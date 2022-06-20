Рашисти почали "повільну ексгумацію" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти в Маріуполя здійснюють ексгумацію загиблих цивільних.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажять на трактори і звозять в "морг на Метро". Реєстрація ведеться виключно за участі близьких. Через спеку з моргу одразу до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження із загиблими як зі сміттіям стало нормою", - розповів він.

За словами Андрющенка, питна вода залишається проблемою номер один.

"Попри анонсовані окупантами розвози раз на тиждень, в реальності набрати води мають можливість не всі мешакнці. По деяким районам, де частково з’явилось водопостачання вирішують проблему через використання технічної води в якості питної. Для мешканців Лівобережного району проблема залишається невирішеною", - додав радник мера.

"Через проблеми з гуманітаркою (непрацездатні вже майже не отримують) та наявністю пенсій до "супермаркетів" люди стоять на спеці реально за шматоком хліба по 3-4 години. Ціни стримко підвищились одразу з появою грошей у маріупольців. Очікувано, окупанти наживаються на біді на кожному кроці", - підсумував Андрюшенко.

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