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Пілота збитого вранці на Донеччині російського літака Су-25 взяли в полон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон.

Про це повідомляється в телеграм-каналі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців. Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ", - йдеться в дописі.

Раніше про збитий в Донецькій області літак повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, літак збили з ПЗРК "Ігла".

Також читайте: Бійці 72-ї ОМБр збили "Іглою" російський Су-25 на Донеччині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+89
мальчик в трусиках )))
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18.06.2022 16:41
+82
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18.06.2022 16:44
+79
Допросити та розстріляти *****. А у звіті вказати "зник безвісті".
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18.06.2022 16:38
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на цивільних міняють?
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18.06.2022 18:06 Відповісти
менять надо на военных. к сожалению наших у орков плену тоже много.
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18.06.2022 20:41 Відповісти
Так он же не лётчик! Он сапёр! Посмотрите, как он левой ногой ищет мины! И видать, отличный сапёр - вслепую ищет, с завязанными глазами! В общем, ценный кадр, а хотел всех ввести в заблуждение - мол, он простой лётчик, а не супер-сапёр. Короче, за то, что обманул всех, заставить искать мины круглосуточно! Причём, двумя ногами.
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18.06.2022 17:37 Відповісти
Зняли відосик і в розхід тварюку кацапську.
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18.06.2022 17:39 Відповісти
A vidos ce dobryj. Treba letunam NATY pokazyvatj, kak riuzzge priam s posteli golymi v svoi lapteljoty prygajut.
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18.06.2022 18:21 Відповісти
Вот за таких тупорылылых как ты ,наши будут сидеть в плену ,если такие дебилы как ты будут стрелять маёров и полковников ВВС РФ а не менять их на солдат ЗСУ
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19.06.2022 15:22 Відповісти
__Обменяется-вернут обратно Мстить. Ибо -и переучивать не надо,и есть стимул.
ДумайТе !__
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18.06.2022 17:43 Відповісти
медики могут полечить что и автомобилем не сможет управлять
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18.06.2022 18:09 Відповісти
Я вот не медик, но вижу что после неудачного приземления у него повреждён позвонок, и до конца жизни он сможет передвигаться только на инвалидном кресле
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18.06.2022 18:15 Відповісти
Та чорт його не візьме,вичухається падло.
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18.06.2022 19:08 Відповісти
Треба ж цього біогниду на хлопців з Азовсталі міняти, чи як. Чонгар сам розмінувався, мости і дамби не підірвались і в Маріуоль з тилу зайшли. 95 натворив а 72 -витягне, зато до шашличків готувались.
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19.06.2022 09:12 Відповісти
На палю гниду! Скільки ж воно,падло,горя нам принесло...
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18.06.2022 17:44 Відповісти
Нахера , хлопці, ви його в полон взяли ? Ця падлюка повернеться знову і знову буде нас вбивати, але буде обережнішим. Ці свині завжди повертаються.
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18.06.2022 18:04 Відповісти
А азовцев мариупольских на кого менять?
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19.06.2022 16:20 Відповісти
Накуй этого летучего ****** под руки брать, летать мразь не будет , ползать должен мразь...
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18.06.2022 18:04 Відповісти
Пенсіонер. Молодь закінчилась...
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18.06.2022 18:05 Відповісти
Привязати до стінгера і пульнути по іншому літаку - нехай ще політає!
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18.06.2022 18:08 Відповісти
Убейте подонка немедленно! Потому-что он будет отпущен в обмен на рандомного бездомного с оккупированных территорий!
Обмін полоненими: Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені - цивільні особи, - ГУР Міноборони (18.06.22 17:24) « Війна в Україні | Цензор.НЕТ (censor.net)
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18.06.2022 18:22 Відповісти
Пилотов нельзя брать в плен. Иначе их обменяют. Обучить пилота это долго и дорого.
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18.06.2022 18:23 Відповісти
Наше правительство что с чинушами коррупционерами привыкло вести борьбу по правилам спортивной рыбалки "Поймал-Отпусти", что с врагами!
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18.06.2022 18:24 Відповісти
поламать нах.. ноги в коленях, выколоть глаза и на обмен...
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18.06.2022 18:25 Відповісти
Слышу чеченскую речь...Попался птенчик в труселях.
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18.06.2022 18:34 Відповісти
Мальчика в трусиках осталось рас пять, рас шесть !!!
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18.06.2022 18:55 Відповісти
Пилоты и артиллеристы должны уничтожаться прямо в поле.
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18.06.2022 19:13 Відповісти
Кацапи готують льотчиків десятиліттями тренуючи на мирних, зокрема в Сірії. Тому вважаю необхідним вбивати на місці всіх кацапськи льотчиків без будь яких винятків - кожен є відмороженим військовим злочинцем. Не забувайте! Пацанчик з Алеппо Аллаху про них все вже розказав... Тепер українські діти Господу розказують...
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18.06.2022 19:18 Відповісти
бачили вже того вбивцю-нещастя - на жаль ураїнську, **** рязаньска, бьє...
пожалієте? - будете лохи...
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18.06.2022 19:20 Відповісти
Поміняти козла на "азовців". А то як в нас обміняють за якогось там голову ОТГ.
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18.06.2022 19:20 Відповісти
мальчик в трусиках уже не тот )))
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18.06.2022 19:33 Відповісти
ой бедненький, он всего лишь сбрасывал 1000кг бомбы на школы и больницы
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18.06.2022 19:56 Відповісти
Підняти у воздух і скинути цього каZапа на передову лінію рашистів як авіаційну бомбу.
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18.06.2022 21:01 Відповісти
долетался петушок золотой гребешок...
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18.06.2022 21:04 Відповісти
Гарно танцює кацап
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18.06.2022 21:16 Відповісти
чому цей урод ще живий.
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18.06.2022 21:27 Відповісти
Пілотів треба вбивати, а не брати в полон!
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18.06.2022 21:31 Відповісти
Ні. Пару укольчиків від розумних людей (для премії дарвіна) і на обмін по курсу один за 100 азовців. І лише інакше смерть через довгі страшні муки.
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19.06.2022 00:07 Відповісти
Та он уже в любом случае отлетался. Как минимум компрессионный перелом позвонков при отстреле кресла. Грыжи с маслину повылазили.
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18.06.2022 22:06 Відповісти
ну, если его засунуть в кабину - полетит, чего там, а то прям кацапы его будут лечить, потом дадут бочку варенья бабло и пенсию и отпустят.
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19.06.2022 00:37 Відповісти
красота, хороший обменный фонд
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18.06.2022 22:47 Відповісти
ну вот и на х.у.я., добить сволоту...как и не было - даже не искали...)
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18.06.2022 23:10 Відповісти
страдалец епта, кряхтит пыхтит стонет
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18.06.2022 23:37 Відповісти
Міняти тільки на азовців по курсу один на сотню мінімум. За одно можна витягнути громадян інших країн.

А не захоче росія їх віддавати чи міняти по такому його курсу. Випустити публічно кишки цій свині і повісти її на них. Пілоти які ******** наші міста, вбивають наших дітей, наші сім'ї, такі пілоти повинні в обов'язковому порядку отримувати премію дарвіна та здихати дуже дуже довго в максимально страшних муках.
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19.06.2022 00:06 Відповісти
При тому наголошую коли цю каліку будуть міняти, то курс має бути один до 100 мінімум. Це в рф пілоти бояться літати і їх мало.

А тому їх публічна максимально жорстока, довга страта зменшить кількість бажаючих, а ось на бажання воювати азовців те що вони не повернуться із полону особливо не вплине, вони воюють за свої сім'ї. Тому курс один до 100 мінімум бо це рф зацікавлена щоб ми його як свиню не розібрали, бо залишиться без пілотів.
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19.06.2022 00:12 Відповісти
Нужно менять на голодных негров которым без пшеници не айс 😆😆😆
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19.06.2022 01:55 Відповісти
Летчика надо долго готовить.Каждый неживой летчик-это гвоздь в гроб россии
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19.06.2022 09:14 Відповісти
Обміняти його одного на сотню азовців! Мінімум!
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19.06.2022 09:21 Відповісти
Пілотів треба безумовно знищувати-чиста економіка й час
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19.06.2022 11:18 Відповісти
А шо це ти так за наших азовців піклується, га кацапчік??? Цей масований винищувач мирних людей шо твій тату/дядю? Щось якось підозріло ти нас розстрілом азовців лякаєшь. Запом'ятай Гриша - за кожного азовця на той світ відразу підуть 10-15 орків. Це слова не мої, я сам їх не вигадав, це слова азовців, які не у полоні
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19.06.2022 12:40 Відповісти
Всех кацапских пилотов и артиллеристов нужно сразу убивать без вести.
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19.06.2022 11:42 Відповісти
Цікаво, що лаптєльотчик в трусах самих, чи то він під місцевого хотів примазатися, позбувся своєї форми і мовляв загоряю, чи то наші армійці перевіряли, як у кацапів прижилися в руzzішен моді крадені жіночі трюселя ?!
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19.06.2022 18:48 Відповісти
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