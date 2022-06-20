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Рашисти почали "повільну ексгумацію" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти в Маріуполя здійснюють ексгумацію загиблих цивільних.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажять на трактори і звозять в "морг на Метро". Реєстрація ведеться виключно за участі близьких. Через спеку з моргу одразу до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження із загиблими як зі сміттіям стало нормою", - розповів він.

За словами Андрющенка, питна вода залишається проблемою номер один.

"Попри анонсовані окупантами розвози раз на тиждень, в реальності набрати води мають можливість не всі мешакнці. По деяким районам, де частково з’явилось водопостачання вирішують проблему через використання технічної води в якості питної. Для мешканців Лівобережного району проблема залишається невирішеною", - додав радник мера.

"Через проблеми з гуманітаркою (непрацездатні вже майже не отримують) та наявністю пенсій до "супермаркетів" люди стоять на спеці реально за шматоком хліба по 3-4 години. Ціни стримко підвищились одразу з появою грошей у маріупольців. Очікувано, окупанти наживаються на біді на кожному кроці", - підсумував Андрюшенко.

Також дивіться: Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Очікувано, окупанти наживаються на біді на кожному кроці", - підсумував Андрюшенко.
Стесняюсь спросить, а у нас почему цены возросли вдвое?
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20.06.2022 11:15 Відповісти
валят шо бензин у 2 рази
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20.06.2022 12:13 Відповісти
війна у нас не чули? чи пан думає, що війна це корисно для економіки?
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20.06.2022 12:15 Відповісти
Кацапы разбомбили все наши НПЗ, как думаешь почему бензин в 2 раза дороже, правда не понятно
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20.06.2022 12:51 Відповісти
Абама паднял и Яценюк. А вот в Рассии цены ваабще не растут представляешь. Прадукты дяшовые. Бензин ваабще бесплатный. Делай вывады, где лучше жить? На нищем Западе или на багатай Расии, где бензин бесплатно.
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20.06.2022 16:40 Відповісти
И яще! Правитель Путин паабещал: "уже к 2135 году каждый расиянин будет багат, как житель Эмиратав!"
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20.06.2022 16:41 Відповісти
Це ж пуйло оголосило про пряму загрозу Еміратам! Путін анонсував "пабєдоносную" війну з Еміратами і тотальне там мародерство! Іншого способу зрівнятися з мешканцями Еміратів в добробуті для рашкованців немає!
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20.06.2022 17:16 Відповісти
кацапи то виродки і тварюки тварюки і ще раз тварюки(((
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20.06.2022 14:45 Відповісти
А міжнародні представники ООН .ОБСЄ.ЧХ,там присутні !
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20.06.2022 15:24 Відповісти
Партия Шария набрала наибольшее количество голосов (местные выборы 2020) в Мариуполе, Ирпене, на третьем месте Харьков! Не стоит забывать и об этом тоже!
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20.06.2022 16:43 Відповісти
 
 