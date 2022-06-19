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Порошенко (13234) членство в ЄС (932) Євросоюз (7051)

Порошенко закликає владу створити спільний орган для реалізації "дорожньої карти" членства України в Євросоюзі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав створити спільний орган для виконання "дорожньої карти" щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України.

Порошенко зазначив, що Європейська Комісія сформулювала перелік вимог щодо демократії, верховенства права, антикорупційної політики, свободи слова, прав і свобод людини, передає Цензор.НЕТ.

"Після Угоди про асоціацію, яку ми в цьому залі ратифікували, і я мав честь підписати, після безвізу, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, визначивши для України обов’язковим курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС", – вважає п’ятий Президент.

"Це Збройні Сили України, героїчні наші воїни, солдати й офіцери, волонтери, народ України своєю кров’ю виборов право отримати статус кандидата. У кого зараз підніметься рука відмовити Україні і українцям?" – наголосив Порошенко.

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"За результатами Конгресу Європейської народної партії ми забезпечили і робимо все можливе, спільно для того, щоб представники нашої політичної родини у повному складі підтримали українську заявку. Також ми зараз долучаємося до міжпарламентської демократії для того, щоб зробити все можливе для отримання позитивного рішення, аж допоки керівники країн-членів не сядуть за стіл в брюссельському Домі Європи", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Я хочу привернути увагу до реалізації "дорожньої карти" членства, яку Єврокомісія поставила Україні в сферах демократії, свободи слова, свобод і прав людини, верховенства права, антикорупційної політики. Я пропоную, щоб Верховна Рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати ці настанови", – наголосив Порошенко.
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Топ коментарі
+38
Ви трошки ******** чи вже призабули, що Зеленський - кончений мудак, що оточений ще більшими конченими мерзотами типу Коломойського, Арахамії, Ермака, Татарова і. інших?
Ми ніколи не потрапимо в ЕС з цією бандою покидьків при владі, тому доведеться обирати не "по приколу" і зараз альтернативи Пороху немає.
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19.06.2022 14:58
+36
Джон Сміт:

16 000 "бракованих" бронежилетів, які в 2019 гучно арештовувало зелене ДБР за заявою Портнова, за які тягали генерала Марченка... роздали військовим під час вторгнення.

Ось і вся "справа бронежилетів".

Фуфел, як і все в зелених.

Сьогодні Зеленський привселюдно вручив Кіму орден Хмельницького 3 ступеня за його тіктоки.

Привселюдне вручення це правильно - це визнання воїнської слави людини. От тільки воїнська слава за Миколаїв належить не Кіму, вона належить Дмитру Марченку.

Але його Зеленський на свій візит не запросив, права на публічну нагороду позбавив…
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19.06.2022 15:03
+26
Влада його почує...да.
Зараз знову медвечукачи чи люсінду натравлять.
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19.06.2022 14:46
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О, якось "веселіше" коментарі пішли.
Вата з дерьма-подляківцями збудилась на Пороха та членство України в ЄС, а ГОЛОВНЕ в НАТО.
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19.06.2022 15:35 Відповісти
А мене ковбасить від самого словосполучення "дорожня карта". Краще робити, ніж карти напрацьовувати. Раніше це мало назву - алгоритм дій. І було просто - так, ні, або. І якщо хтось простецький алгоритм не виконував - то в кінці алгоритму була звізда. А зараз понабирались, як сссобака бліх вумних словєчок - як більшовики - індустралізація, електрофікація та проча хня на -ція. Кращеб мовчки працювали..карткороби...
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19.06.2022 15:38 Відповісти
Ковбасить - це добре! Розслабся й насолоджуйся процесом - https://www.youtube.com/watch?v=Nc7jY7bhZi8
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19.06.2022 15:50 Відповісти
В нього нічого не вийде(відсутнє аналогове мислення). Так, ні, або(0-1-або). Карочє, чувак оцифрований
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19.06.2022 17:50 Відповісти
На фига здесь срю фигню простить. Их песенки - побасёнки уже запрещены в общественных местах!
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19.06.2022 19:19 Відповісти
Попийте заспокійливого
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19.06.2022 15:51 Відповісти
На мою думку, эти общие завуалированные выраженьица специально используются, потому что ничего конкретного не несут, а, значит, никакой ответственности.
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19.06.2022 17:41 Відповісти
Безуглую и верещучку назначить...и мудака Геть😇😁манцева.. и буде повна ржака
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19.06.2022 15:52 Відповісти
Дорогу пройдет идущий.
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19.06.2022 15:52 Відповісти
Тут зебілам дуже легко буде все зпаскудити.
Вони за день таку структуру створять і запропонують в якості представника України, таке лайно, що жодна країна Європи йому руки не подасть!
І зразу ж почнуть скавчати, що ми все зробили, а погана Європа нас все одно ігнорує.
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19.06.2022 15:53 Відповісти
Ага, а вот при пэпе нас уже взяли в ЕС!
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19.06.2022 16:21 Відповісти
Асоціацію надали! Не все одразу, бо так в житті не буває; "по моєму хотенью по щучему веленью" - це тільки в твоїх касапських казочках про дурачка. В якого ти граєш.
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19.06.2022 16:46 Відповісти
Ти сраний бот.
Всі хто підписався під твоїм дебільним коментарем, такі самі боти, що зареєстрквалися за два останні місяці.
Пішов у сраку!
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19.06.2022 23:14 Відповісти
У Кварталі-95 думають, що "дорожня карта" - це коли на гастолях, в автобусі грають у "Дурня".
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19.06.2022 16:31 Відповісти
Хто нас візьме в ЄС коли при владі клоуни і зрадники. Нахер воно їм це потрібно.
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19.06.2022 21:31 Відповісти
Розумію турботу!
- Щось брякнути потрібно...
І якщо вже трапилась нагода, хочу запитати: хто приклав руку до пожеж на арсеналах?
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19.06.2022 23:36 Відповісти
потужненько.
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20.06.2022 04:13 Відповісти
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