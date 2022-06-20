УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13581 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
11 862 8
війна (56620) музика (386) військовослужбовці (3947) Бутусов Юрій (3136)

"Так виглядає війна уночі": Пісня сержанта бригади НГУ Миколи (Раптора) в перерві між боями у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час перерви між боями за Сєверодонецьк військовослужбовець Нацгвардії Микола (позивний Раптор) виконав власну пісню.

Відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ночі війни" - сержант бригади Нацгвардії швидкого реагування 3018 Микола (Раптор) виконує власну пісню під час перерви у боях у Сєверодонецьку. За годину почнеться контактний бій, потім почне бити російський танк, на наступний ранок цей будинок та ця квартира будуть розбиті та згорять від російських снарядів. Воїни Нацгвардії та підрозділ Миколи продовжують вести бої за Сєверодонецьк", - розповів Бутусов.

Дивіться: "Страх - це непрофесійно", - 54-річний далекобійник Олександр Хоменко (Америка) з батальйону "Свобода" про бої в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопчики, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
показати весь коментар
19.06.2022 23:46 Відповісти
вся сущность кацапа в одном коротком сюжете........
https://twitter.com/i/status/1538519806109949953
показати весь коментар
20.06.2022 00:01 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2022 00:02 Відповісти
А обсирати можна ?
показати весь коментар
20.06.2022 00:38 Відповісти
Наші хлопці не тільки мужні воіни , вони дуже талановиті і круті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
20.06.2022 00:40 Відповісти
бідні хлопці, не мають навіть нормального відпочинку
ці російські підлюки обстрілюють їх і вдень і вночі, щоб ви твари здохли все швидше.
показати весь коментар
20.06.2022 04:50 Відповісти
круті хлопці...
показати весь коментар
20.06.2022 06:37 Відповісти
Наші хлопці талановиті у всьому! Бережи вас Господь! Віримо в ЗСУ!
показати весь коментар
20.06.2022 08:45 Відповісти
 
 