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війна (56581) Зеленський (17463) медицина (1440) лікарі (1098) медсестра (26) Ляшко Віктор (1354) Наєв (340) Стефанчук Руслан (654) Радуцький Михайло (274)

Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника: керівники держави та ЗСУ вітають медиків з професійним святом. ВIДЕО (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, президент Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітали українських медиків з професійним святом - Днем медичного працівника.

Про це йдеться у відеозверненні Наєва, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні медичні працівники! Сьогодні ми вітаємо Вас у надзвичайно небезпечний та складний для країни час. Час випробування на міцність, коли наш народ мужньо і самовіддано бореться як на фронті так і в тилу, відстоюючи незалежність та територіальну цілісність України.

Незважаючи на втому та постійні ризики для життя та здоров’я, Ви мужньо рятуєте захисників країни безпосередньо на передовій, у військових шпиталях і цивільних лікарнях.

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Ваша праця завжди була благородною та почесною, але зараз її ціна зросла ще в стократ. Ви є справжніми героями сьогодення!

Бажаю усім Вам здоров’я, витримки та наснаги. Нехай вдячність зцілених воїнів зігріває Ваші душі та надихає на подальші добрі справи. Нехай на українській землі запанує мир, а у Ваших родинах завжди буде спокій та злагода.

Слава Україні! Разом переможемо!" - звернувся до медиків Наєв.

Привітав медиків і президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні професійне свято відзначають наші медики. Віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Щодня, у найскладніших умовах. У лікарнях і поблизу лінії фронту. Дякую за вашу роботу та добре серце!" - звернувся він до медиків.

Також привітав медиків і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Медики.

Сміливі. Незламні. Відчайдушні. Професійні. Вправні. Майстерні. Турботливі.

Інколи загадкові. Не завжди багатослівні. Володарі найбільш славнозвісного почерку.

Ви завжди напоготові. І сьогодні ви нарівні з військовими тримаєте власну лінію захисту, медичний фронт.

Ваші історії героїзму будуть описані у фільмах та романах. На жаль, ці історії пишуться під нелюдські, варварські дії окупанта, який нищить лікарні, які ми будуємо та модернізуємо, краде обладнання, яке ми постачаємо, і, найстрашніше, забирає життя наших колег, яких, на жаль, не повернемо, але ніколи не забудемо.

Попри це, саме завдяки вашій самовідданій праці в когось з’являється "друге життя". Тому за кожен день вашої праці хочу сказати лише одне: Дякую!

З професійним святом вас, колеги!" - звернувся він до українських медиків.

Привітав медиків і голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Сьогодні відзначаємо День медичного працівника. Хотілося б сказати – святкуємо, але медикам зараз точно не до святкувань. Вони працюють у тяжких умовах, з величезними, часом надлюдськими навантаженнями, з ризиком для власного здоров’я та життя. І заслуговують за це найвищої подяки та глибокої шани.

Рік тому на території Київської міської клінічної лікарні №4 ми відкрили меморіал пам'яті медиків, загиблих від COVID-19. На постаменті викарбували прізвища медичних працівників з усієї України, які загинули, рятуючи життя пацієнтів.

Тоді нам здавалося, що коронавірус – це найбільша наша біда. Але 24 лютого прийшло ще страшніше лихо – російська агресія. І знову медики опинилися на передовій. Рятують життя людей, перебуваючи у смертельній небезпеці. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по лікарнях, розстрілює бригади "швидкої", окупанти навіть беруть у полон медичних працівників.

На жаль, вже є цілий список наших героїчних медиків, які, рятуючи чужі життя, пожертвували власним.

Ця безглузда несправедлива війна забирає найкращих синів та дочок України. Ми будемо пам’ятати кожного. Щоб гідно вшанувати героїчні вчинки медиків, після перемоги відкриємо меморіал на честь героїв україно-російської війни.

Вшановуючи загиблих, треба пам’ятати і про подвиги тих, хто зараз продовжує працювати у надскладних умовах. Відзначаючи професійне свято, не можу не згадати кілька найяскравіших прикладів хоробрості та самовідданості наших медиків.

Як люди у білих халатах приймали пологи у метрополітені Харківка, в окупованому Ірпені, консультуючи по відео-зв’язку породіль в окупованому селі на Миколаївщині. Проводили операції у бомбосховищі "Охматдиту". Збирали ліки для мешканців Бердянська, зайнятого ворожими військами. Щоденно рятують десятки людей у Дніпрі та Запоріжжі, куди привозять поранених військових з найгарячіших точок. Проводять у Львові трансплантації органів для переселенців зі всієї країни. Продовжують працювати на Миколаївщині вже у мобільному шпиталі на території зруйнованої лікарні. Окремо згадаю понад 2 тисячі медиків-вимушених переселенців, які продовжують працювати та надавати медичні послуги в інших регіонах.

Завдяки героїзму наших медичних працівників медична система продовжує стабільно працювати під час війни.

Захоплюємося вами, щиро дякуємо за роботу та шануємо ваш героїзм. Бережіть себе! З Днем медичного працівника!", - привітав Радуцький медиків.

Також привітав медиків голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Господь подарував мені велике щастя — народитися і вирости в родині найкращих у світі батьків-лікарів.

Тож я знаю, що таке приємна гордість дитини, коли твоїм батькам під час зустрічі говорять: "Дякую, лікарю, за те, що врятували життя!".

Професія медика не знає ні свят, ні вихідних. На плечах українських медпрацівників лежить турбота та відповідальність за найвищу цінність на землі — людське життя.

Щоби життя перемогло смерть, янголи без крил у медичних халатах працюють 24/7, нерідко — під ворожими кулями, у надскладних умовах.

Віримо в наших янголів-охоронців.

Наближаємо перемогу разом!" - привітав Стефанчук медиків.
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Топ коментарі
+12
Український медики, військові та цивільні, показують свою відданість та мужність, при виконанні своеї вкрай необхідної роботи. Вітаю вас зі святом шановні медики!
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19.06.2022 11:12
+12
Дякуємо медикам за працю, вклад в нашу перемогу! Разом переможемо! Все буде Україна!💙💛
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19.06.2022 11:39
+11
Доречі, він і займається бойовою роботою - ось під Києвом збили ворожий Орлан-10. Так, що це він занимаеться, спіть спокійно)))
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19.06.2022 10:10
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ти тут, *****, причому? ти в курсі, що в нас зараз іде війна і генерал має чим путнім займатися, а не піаром своєї морди, від якої вже ригати хочеться?
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19.06.2022 09:42 Відповісти
Доречі, він і займається бойовою роботою - ось під Києвом збили ворожий Орлан-10. Так, що це він занимаеться, спіть спокійно)))
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19.06.2022 10:10 Відповісти
Саме вітання Генерала Наєва і потрапляє у душі і серця медичних працівників, бо він каторжно працює на своїй стезі, як кожен лікар, медична сестра... А ******* накшталт ляшків-радуцьких-зеленських-стефанчуків, якраз і малюють свої морди, користуючись нагодою. Так, що піди поригай і стули пельку.
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19.06.2022 13:05 Відповісти
Вельми шановний пане Євгенію! Змушений Вас розчарувати. Звання Героя України аби кому не присвоюють. Військові спрацювали на відмінно. І працювали вони під керівництвом генерала Наєва зокрема. От слабину дали інші. Їх військові (спеціальні) звання, імена та прізвища ми дізнаємось пізніше. Нагадаю Вам, що недарма Верховний головнокомандувач позбавив деяких військових (спеціальних) звань. Тому Ваш коментар щонайменше недоречний.
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19.06.2022 11:38 Відповісти
Український медики, військові та цивільні, показують свою відданість та мужність, при виконанні своеї вкрай необхідної роботи. Вітаю вас зі святом шановні медики!
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19.06.2022 11:12 Відповісти
Дякуємо медикам за працю, вклад в нашу перемогу! Разом переможемо! Все буде Україна!💙💛
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19.06.2022 11:39 Відповісти
Зі святом, ангели
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19.06.2022 11:43 Відповісти
Генерал Наев завжди допомогає медичним закладам та безпосередньо медикам в районах ведення бойових дій як медичним обладнанням так ліками тому його привітання з днем медичного працівника дуже доречне.
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19.06.2022 11:56 Відповісти
Повага до медичних працівників. Вони в час війни роблять велику справу, ризикуючи власним життям і здоровям. Низький Вам уклін. Разом переможемо. Слава Україні.
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19.06.2022 12:07 Відповісти
Шана і вдячність нашим медикам, чия праця завжди була і є благородною та почесною. Герої сьогодення!
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19.06.2022 12:08 Відповісти
Вітаю медиків з професійним святом! Нині вони тримають другий фронт над Україною. Військові і медики - це наші герої, які сьогодні рятують Україну. Низький уклін їм, подяка і шана!
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19.06.2022 12:15 Відповісти
Медики - це наші янголи-охоронці! Дякую їм за їхню працю. Особлива подяка військовим медикам, які ризикуючи своїм життям рятують наших захисників!
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19.06.2022 12:21 Відповісти
Велика Шана та безмежна вдячність нашим медикам, нашим янголам-охоронцям. Перемога за нами
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19.06.2022 12:27 Відповісти
Вітаю всіх причетних! Сили, витримки та удачі!
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19.06.2022 13:10 Відповісти
Треба завжди пам'ятати і про подвиги тих, хто зараз продовжує працювати у надскладних умовах, рятуючи захисників на передовій, у шпиталях та лікарнях.
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19.06.2022 15:56 Відповісти
 
 