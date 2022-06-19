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Наслідки вибуху арсеналу артбригади ЗС РФ в окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) після удару Точки-У ЗСУ. ВIДЕО
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Українські захисники знищили склад боєприпасів рашистів в окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч).
У мережі опублікуали наслідки знищення арсеналу артбригади ЗС РФ Хрустальному (колишній Красний Луч) після удару Точки-У ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+73 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар19.06.2022 16:48
+65 Jose Rodriguez Gacha
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+37 SabakaBarabaka Yo 5c6ddb84
показати весь коментар19.06.2022 16:48
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Будь ласка, зачекайте...
Но проблема решилась "сама собой": нет складов - незачем строить дорогие склады.
Наталья Василенко1 день тому
Ага, отдельное спасибо за знищення в Красном Луче в этот четверг. Разбили 2 школы, приборостроительный техникум, посёлок Мирный разбит, куча домов пострадала на микрорайонах. До этого в понедельник прилетела точка У на улицы в районе автовокзала. Если вы и дальше продолжите свои подвиги, от города ничего не останется.
главноє маньоври !
гарно !
але, нажаль, таким залізом вся рашка завалена, ще навезуть
на котрійсь із таких "баз" і я колись був у "відрядженні" декілька місяців.
"база" це 2х2 км площі, заваленої гнилими ящиками із снарядами та ракетами для граду, огородженої колючим дротом площі із ВОХРою
стоять гарно
А щодо цього складу, то рвонуло знатно. 8 років бамбасівці "знать не знали", а тут прилетіло, і все навкруги підняло в повітря. В Донецьку там ще похлеще рвонуло. Скільки життів українців збережено.
Надо внимательно смотреть крытые вагоны из Китая. Они могут закупать совместимые боеприпасы и тайно поставлять их к себе. В крытых вагонах запечатанных. Надо дронами полетать над вокзалами, надо метку на поезд из китая закинуть в России и проследить, куда он идет, где остановки, где вагоны отцеплялись и перегонялись.
Від слова - нескінченні запаси з часів другої світової.
Можливо не все нове чи справне, але ... до..багато...
Так що недооцінювати їх не варто.
А детали конструктора "мама собери меня", руки, ноги, головы, жопы и тушки видимо местные собачки уже растащили.
https://rutube.ru/video/00eaf0097c299fc41a5bfcb44a66c061/
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Точку-У купили в военторге.
Ай-ай-ай, они же братья, гражданская война!!!
в "Пенис Чепушилин". Чтобы переплюнуть "Цезаря *******".
Кацапи в коментарях ще вчора собі волосся на дупі висмикувати, доводячи, що то в станцію місцевого ДСНС ми такі нехороші влучили.
На зауваження, що на відео взагалі то детонація зафіксована, ці створіння видали "так ето спасатільноє оборудованіє для шахт".