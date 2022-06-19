Паріарх Кирил вважає, що окупанти в Україні "захищають Росію на полі бою". ВIДЕО

Патріарх Кирил заявив, що окупанти, які воюють в Україні "захищають Росію на полі бою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Виступаючи у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору, патріарх сказав: "Наші молоді хлопці зараз захищають Росію на полі бою".

Кирил також висловив думку, що західний світ зараз переживає "занепад віри", а в Росії постійно відкриваються нові храми, що він назвав "божим чудом". За його словами, храми будуються "до жаху західного світу".

Читайте: Патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії

Патриарх Кирилл сообщил, что священники, которые работают с российской армией, рассказывают ему "о примерах мужества и самопожертвования" среди солдат.



"Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", — заявил он pic.twitter.com/sJhorzlRlY