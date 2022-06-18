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Бійці 24-ї ОМБр з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами рашистів. ВIДЕО
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Бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Топ коментарі
+33 YU ST
показати весь коментар18.06.2022 20:36
+33 Дорогой Я
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+32 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар18.06.2022 20:39
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(в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания.
Склады оккупантов были уничтожены высокоточными ударами ВСУ.
За последние несколько суток в оккупированном Донецке уничтожено не менее 7 объектов, на которых россияне разместили значительные запасы боеприпасов начиная с 2014-2015 годов. Об этом сообщает InformNapalm.
Источники издания утверждают, что склады оккупантов были уничтожены "высокоточными ударами": семь выстрелов - 7 уничтоженных целей.
"В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов", - уточняет издание.
По мнению собеседников журналистов, это удары украинских защитников, а российские войска пытаются "размыть успехи ВСУ", простреливая центр города меньшими калибрами, чтобы запугать местное население и перебить слухи о высокую точность работы ВСУ исключительно по складам боеприпасов.
Накануне ВСУ ударили по складу боеприпасов российских наемников в Красном Луче. По сообщению самих боевиков, склад обеспечивал артиллерию "ЛНР" 152-мм снарядами и ракетами РСЗО в районе Лисичанска.
Кацапы невольно становятся экспонатами-участниками на полигоне)
СЛАВА ЗСУ!
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Raszyści,jacy wy żałośni ....
і виробництво зброї не любить розголосу
СЛАВА ЗСУ!