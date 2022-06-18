Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені – цивільні особи, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

"Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО