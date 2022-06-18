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Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені – цивільні особи, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,обмін

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

"Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
Тобто знов цивільних обмінюють на вбивць,кончені підари
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18.06.2022 17:27
+27
очень интересный обмен, таксистов вернули, а военнослужащего убили и вернули.
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18.06.2022 17:27
+23
Так москалі всіх своїх військових обміняють на цивільних, а наших військових будуть обмінюватись на політичні вимоги та умови росіян.
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18.06.2022 17:35
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Таксісти?
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18.06.2022 17:26 Відповісти
Бомжі?
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18.06.2022 17:29 Відповісти
Азовзів ЗЄля "екстрадував" в рашку на довічне
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18.06.2022 18:33 Відповісти
Тобто знов цивільних обмінюють на вбивць,кончені підари
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18.06.2022 17:27 Відповісти
я знаю що зеленський скаже якщо спитають що для нас людина не має значення війсковий чи звичайний цивільний ми цінемо кожне життя так що і теріторії хай забирають бо при їх звільнені можуть загинути багато солдатів а ми не вони для нас життя кожного це драгоцінне так що забирайте собі південь це всього лише земля таке вже колись ми чули від нього не дослівно але приблизно таке відмазка що він людей цінує
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18.06.2022 17:36 Відповісти
Не слухаю ніколи,що воно каже,не цікаво та огидно.
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18.06.2022 18:22 Відповісти
Не торопитесь с выводами. Нам не раскрывают кто эти люди и наверное правильно делают. Но правда в том что у нас фактически пленными являются все кто находится на оккупированных территориях.
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18.06.2022 17:37 Відповісти
На війні воюють професійні віськові. Вони мають бути в пріоритеті #1. На їх підготовку держава могла витратити мільйони, просто так їх не заміниш. А цивільних баби єщє наражают.
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18.06.2022 17:54 Відповісти
очень интересный обмен, таксистов вернули, а военнослужащего убили и вернули.
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18.06.2022 17:27 Відповісти
Де азовці? Знов на боижів поміняли??
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18.06.2022 17:28 Відповісти
а кого отдали?
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18.06.2022 17:29 Відповісти
Вбивць
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18.06.2022 17:30 Відповісти
завтра заручників нахватають звичайних людей або місцеву вату а ми їм на обмін орків гвалтівників і вбивць
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18.06.2022 17:32 Відповісти
А чого хватати на територію рф і так вже депортували сотні тис.чоловік, жінок та дітей з України.....головне питання це те, що б їх не видавали саме за військовополонених ,бо вони є просто цивільні заручники які опинилися в руках терористів!
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18.06.2022 18:04 Відповісти
ну правильно, чем еще заниматься ГУР МО как не обменивать гражданских на военных, в итоге медведчук остается в Украине в обмен на видосики против Порошенко, ценные военнопленные обменены на гржданских, а азовцы остаются в "эвакуации"
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18.06.2022 17:32 Відповісти
Вот таки всех орков на слесарей и кочегаров повыменивают,а бойцы как-то обойдутся🤦
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18.06.2022 17:32 Відповісти
Так москалі всіх своїх військових обміняють на цивільних, а наших військових будуть обмінюватись на політичні вимоги та умови росіян.
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18.06.2022 17:35 Відповісти
Правильно , що Обмін передали ГУР , і забрали від тих , хто багато говорить , а мало Робить.
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18.06.2022 17:38 Відповісти
А хіба цим повинен займатись ГУР? Хоча судячи по їх роботі то на інше не здатні.
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18.06.2022 17:58 Відповісти
Зараз рашисти почали викладати "інтерв'ю" із полоненими захисниками Маріуполя. Чудес не відбулося. Судячи з відео, їх катують, б'ють і тд. Де там дівся той зелений довпойоп, який нас переконував, що скоро наших хлопців витягнуть з полону?!!
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18.06.2022 17:49 Відповісти
він не так уж далеко в Миколаїві піарився фотки запостив з лікарні головний наш корегувальник,нагороди видавав
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18.06.2022 17:54 Відповісти
"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін .....Наголошується, що всі звільнені - цивільні особи."
1.Це не військовополонені, а цивільні заручники
2.На кого проведено обмін?
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18.06.2022 18:00 Відповісти
Я вважаю цивільних теж людьми, але...

Який ідіот міняє військовополонених на цивільних? У путіна багато окупованих територій з цивільним населенням!!! Він набере скільки завгодно заручників! Наша влада безголова!!!!
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18.06.2022 18:58 Відповісти
а азовцев орки будут мучить и дальше ?
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18.06.2022 20:02 Відповісти
Пишіть правильно - обмінями цивільних заручників на військовополених.
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18.06.2022 20:04 Відповісти
Так фашисты себе набрать миллион могут на обмен! Нельзя менять военнопленных на гражданских!!!! Это маразм!!!
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18.06.2022 20:29 Відповісти
Так кацапи багато цивільних незаконно утримують, і завжди можуть ще набрати на окупованих територіях. Нам так ніякої кількості полонених не вистачить.
До речі, а чому відео з Тайрою немає?
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18.06.2022 21:07 Відповісти
А Азовцы хай и дальше у кацапов по тюрьмам гниют?
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18.06.2022 22:34 Відповісти
Міняємо цивільних на членів терористичних військ? Та ще й один до одного? Це ппц.

Міняти по курсу один до 1000 цивільних. 1 до 100 військових. Інакше публічна страта через розбирання на запчастину як свину при тому на препаратах що воно пару днів хоча б мучилось. І ось побачити в рф зразу закінчаться гобліни які згідні будуть воювати.
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19.06.2022 00:37 Відповісти
Если ещё окажется что обменяли гражданских на враж летчиков, то можно всех причастных к обмену расстреливать смело.... Это явно предатели и или идиоты... Что во время войны одно и то же.
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19.06.2022 05:02 Відповісти
 
 