"Нет, мам! Все! Не хочу после всего!": росіяни шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні, - перехоплення ГУР. ВIДЕО
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Російські військові шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні й навідріз відмовляються повертатися знову.
Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського окупанта з матір'ю, передає Цензор.НЕТ.
Загарбник розповідає, що він залишиться на війні, як мінімум, на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому шукає можливість звільнитися будь-яким способом: "Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "по догляду". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати".
Мати окупанта агітує не поспішати з рішеннями, піти у відпустку. Потім, можливо, повернутися знову в Україну. На що загарбник, що прозрів, відповідає категорично: "Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання".
Будь ласка, зачекайте...
босиком был пробежался по росе ......." ))
Возвратился я не весь,
Я в кулечке,
Ты на гвоздь его повесь...
- червяк сомнений, мама, точит,
под сердцем гложет… и вапще…
от мысли, вдруг меня замочут?
- та ладно, сына, едь уже....
так не дадуть же, напишуть що пропав або дизертир
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!