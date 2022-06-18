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Пілота збитого вранці на Донеччині російського літака Су-25 взяли в полон. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон.
Про це повідомляється в телеграм-каналі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців. Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ", - йдеться в дописі.
Раніше про збитий в Донецькій області літак повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, літак збили з ПЗРК "Ігла".
Топ коментарі
+89 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.06.2022 16:41
+82 Максім ХОЙ 07fb0949
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Обмін полоненими: Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені - цивільні особи, - ГУР Міноборони (18.06.22 17:24) « Війна в Україні | Цензор.НЕТ (censor.net)
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бочку вареньябабло и пенсию и отпустят.
А не захоче росія їх віддавати чи міняти по такому його курсу. Випустити публічно кишки цій свині і повісти її на них. Пілоти які ******** наші міста, вбивають наших дітей, наші сім'ї, такі пілоти повинні в обов'язковому порядку отримувати премію дарвіна та здихати дуже дуже довго в максимально страшних муках.
А тому їх публічна максимально жорстока, довга страта зменшить кількість бажаючих, а ось на бажання воювати азовців те що вони не повернуться із полону особливо не вплине, вони воюють за свої сім'ї. Тому курс один до 100 мінімум бо це рф зацікавлена щоб ми його як свиню не розібрали, бо залишиться без пілотів.