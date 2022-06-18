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Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені – цивільні особи, - ГУР Міноборони. ВIДЕО
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Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.
Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.
Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.
"Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+44 Timur Davidov
показати весь коментар18.06.2022 17:27
+27 Aleks_15
показати весь коментар18.06.2022 17:27
+23 Олег Квиташ
показати весь коментар18.06.2022 17:35
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1.Це не військовополонені, а цивільні заручники
2.На кого проведено обмін?
Який ідіот міняє військовополонених на цивільних? У путіна багато окупованих територій з цивільним населенням!!! Він набере скільки завгодно заручників! Наша влада безголова!!!!
До речі, а чому відео з Тайрою немає?
Міняти по курсу один до 1000 цивільних. 1 до 100 військових. Інакше публічна страта через розбирання на запчастину як свину при тому на препаратах що воно пару днів хоча б мучилось. І ось побачити в рф зразу закінчаться гобліни які згідні будуть воювати.