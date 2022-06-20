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Жителі окупованого Ізюма та їхні родичі записали відеозвернення до Зеленського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізюмчани, які перебувають на підконтрольній Україні території, просять президента України Володимира Зеленського врятувати жителів тимчасово окупованого міста, захопленого та знищеного російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Наше місто - це велика Буча та малий Маріуполь. Ми благаємо вас врятувати ті тисячі людей, які залишилися в нашому окупованому місті", - йдеться у відеозверненні.

Одна з учасниць ролику Юлія Чередик, якій вдалося евакуювати з Ізюма сина й бабусю, розповіла Суспільному, що таким чином ізюмчани намагаються привернути увагу влади до катастрофічного положення людей, які залишаються в окупації.

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"Відео записали ізюмчани, яких я зібрала по Києву. Це родичі ізюмчан, які там залишилися, або ізюмчани, яким вдалося виїхати. Було близько 30 людей. Основний заклик у тому, щоб докладали максимум зусиль, щоб врятували наше місто і не забували про нього", - говорить Чередник.

За словами Юлії, 5 травня її батько отримав поранення від касетної ракети в Ізюмі, але належної допомоги у місті не отримав - його вивезли до РФ.

"Вони пішли до "воєнної комендатури", як її там називають. Він доповз до неї й там вже знепритомнів. В Ізюмі хтось з лікарів й залишився, але немає медикаментів, немає навіть чим зашити рану. А оскільки у мого батька було поранення у живіт, то все, що могли зробити, це розкрити живіт, витягнути кишки й кліпсами зафіксувати. І потім його вивезли до Росії, місто Валуйки, не питаючи його. Зараз він проходить реабілітацію та шукає спосіб, як можна звідти виїхати", - продовжує Чередник.

За її словами, в Ізюмі є випадки поширення інфекційного захворювання - корости, немає медикаментів.

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"Мені відомі випадки загибелі інсулінозалежних людей. Є люди з онкологією... Найкритичніша ситуація саме з тим, що немає медикаментів", - зазначає Чередник.

Люди живуть у підвалах, там же й готують, не мають можливості помитися, випрати речі, купаються в річці, розповідає Юлія. В Ізюмі знищені комунікації.

"Десь лінії потягнули по районах, але ці лінії перебивають знову і знов. Зараз там люди без нічого. Без води, купити нічого, без їжі. Гуманітарну допомогу дають, тільки якщо ти будеш співпрацювати з окупантами. Якщо ти будеш відмовлятися працювати на них, по місту прибирати, тоді ти будеш голодний", - говорить жінка.

Ізюмчанка відзначає великий внесок волонтерів організації "Допомогаємо поїхати", але й ці шляхи не є безпечними.

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Вони дуже багато зробили. Там якісь божевільні домовленості, щоб люди виїжджали через Печеніги. Вони намагаються знайти транспорт, який віз би людей з Ізюма на Куп'янськ. Але був випадок, коли викрали водія, вивезли в Росію, дуже побили й дали йому можливість зробити один дзвінок. Він зателефонував волонтерам. Мені відомий ще один випадок, але там сім'я вибиралася через Росію і це зайняло майже місяць", - сказала Чередник.

Вона сподівається, що публічний розголос допоможе привернути більше уваги до Ізюма, і порівнює ситуацію з Маріуполем.

"Про Маріуполь кричали - і там був результат, там були вивезені люди. А у нас, в Ізюмі, досі діти… Ми кричимо так само, як кричали маріупольці. Ми просимо врятувати хоча б наших дітей", - сказала жінка.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+38
А ті що залишилися ,чому не евакуювалися вчасно?? Що очікували,часом не "Русский мир"??)))
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19.06.2022 22:23
+36
Не слід ототожнювати ЗСУ з Зеленським!!! ЗСУ це українці,кращі сини та доньки народа,народа,а не Зеленського!!!)
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19.06.2022 22:45
+30
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19.06.2022 22:36
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Краще б ви цього дебіла не вибирали !!!!
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19.06.2022 23:51 Відповісти
чим тяжче буде кацапам на фронті і чим більше бажання перемовин у них буде, тим більше буде таких звернень.
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19.06.2022 23:53 Відповісти
так дуже схоже на кацапський вкид. Врятувати то значить віддати кацапні у їхньому розумінні
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20.06.2022 00:30 Відповісти
Зрозуміло. Починаємо будувати дорогу
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20.06.2022 00:01 Відповісти
що це за треш. Ще два місяці тому було сказано евакуйовуватись бо там почнеться пекло. А тепер у зсу чезез цих скигликів напівза´язані руки
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20.06.2022 00:26 Відповісти
Бачу на відео зверненні чоловіків, начебто здорові, не інваліди, то чому не захищаємо своїх рідних, свою домівку? Не можете, то вчиться, чи не хочете і благаєте президента спасти. Це схоже на «Путін спаси нас».

Схоже на фейк російської пропаганди, типу "Путін спасі нас".
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20.06.2022 00:32 Відповісти
"Чому не захищаємо"... Багато чоловіків та жінок в Україні й зброї в руках не тримали й не нюхали, але хочуть захищати свою країну. Чому влада не зробить елементарні курси для людей, які працюють, по суботах та неділях? Га?
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20.06.2022 01:25 Відповісти
Все це є. Піздуй в воєнкомат, скажи, що хочеш, але ***** не знаєш і не вмієш. Підеш на декілька тижневі курси. Чи може до тебе додому прийти? Що це ***** за наезди - "не роблять курси". Хто хтів - знайшов, а шо тільки ******* - той тільки *******, по будь-якому поводу...
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20.06.2022 09:54 Відповісти
****, те кто снялся в этой херне, что вы, собственно, хотите???? Бросим на Изюм все силы и положим половину? Вы, вообще, в курсе, что на фронте сотнями умирают не только орки но и наши парни? У вас, что, к ним претензии, что медленно? Что вы собственно хотели сказать? Вас не зеленый освободит а простые украинцы, ценой своих жизней. Вот к ним и обращайтесь. Ну и напомню, хотя может и не все, среди вас, виноваты, НО:
в 2019 году в Харьковской области 1-е место занял руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский (36,41%, 482 470 голосов), на 2-м месте сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко (26,58%, 352 196 голосов), на 3-м месте действующий Президент Петр Порошенко (8,52%, 112 937 голосов).
Про 2 тур и писать не стоит.
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20.06.2022 01:02 Відповісти
как спасти? трах-тибидох из воздуха родить армию ещё в 100 тыщ солдат и 10 тыщ единиц техники? эвакуироваться надо было.
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20.06.2022 04:25 Відповісти
Нікого не хочу образити, але всі ці звернення до президента - ганебне явище. По перше, ставите себе на один рівкнь з мокшами, які так ********** колективні звернення до "царя-батюшкт", ліпите з посадовця мало не Бога на землі, по друге, горе стосується всієї України, перелік "гарячих" питань нескінчений і виділяти серед них одне це нерозуміння ситуації вцілому. Те, що Ізюм зараз, це стратегічне місце, зрозуміло всім. Але вирішення цього питання вимагає значних зусиль і резервів. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте дії уряди, спрямовані на досягнення Перемоги. Подібні відосики, крім гіркого осаду нічого не несуть.
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20.06.2022 07:25 Відповісти
Не зрозуміле звернення. А шо Зе має сісти в танк і звільнити? Чи ситуація в інших містах що окуповані краща? Я впевнений що ЗСУ роблять все можливе.
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20.06.2022 09:35 Відповісти
***** це якийсь совок недобитий. Коли почалася війна, мізків не вистачило подумать, що і у вас буде жарко? Чекали до останнього, тепер скиглити надумали. Дебіли, *****, боже за що оця кара нам - півкраїни мають голову для того, аби лише туди їсти.
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20.06.2022 09:57 Відповісти
Тихо, тихо, зараз зеленський зробе ще один побєдоносний відосік про Ізюм і всім полегшає
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20.06.2022 15:40 Відповісти
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