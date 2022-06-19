Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор прибув до Києва. ВIДЕО

Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор прибув до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Про це повідомило у Твіттері Представництво ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"На початку російської агресії я зустрівся із біженцями на польському кордоні, нині я здійснюю подорож їхнім шляхом у зворотному напрямку, аби на власні очі побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися зі звичайними людьми та представниками влади", - сказав Гілмор після прибуття до Києва.

🇺🇦@EamonGilmore, Спеціальний представник ЄС з прав людини, cьогодні у Києві, аби продемонструвати солідарність 🇪🇺з 🇺🇦.



"Зустрівшися із біженцями на польському кордоні на початку російської агресіі, нині я відновлюю і відслідковую їхні кроки". #WorldRefugeeDay https://t.co/rpO8WeqL67 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) June 19, 2022

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