Паріарх Кирил вважає, що окупанти в Україні "захищають Росію на полі бою". ВIДЕО
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Патріарх Кирил заявив, що окупанти, які воюють в Україні "захищають Росію на полі бою".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Виступаючи у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору, патріарх сказав: "Наші молоді хлопці зараз захищають Росію на полі бою".
Кирил також висловив думку, що західний світ зараз переживає "занепад віри", а в Росії постійно відкриваються нові храми, що він назвав "божим чудом". За його словами, храми будуються "до жаху західного світу".
Патриарх Кирилл сообщил, что священники, которые работают с российской армией, рассказывают ему "о примерах мужества и самопожертвования" среди солдат.— Вот Так (@vottak_tv) June 19, 2022
"Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", — заявил он pic.twitter.com/sJhorzlRlY
Будь ласка, зачекайте...
Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии черниговских князей финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство (Касим-хан) или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а затем построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московское. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедовали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока. Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и духовным братом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные приходы православной церкви Киевской метрополии сразу же попали под контроль несторианской церкви монгол, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
И именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они были не просто «святыми», а считались «богоцарями», а мокши, меря, эрзя, татары и монголы, молились их фрескам в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, переименованного в Касимовское ханство), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
В 1461 году ордынско-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своем отделении от Киева, в результате чего московскую царьков перестали считать христианской и длилось это - 142 года, которые скрепное население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя отдельная от всех несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил наряде эпископа под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Правителям Московии крайне не нравилось, что их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников, только в 1589 году Борис Годунов смог дать взятку туркам, чтобы они принудили греков признать религию Московии «отдельной ветвью христианской церкви». Но только после проведения церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать русифицированных финно-монголов как православных.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
На сегодняшний день вся эта история, огромное табу для историков, идеологов и пропагандистов России, которые предпочитают оболванивать свое население фейковой историей РПЦ - которой никогда не было и которую фактически создал Иосиф Сталин под контролем МГБ/КГБ/ФСБ с целью идеологической обработки послушания у своих подданных к российским ново-царям.
азбуку (на основе греческой) создали в 9-м веке
по заказу моравского (чешского) князя Ростислава...
...в Чехии кстати в связи с этим государственный праздник с выходным днем...
"**** православная"
Михайло БУЛГАКОВ - майстер українофобії та улюбленець Сталіна | Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=zoAZyPuKvgc&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
перебування німців під Москвою та Сталінградом мало сенс -
Сталін готував напад на Німеччину
для порівняння: є золото 585 проби, а є ще циганське золото ))))))
ссучена кацапська
націякодла!!!
Іди в окопи, нєхєр під рясою ховатись, ублюдок!
Слава Україні!
Героям Слава!
@VALMICHEL7
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4 ч
Немецкий дипломат и новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген на международном симпозиуме: "Медведев сегодня - клоун, извините, что я должен произнести это вслух"
Ну отлично же.
- Ударился добрый молодец Кирюша оземь, ударился вдругорядь, ударился в третий раз - и ******** окончательно!
Як і вся свора
хто небудь може мені пояснити чому тих триєдиних бісов так тягде саме до православія, саме до московитов? чим їм звичайне христианство не таке?
Навіщо цитувати цих дибілів, це що на щось впливає якось? Скажену собаку просто пристрелюють.