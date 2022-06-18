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Бійці 24-ї ОМБр з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии
(в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания.
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18.06.2022 20:36
+33
За последние 72 часа в Донецке уничтожено минимум семь военных складов РФ18.06.2022, 20:17

Склады оккупантов были уничтожены высокоточными ударами ВСУ.

За последние несколько суток в оккупированном Донецке уничтожено не менее 7 объектов, на которых россияне разместили значительные запасы боеприпасов начиная с 2014-2015 годов. Об этом сообщает InformNapalm.

Источники издания утверждают, что склады оккупантов были уничтожены "высокоточными ударами": семь выстрелов - 7 уничтоженных целей.

"В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов", - уточняет издание.

По мнению собеседников журналистов, это удары украинских защитников, а российские войска пытаются "размыть успехи ВСУ", простреливая центр города меньшими калибрами, чтобы запугать местное население и перебить слухи о высокую точность работы ВСУ исключительно по складам боеприпасов.

Накануне ВСУ ударили по складу боеприпасов российских наемников в Красном Луче. По сообщению самих боевиков, склад обеспечивал артиллерию "ЛНР" 152-мм снарядами и ракетами РСЗО в районе Лисичанска.
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18.06.2022 20:52
+32
Насколько я понимаю для Стугны мы сохранили не только производство БК, но и самого комплекса. И судя по хронике войны это отличный комплекс для уничтожения не только техники, но боевых позиций русни. Боевые испытания на экранах у всего мира!
Кацапы невольно становятся экспонатами-участниками на полигоне)
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18.06.2022 20:39
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18.06.2022 20:32 Відповісти
"***** катюшку" - це має стати новим мемом!
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18.06.2022 22:12 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2022 20:33 Відповісти
17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии
(в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания.
показати весь коментар
18.06.2022 20:36 Відповісти
За последние 72 часа в Донецке уничтожено минимум семь военных складов РФ18.06.2022, 20:17

Склады оккупантов были уничтожены высокоточными ударами ВСУ.

За последние несколько суток в оккупированном Донецке уничтожено не менее 7 объектов, на которых россияне разместили значительные запасы боеприпасов начиная с 2014-2015 годов. Об этом сообщает InformNapalm.

Источники издания утверждают, что склады оккупантов были уничтожены "высокоточными ударами": семь выстрелов - 7 уничтоженных целей.

"В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов", - уточняет издание.

По мнению собеседников журналистов, это удары украинских защитников, а российские войска пытаются "размыть успехи ВСУ", простреливая центр города меньшими калибрами, чтобы запугать местное население и перебить слухи о высокую точность работы ВСУ исключительно по складам боеприпасов.

Накануне ВСУ ударили по складу боеприпасов российских наемников в Красном Луче. По сообщению самих боевиков, склад обеспечивал артиллерию "ЛНР" 152-мм снарядами и ракетами РСЗО в районе Лисичанска.
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18.06.2022 20:52 Відповісти
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/18/502958/
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18.06.2022 20:53 Відповісти
Ага, 8 років Бамбас нещадно бомбили укронацисти, але Донецьк чомусь цілий стояв. І тільки початку початку "спецоперации по защите братского народа от геноцида" там почалось справжнє пекло!
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18.06.2022 22:14 Відповісти
Насколько я понимаю для Стугны мы сохранили не только производство БК, но и самого комплекса. И судя по хронике войны это отличный комплекс для уничтожения не только техники, но боевых позиций русни. Боевые испытания на экранах у всего мира!
Кацапы невольно становятся экспонатами-участниками на полигоне)
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18.06.2022 20:39 Відповісти
давно вже була інформація стугну виробляли в невеликому містежку на житомирщині...там москалі все розбомбили
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18.06.2022 20:42 Відповісти
Я слышал что производство сохранено без местоуказания естественно.
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18.06.2022 20:46 Відповісти
я тільки за... і за стугну і за нептун...
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18.06.2022 21:58 Відповісти
так ви праві.виробництво бойової частини було розташоване у місті малин.перед ракетним ударом пашинський вивіз весь боєзапас який ішов на експорт в арабську державу/оае/і всі боєкомплекти направились в зсу а дбр відкрило на пашинського кримінал.до речі тетяна чорновіл із такої стугни нищить кацапські танки і бронетехніку.
СЛАВА ЗСУ!
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18.06.2022 21:03 Відповісти
Я ще в 70-ті після закінчення КПІ пару років працював на тому заводі. Тоді це була філія київського заводу "Генератор". Писали, що вивезли все цінне, що було на заводі хлопці з тероборони з власної ініціативи. Наскільки я знаю, в завод кацапи не попали. Постраждав центр Малина та залізнична станція.
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18.06.2022 21:57 Відповісти
ИИ родная не узнает какой у парня был конец...
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18.06.2022 20:39 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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18.06.2022 20:43 Відповісти
Ty, tępaku, specialnie dziś się zarejestrowałeś w nadziei że napiszą ci adres fabryki produkującej Stugny?
Raszyści,jacy wy żałośni ....
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18.06.2022 20:53 Відповісти
Цензордағылардың бәрі поляк тілін білуі керек екеніне сенімдісіз бе?
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18.06.2022 21:55 Відповісти
我的不明白你的
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18.06.2022 22:00 Відповісти
А Польща згодна? Та й що там залишилося від КБ "Луч"?
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18.06.2022 20:53 Відповісти
зброя як і гроші ******* тишу
і виробництво зброї не любить розголосу
СЛАВА ЗСУ!
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18.06.2022 21:05 Відповісти
А кто тебе сказал, что не развернули производство? Прям доложили так лично?
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18.06.2022 21:25 Відповісти
Тебя не удивляет количество большое видосов со стугнами. Думаешь это все наши со склада ? Нет
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18.06.2022 21:38 Відповісти
так йому аби про зелених пукнути, а там хоч не світай.
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18.06.2022 22:09 Відповісти
Чому ні? Залужний за пару місяців до початку вторгнення оголосив про наявність 8000 пострілів для стугн+корсарів.
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19.06.2022 01:13 Відповісти
Чего только стугной не вытворяли ЗСУ , и вертолеты сбивали и танки жгли, теперь за склады взялись, красавцы!
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19.06.2022 01:08 Відповісти
 
 