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мародерство (313) Путін (21449) СБУ (10052) перехоплення (328)

"Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - окупант розповідає дружині про крадіжки в Україні. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними Служби безпеки України, у росіян крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються, тому загарбники дуже радіють цьому.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – розповідає загарбник дружині. Окупант заздрить старшині, який "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".

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Тож склав свій "бізнес-план": хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на "спецоперацію" їм доводиться купувати самим.

"Я сижу в этих (намародерених, - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб#ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох#еные…", – захоплюється загарбник.
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Топ коментарі
+22
Белые тапочки чмонька подыщи заодно, пригодятся, правда, если ноги будут в гробу, могут и в земле остаться, тут как повезёт.
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20.06.2022 09:58
+21
для путина и его приспешников вряд ли что-то изменится после западных санкций, для них они просто недостижимы..., для русской быдломассы скорее да, чем нет..., но дядя вова приготовил для своих рабов утешительный приз - можно грабить и мародерить... и рабы стали любить его еще больше..., меня тошнило, даже когда я это писала...
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20.06.2022 10:11
+16
а путін тим часом розглядає свою казявку

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20.06.2022 10:00
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Белые тапочки чмонька подыщи заодно, пригодятся, правда, если ноги будут в гробу, могут и в земле остаться, тут как повезёт.
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20.06.2022 09:58 Відповісти
а путін тим часом розглядає свою казявку

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20.06.2022 10:00 Відповісти
Мабуть, кров там побачив. Носова кровотеча часто буває в тих, хто хворіє на рак крові.
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20.06.2022 16:48 Відповісти
Рассматривает... Он ее при всех отдегустировал! По роже было видно, что понравилась.
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21.06.2022 13:59 Відповісти
**********??
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20.06.2022 10:07 Відповісти
Як,все, просто... Що пуцькін ,разрешил, Фсьо можно-Фсьо. Матінко божа... Ховайся
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20.06.2022 10:06 Відповісти
Валерій Прозапас ·

Ботоксне кремлівське чепушило проговорилось про свій невгамовний фантомний біль - "зачєм било дєлать госпєрєворот в 2014 году, зачєм?"

Так все добре складувалось, з недоразвитого Януковича такий хороший Лукашенко получався, радянський союз просматрювався і новий освободітєльний поход на Польщу з Балтією - і от такоє от, да?

................

Так що виходить ми дійсно стали щітом Європи, наш Майдан триває - і це наша Війна Гідності.
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20.06.2022 11:02 Відповісти
знають за що будуть дохнути,
за можливість мародерити
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20.06.2022 10:07 Відповісти
путін - міжнародний злочинець та директор страни-ізгоя за сумісництвом може разрешити що завгодно, не треба це виконувати
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20.06.2022 10:11 Відповісти
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20.06.2022 11:02 Відповісти
Це,схоже,та підорва,що в полон взяли
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20.06.2022 10:11 Відповісти
То, что путлер выписал индульгенцию своим бандитам с оружием было понятно с самого начала.
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20.06.2022 10:11 Відповісти
для путина и его приспешников вряд ли что-то изменится после западных санкций, для них они просто недостижимы..., для русской быдломассы скорее да, чем нет..., но дядя вова приготовил для своих рабов утешительный приз - можно грабить и мародерить... и рабы стали любить его еще больше..., меня тошнило, даже когда я это писала...
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20.06.2022 10:11 Відповісти
а, потім офіцерьє у них все це пограбують. "грабь награблєноє", або кадировці відберуть.
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20.06.2022 12:26 Відповісти
Це і є справжні цілі "спецоперації". Вікінги засрані...
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20.06.2022 10:16 Відповісти
А Труханова дивує ріст ненависті до усього кацапського.
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20.06.2022 10:18 Відповісти
Очередное доказательство....лучший кацап - дохлый кацап !!!!
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20.06.2022 10:33 Відповісти
Поц, вали в рідний мордор та марадЬор, раз ***** вам дозволило.
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20.06.2022 10:42 Відповісти
В тих берцях тебе і закопають. У пеклі ноги потіти не будуть.
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20.06.2022 10:56 Відповісти
Осталось найти форму и умереть
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20.06.2022 11:24 Відповісти
Если путя говорит: «А потом мы у них... цап-царап», то что говорить об этих урук-хайах. Недавно читал высказывания рассейскага адмирала, так он сказал следующее: "Мы сами взростили эту шайку мародеров". Мы это и без них знали, но теперь понятно что их адмиралы осознают - какой звездотой они командуют.
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20.06.2022 11:32 Відповісти
Ідіотами бути можна, Путін дав добро.
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20.06.2022 12:21 Відповісти
це він зараз дозволив, а потім скажуть що "опорочил честь русского мундіра" і розстріляють к ..м, щоб не платити і щоб ніхто не розказував, що на цій війні насправді було.
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20.06.2022 12:25 Відповісти
Звичайно, що в мордорі мародерство - не є "уголовно наказуемо".
Це ваша суть - захоплювати чуже, вбивати і мучити, а ще - здохнути на чужій землі за велич вашої голозадої імперії.
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20.06.2022 13:01 Відповісти
путлєр разрєшіл мародьоріть, а кіріл гундяйка БЛАГОСЛОВІЛ
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20.06.2022 13:15 Відповісти
криворука і рукожопа орда якісні речі виготовити не здатна. Мародерство - це їхній спосіб життя. А щоб мародерити вони і клепають зброю, нічого іншого робити не вміють.
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20.06.2022 13:38 Відповісти
"Солдати! Я позбавлю вас від тієї "химери", яка іменується "совістю"! Я беру всі ваші дії на себе!" (Адольф Гітлер)
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20.06.2022 14:46 Відповісти
Кирзачі скоро їм будуть видавати як в "атечественную вайну"
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20.06.2022 14:48 Відповісти
В этих берцах тебя и похоронят, в коробке от телевизора....
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20.06.2022 21:23 Відповісти
 
 