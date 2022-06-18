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Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Миколаївщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових у Миколаївській області та вручив воїнам нагороди.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Передові позиції українських військ у Миколаївській області. Наші сміливі хлопці й дівчата. Кожен з них викладається по максимуму. Робить усе для захисту держави. У їхніх очах – впевненість і віра в Україну. Обов'язково вистоїмо! І точно переможемо!" - розповів президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+26
Хто розмінував Чонгар? Чого замовк зебіл
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18.06.2022 16:20
+23
Ми вже знаємо як ти здавав Миколаївщину - як і Херсонщину.
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18.06.2022 16:21
+16
и где из видео видно что это николаевская область? и какого хера там делает д'Ермак?
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18.06.2022 16:15
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наполеон боневтік на позиціях картина маслом тьфу навозом
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18.06.2022 16:09 Відповісти
Затявкали рашистські боти. Роз'єднання, розбрат та дестабілізація - ось чого прагне рашистська ********* зараз. Не наступимо знову на ті самі граблі, українці. Разом з Україною, Україна - понад усе. Це не просто так слова...
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18.06.2022 16:16 Відповісти
До чого тут Україна?
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18.06.2022 16:19 Відповісти
Хто розмінував Чонгар? Чого замовк зебіл
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18.06.2022 16:20 Відповісти
кацапи розмінували спецтехнікой після того як все було заміновано нами але кацапи все розмінували що далі?хто винен Україна чи ***** все таки?https://www.youtube.com/watch?v=0lyOhBDcAgA&ab_channel=%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
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18.06.2022 16:27 Відповісти
зато склади порох сам особисто підпалював! і котел варив! а бубочька нівчьом нє увінават!
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18.06.2022 22:43 Відповісти
ти дефективний чи так? при чому тут техніка для розмінування мінних полів,до замінованих мостів?а іменно їх розмінування призвело до такого стрімкого просування орків на півдні
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19.06.2022 00:45 Відповісти
У тебя солнечный удар?
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18.06.2022 16:22 Відповісти
Це подляковський лизун. Всі хто звинувачує Бубочку у знищенні оборони та договорняці по здачі кацапам півдня і сходу, це кацапська агентура.
Не шукайте в цій тезі логіки, пліснява та логіка- антагоністи.
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18.06.2022 16:26 Відповісти
Чонгаром довели що зекремлівським гнидам понад усе!!!
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18.06.2022 16:24 Відповісти
Війна!! Тому виявляти і нищити кремлівських гнид не на часі!!))
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18.06.2022 16:31 Відповісти
По Миколаєву після візиту Зеленського рашисти завдали ракетного удару
За словами місцевих мешканців, у Миколаєві чули кілька потужних вибухів та бачили високий стовп диму. Відповідно до попередньої інформації, російські окупанти випустили чотири ракети, а деякі з них влучили в житловий будинок.
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18.06.2022 21:37 Відповісти
поднимать дух наших воинов , отличное дело
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18.06.2022 16:11 Відповісти
У них и без этого "поднимателя" с духом все в порядке. С орудиями, правда, не очень. Но в этом виноват Красный крест, а не этот "заклинатель духа и укротитель дорог".
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18.06.2022 16:21 Відповісти
В зеленоі плісняви в усіх негараздах винні Порошенко і євроатлантичні друзі!!))
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18.06.2022 16:27 Відповісти
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18.06.2022 16:29 Відповісти
якщо військові такі дбл, як цей на відео - то хто їм лікар! зебіл його в чисте поле посилає по хамськи, а воно про "петра олексійовича" городить! дістають юдині медальки і виструнчуються перед уклоністом! тьху!
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18.06.2022 22:47 Відповісти
и где из видео видно что это николаевская область? и какого хера там делает д'Ермак?
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18.06.2022 16:15 Відповісти
дирляндці заскиглили стару платівку. Розділяй та володорюй, так, рашик дирявий ?
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18.06.2022 16:17 Відповісти
тобі наче слова не давали,а тому стули пельку та й смокчи зелену фафлю!
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18.06.2022 16:20 Відповісти
Ще раз. До чого там фсбшний завхоз дерьмак?
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18.06.2022 16:20 Відповісти
Слухали таємний запис Філатова і мерів на початку війни ?
Він каже, може скластись ситуація коли мерів найбільш постраждалих міст мають попросити публічно підтримати ініціативу президента з відмови від НАТО, Криму, підписання мирової з кацапами, погодитись на федералізацію , тощо.
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18.06.2022 16:29 Відповісти
Так от я думаю, що південь здали, щоб задобрити москальню.
Щось дуже не чисто.
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18.06.2022 16:30 Відповісти
Плюньте йому в рило
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18.06.2022 16:18 Відповісти
а я как то не припомню случая за последние 100 лет,чтобы главком выезжал на позиции вручать награды. может кто то видел чтобы Рузвельт или Черчиль,Сталин или Гитлер,награждали своих выезжая на боевые позиции?
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18.06.2022 16:18 Відповісти
Ну кое какие паралели прослеживаются.
Сталин сына Якова отказался менять из плена,а Зелупа целый полк "Азов".
Понятно,что масшабы разные,но сами понимаете-кто такой Сталин,а кто найвеличіша Зелупа.
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18.06.2022 17:32 Відповісти
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18.06.2022 16:18 Відповісти
Ми вже знаємо як ти здавав Миколаївщину - як і Херсонщину.
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18.06.2022 16:21 Відповісти
Ще південь Запоріжжя та МАРІУПОЛЬ з Азовом разом!!!))
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18.06.2022 16:34 Відповісти
Опять не видно что он на позициях. Каждый раз в закрытых помещениях. Зеленский очень боится снайперов...
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18.06.2022 16:25 Відповісти
Лысый из квартала сильно напугал.
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18.06.2022 16:31 Відповісти
він сього біться а найбільше Джонсона.. той як ввалить-ніякий ***** зуби не позберає
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18.06.2022 16:27 Відповісти
Мене дуже цікавить такий момент: чому коли приїжджає Zeлох на передову, рашисти завжди припиняють обстріли? Інший цікавий момент: чому рашисти не стріляють по віп містечку в конче заспі? Якесь соупадєніє, а може договорняк?
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18.06.2022 16:29 Відповісти
Гитлер прилетал 1941г август месяц в г Никалаев есть кинохроника .
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18.06.2022 16:29 Відповісти
приезд Гитлера в Николаев датируется 19 августа 1941 года.приезда Гитлера в немецком кинохроникальном журнале «Deutsche wochenschau» («Немецкое обозрение») за август 1941 года.
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18.06.2022 16:45 Відповісти
Гитлер -ссыкун.Личная уборщица Зелупы Ермачиха сообщает,что найвеличніший вплавь инспектирует охрану черноморского побережья.По несколько раз в день.
Только,говорит,в бронежилете плавать тяжело.Спасает только метеоризм.
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18.06.2022 17:43 Відповісти
Херсон и Чернигов Zeлемойские сдали 8 февраля...
Путлер напав 24 ....
Вывод...типв підсумок мі робимо. Самі
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18.06.2022 16:30 Відповісти
А завідувач швабрами і віниками що робив? Позиції фотографував?
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18.06.2022 16:30 Відповісти
"Українці зараз в обороні один на одного,це великі втрати та гарантований шлях до поразки.Потрібно заходити до росіян в тил,робити концентрацію та несподівані місця прориву"-Глен Грант - військовий експерт, полковник британської армії.https://youtu.be/vTpbVuj3wa0?t=59
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18.06.2022 16:33 Відповісти
А дерьмачек 💩 с клоунятко 🤡 глаз не спускает!
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18.06.2022 16:33 Відповісти
Путлер напав на білорусь...а потим на Україну...а для чого? Щоб Зеля обісцався...
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18.06.2022 16:34 Відповісти
Не голосувала за Зе.але кому потрібен оце срач в стрічці? Щ такого зробив Зе,що поїхав до військових? Може.він взагалі не в Миколаєві? КОМУ ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ?
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18.06.2022 16:41 Відповісти
Молодец,поехал на передовую и лично наградил. А Штауфенберги что то не наблюдются.
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18.06.2022 16:44 Відповісти
Аха ха ха на "передовую", на передовій нафарбованих дівчаток не має, там рядові на межі людських можливостей і їм не до посмішок коли ти щодня 24/7 знаходишся під арт. обстрілами і коли щодня гинуть твої побратими. Чергова показуха від квартальних клоунів.
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18.06.2022 17:16 Відповісти
Не лякайте ігарька,бо він думає що війна то як у кіно.
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18.06.2022 17:24 Відповісти
Медали - это хорошо, но оружие лучше, именное! И где боевой генерал Марченко, который защищал Николаев, и которого ты упрятал за решетку, он ведь не только орден заслужил за
боевые заслуги. И где это на позициях, я узнала лицо одного хлопца, его всё время награждают.?!
Может это на Банковой, в бомбоубежище? И что там делает руководитель оффиса, Ермак, военнообязанный другого государства, изучает позиции, лица, дислокацию? Что ты его тащишь
везде за собой как несовершеннолетний, уже по этому поводу анекдоты складывают и намёки.
И чего лично на позиции, покрасоваться, предвыборная кампания? чтобы на глазах быть?
Так уже твоё лицо везде, нарцисс ты наш, разве ещё не в туалете, но это хорошо, чтоб не мешало
процессу.
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18.06.2022 16:45 Відповісти
Я ранее писал, что Ермаку надо кровь из носу засветить военные позиции в Николаеве. Видимо Москва готовит что-то.
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18.06.2022 17:11 Відповісти
може хтось може мені пояснити,хто керував обороною Миколаєва. я думала що це був генерал марченко,але Зеленський присвоїв звання якомусь полковнику який,заявив ві,очолював оборону Миколаєва.
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18.06.2022 17:46 Відповісти
Своим все, политическим оппонентам преследования.
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18.06.2022 18:07 Відповісти
Аксиома сегодняшнего времени - Когда Зеленский на передовой, кремлевские пушки молчат!
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18.06.2022 17:54 Відповісти
пока перфокарті и транзисторніе лампі разогреются он и уедет
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18.06.2022 19:44 Відповісти
Читаю коменти вище. От цікаво, люди, що їх пишуть, вважають себе патріотами нашої воюючої держави чи ворогами її правлячої верхівки? Якщо ваші коменти читають десь у москві, то вгадайте з трьох спроб яку реакцію вони викликають у кремлівських: ненависть до вас чи глибоке моральне задоволення? По-моєму, сіяти розбрат серед нас і є метою ідеологічної війни орди проти України. То на чий млин ви ллєте воду, "правдоруби"?
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18.06.2022 18:46 Відповісти
ага а лизати сраку відвертим зрадникам і тупо довбойобам при владі,то ***** як патріотично,і так сраколизе,Байдену скажеш,що бубачку шпиняти "неначасі" бо йому якось ***** на ваші зализування
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19.06.2022 00:56 Відповісти
і шось не чути було вас скигляків з 14го по 19й рік,а тут **** всі стали такими свідомими,ми не при диктатурі,і владне кодло повинно памятати слова раба що стояв біля Цезаря,під час тріумфу...
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19.06.2022 00:58 Відповісти
порох первій дякуда основатель..и третий през ..до него не всчет..
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18.06.2022 19:43 Відповісти
єрмак самого не відпускає
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18.06.2022 23:50 Відповісти
 
 