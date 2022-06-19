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Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор прибув до Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор прибув до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Про це повідомило у Твіттері Представництво ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"На початку російської агресії я зустрівся із біженцями на польському кордоні, нині я здійснюю подорож їхнім шляхом у зворотному напрямку, аби на власні очі побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися зі звичайними людьми та представниками влади", - сказав Гілмор після прибуття до Києва.

Також читайте: До України 7 червня прибуде незалежна місія ООН із розслідування порушень прав людини, - Кислиця

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Переслідування опозиції це порушення прав людини, чи ні?
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19.06.2022 13:34
+5

що ти несеш? баби всi на паРашi.

в Українi - жiнки, дiвчата, панi та панянки.
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19.06.2022 14:29
+4
Які тут "права людини" ?! Одні воюють інші без проблем втекли за бугор ...
В Україні "прав людини " нема !
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19.06.2022 13:33
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Сейчас его сводят в ресторан, где он скушает тарелку борща за 2200 грн и поедет домой.
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19.06.2022 13:22 Відповісти
ждіть кацжелезяки в Київ...
тока Боре Чуприне всегда можна на Борщагу.
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19.06.2022 13:24 Відповісти
Чи не пов'язано це з звільненням Денісової???))
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19.06.2022 13:31 Відповісти
Які тут "права людини" ?! Одні воюють інші без проблем втекли за бугор ...
В Україні "прав людини " нема !
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19.06.2022 13:33 Відповісти
Переслідування опозиції це порушення прав людини, чи ні?
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19.06.2022 13:34 Відповісти
А баб випускати за кордон, а хлопів невипускати, це "права людини" чи нє ?!
А "лисого і мордатого з кварталу" випускати за кордон, а простого "хлопа з села", який сезонними заробідками працюючи у Польщі на фермі годував всю свою сільську сім"ю не випускати........... Це "права людини" чи нє ?!
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19.06.2022 13:38 Відповісти

що ти несеш? баби всi на паРашi.

в Українi - жiнки, дiвчата, панi та панянки.
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19.06.2022 14:29 Відповісти
Я думал, Дэвид Гилмор.... А это какой-то его однофамилец, аферистович)
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19.06.2022 13:41 Відповісти
скоро Блекмор приедет и братья Янг
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19.06.2022 18:57 Відповісти
Из Янгов сейчас только Ангус. Малколм уже 5 лет сидит на крае облака.
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19.06.2022 23:43 Відповісти
А за пацанами зі львова воєнкомам бігати з повістками і повний ігнор воєнкомами з повістками бугаїв краматорсько - лисичанських, які по монастирях, турбазах і спортзалах шкільних західної України відсиджуються бухаючи і обсикаючи то всьо...............
То "права людини", то "рівність" ?!
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19.06.2022 13:43 Відповісти
чомусь асоціація не з Дейвідом Ґілмором, а з дешевим телемилом «Дівчата Ґілмор»
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19.06.2022 14:54 Відповісти
В Ирпень на экскурсию....а потом высказать обеспокоенность !
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19.06.2022 22:05 Відповісти
133133 Вітаю поціновувача Pink Floyd! Ми разом!)))
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20.06.2022 19:19 Відповісти
 
 