Бійці 24-ї ОМБр з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами рашистів. ВIДЕО

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

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