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"Нет, мам! Все! Не хочу после всего!": росіяни шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні й навідріз відмовляються повертатися знову.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського окупанта з матір'ю, передає Цензор.НЕТ.

Загарбник розповідає, що він залишиться на війні, як мінімум, на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому шукає можливість звільнитися будь-яким способом: "Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "по догляду". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати".

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Мати окупанта агітує не поспішати з рішеннями, піти у відпустку. Потім, можливо, повернутися знову в Україну. На що загарбник, що прозрів, відповідає категорично: "Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання".
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Топ коментарі
+33
Какие же они ********. Мамаша не хочет чтобы сын приезжал без компенсации.
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19.06.2022 15:01
+28
200. Мама будет рада .
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19.06.2022 14:43
+23
Здравствуй, мама,
Возвратился я не весь,
Я в кулечке,
Ты на гвоздь его повесь...
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19.06.2022 15:33
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200. Мама будет рада .
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19.06.2022 14:43 Відповісти
"здравствуй мама, возвратился я не все
босиком был пробежался по росе ......." ))
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19.06.2022 14:45 Відповісти
Здравствуй, мама,
Возвратился я не весь,
Я в кулечке,
Ты на гвоздь его повесь...
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19.06.2022 15:33 Відповісти
Кацап то не людина,навіть не скотина,якесь бісове створіння!
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19.06.2022 14:50 Відповісти
Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. Народне прислів'я.
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19.06.2022 15:55 Відповісти
Оставайся мальчик с нами, будешь нашим .... удобрением.
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19.06.2022 14:57 Відповісти
Какие же они ********. Мамаша не хочет чтобы сын приезжал без компенсации.
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19.06.2022 15:01 Відповісти
пора домои
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19.06.2022 15:41 Відповісти
увидел настоящего
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19.06.2022 15:45 Відповісти
Мама-я усрался,забєрі меня дамой...
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19.06.2022 15:47 Відповісти
**
- червяк сомнений, мама, точит,
под сердцем гложет… и вапще…
от мысли, вдруг меня замочут?
- та ладно, сына, едь уже....
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19.06.2022 15:47 Відповісти
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19.06.2022 15:52 Відповісти
***** быть бурятом))
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19.06.2022 20:05 Відповісти
у мамки-самки там уже кредитов расписано под смерть хероя и тут на тебе - дезертиром оказался сынуля, "фошиздом проклятым"
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19.06.2022 15:52 Відповісти
бог створив цапа а диявол кацапа
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19.06.2022 15:57 Відповісти
мамаші аби бабло забрати за вбитого сина,
так не дадуть же, напишуть що пропав або дизертир
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19.06.2022 16:34 Відповісти
как мама красиво троллит своего патриота сыночка "что любовь кончилась?".... выбили в Украине любовь к ***** у этого солдатика
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19.06.2022 17:08 Відповісти
Самки орков хотят только денег.
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19.06.2022 17:24 Відповісти
І знову спочатку відоси Боневтіка, а потім "перехоплення" кориша бувшого заступника міністра внутрішніх справ попаашшвілі. І подоляцькі розкручують це "перехоплення", що капут кацапам, які в них мамки... те, що хотіли б почути деякі із 73%. Якщо такі специ по перехопленнях, то де затримання? При Порошенко специ Бурби заходили на окуповану територію, де знищили всіх "ватажків" -поліцаїв, кого потрібно викрали, наприклад, сепар "Дід Мороз" з Донецька, Цемах, якого здали назад і провели бесіду і інструктаж, щоб не спав. Сьогодні окупована територія більша і можливостей купа - де затримання? Де затримання зрадників-депутатів Ковальова, Баліцького, Соколова та інших?
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19.06.2022 17:26 Відповісти
Кінчання виродки!
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19.06.2022 17:27 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.06.2022 18:21 Відповісти
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19.06.2022 21:34 Відповісти
 
 