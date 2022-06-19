Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Окупанти попри відсутність бойових дій продовжують ховати військову техніку між будинками мирного населення у Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів - Лівобережний район вул. Володимирська 13. Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста.



Немає ніякого сумніву, що біля кожного збудованого або розміщеного тимчасового житла буде концентрація мразоти. Живий щит з українців - єдина тактика Росії", - написав радник міського голови.



Крім того, Андрющенко розповідає, що у РФ блогери закликають вступати до лав збройних сил.



"Сьогодні всі російські військові блогери синхронно розмістили заклик йти на контракт до армії окупантів. 200 тис. рублів за радість померти на українській землі. Можна нескінченно заперечувати втрати та хвалитися "перемогами", але в момент необхідності поповнення живої сили правда лізе назовні", - додав Андрющенко.

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