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Статую Путіна в Санкт-Петербурзі обстріляли з пейнтбольної рушниці. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Статую президента РФ Володимира Путіна в образі римського імператора Октавіана Августа обстріляли з пейнтбольної рушниці художники-акціоністи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на петербурзький телеграм-канал "Бумага".
Статуя розташована на фасаді торговельного центру Europa у Петроградському районі міста. З пейнтбольної рушниці її обстріляли художники, які називають себе "Комітетом республіканців-соціалістів". Таким чином вони відзначили завершення Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Свої дії художники називали "вправою в діяльному антиімперіалізмі".
Топ коментарі
+55 Сергей Иванченко 01727d49
показати весь коментар19.06.2022 14:27
+39 Mykola Trofimenko
показати весь коментар19.06.2022 14:25
+36 Светлана Круп
показати весь коментар19.06.2022 14:44
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Будь ласка, зачекайте...
йому ще на лобі фашистську свастику намалювати
у нас теж таких повно, правда масштаби маразму більш прагматичні.
Очень символично.
Трубы могут быть легко извлечены из поврежденных/захваченных российских БМ-21.
https://twitter.com/i/status/1538077156667969537
Це пристрелюються(тренінг).....
далі буде )))
Сумніваюсь, знаючи Ваші погляди.
Кстати, а какого *****, №2, №9, или №39 ? С этими копыторукими хрен поймёшь...
Короче в москалів да нема. Йокнутість передається генами.
быть в честь успехов,
а у кацапов -
***** в доспехах.
Дожились
Вяземский писал: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства… Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»[12]. Дочь Елизаветы Хитрово, Дарья Фикельмон в письме Вяземскому выражает полную солидарность с этими мыслями[13]; после выхода стихотворения она перестала здороваться с Пушкиным[12].
********* з цим бесноватим єфіопом не тільки не вітались, всі нехтували бесноватого імперсьго нігера доти, аж поки один більш-меньш чесний офіцер цю царську імперську сволоту просто присрелів.
але ПушкіноДрочерів простіше кастрировать, щоб вони не розмножувалися в Україні - ніж переконати їх що ми маємо СВОЇХ поєтів тисячекратно більш талоновитих, ніж брудний царський пітерський єфіоп
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А.С. Пушкин
Начистят путинскую харю.