відповісти
Чого це вони без захисту ходять ? Навіть м*яка броня 2 класу не завадить.
Шо це таке ? Великі люди, поважні. Країна не перенесе ... не дай Б...х ...
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18.06.2022 17:09 Відповісти
Тарас Чорновіл:

Vолодимир Zеленський відвідав Миколаїв... Обговорив питання налагодження водопостачання.

А привезти комплекси для очистки води, як це зробив Петро Порошенко, слабо? Бо язиком метляти всі вміють. А щось зробити, нехай навіть бюджетним коштом, а не власним (що було б доречніше, якщо вже вирішив на цьому попіаритися), то цим нехай п'ятий президент займається. Хоча, то ж у них називалося піаром. А оце - що?
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18.06.2022 17:47 Відповісти
У нього немає своїх грошей! Всі гроші на його рахунках - то гроші Коломойського Він просто "розклав яйця по кількох корзинах" - якщо конфіскують, то лише невелику частину, а не все відразу!
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18.06.2022 18:02 Відповісти
оп вигуляв
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18.06.2022 23:52 Відповісти
 
 