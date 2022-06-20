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"Тіп тупо в моїх берцах": Бойовий медик взяв у полон вісім окупантів-мародерів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Доки українські захисники розійшлися по позиціях, російські окупанти прийшли та хотіли вкрасти їхню форму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.

"Історія варта сценарію для фільму. Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся, щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі… Результат - бойовий медик взяв у полон вісім росіян. Такі в нас медики", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілота збитого вранці на Донеччині російського літака Су-25 взяли в полон. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
Слава Героям! Смерть москалям!
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20.06.2022 10:54
+55
Уранці 20 червня на тимчасово захопленому острові Зміїний в Одеській області пролунала серія вибухів.

Зафіксували щонайменше 35 розривів
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20.06.2022 11:03
+41
Фантастика якась. Як вони потрапили туди?
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20.06.2022 10:57
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20.06.2022 10:53 Відповісти
Слава Героям! Смерть москалям!
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20.06.2022 10:54 Відповісти
Фантастика якась. Як вони потрапили туди?
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20.06.2022 10:57 Відповісти
як таракани заповзли
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20.06.2022 11:02 Відповісти
Это на линии столкновения, где-то в районах Луганско Донецкой областей, все воюют, а не улынивают
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20.06.2022 11:05 Відповісти
Ну війна це ж не те, що у фільмах по телевізору показують. Окоп, за окопом вінія фронту, а далі ворожий окоп.
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20.06.2022 11:09 Відповісти
лінія
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20.06.2022 11:11 Відповісти
вони паєхалі на учєнія і заблуділісь а пака хаділі то случяйна пазасовівалі ногі в чужіє батінкі
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20.06.2022 11:27 Відповісти
😁😂🤣
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20.06.2022 18:27 Відповісти
Фу *** чторти **@ні! Вибачте за мою французьку...
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20.06.2022 10:58 Відповісти
Хоть пи*ди дайте цим кацапським свиням
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20.06.2022 11:00 Відповісти
Это как все разошлись а орки по тылам шляются, что за...
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20.06.2022 11:01 Відповісти
і без зброї ...
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20.06.2022 11:05 Відповісти
они даже босые, пытаются на наших запасниках берцы красть
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20.06.2022 11:06 Відповісти
У них "ерзац-одяг" і взуванка! Форма - з синтетики: при потраплянні вогню не тліэ (як х/б) а плавиться "Берці" пошиті з "кирзи" і підошва не прошита як на наших а "привулканізована" Шиється з "кирзи" верх До нього пришивається "підошва" - пластина товстого шкірозамінника Потім ця "панчоха" надягається на "оправку" і змазується гумовим клеєм На неї натягується гумова "галоша" і вулканізується Така "взуванка" наше болото і чорнозем з глиною витримує не більше місяця! Полісся їх уже бачило - всі гумові чоботи у селах покрали!
"Одноразові" солдати - "одноразовий" і одяг у них!
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20.06.2022 11:58 Відповісти
Уранці 20 червня на тимчасово захопленому острові Зміїний в Одеській області пролунала серія вибухів.

Зафіксували щонайменше 35 розривів
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20.06.2022 11:03 Відповісти
Зараз кацапи будуть розказувать про "гераическую аборону острава" від (як мінімум) "батальйона "бендерофашистов"
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20.06.2022 12:07 Відповісти
а там глядишь и фильм снимут, "10-ая рота", например.
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20.06.2022 16:41 Відповісти
Як оті криси,рискаютьщоб десь шось вкрасти!
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20.06.2022 11:05 Відповісти
Опубліковане листування між 41-ої загальновійськовою армією РФ та мерією Новосибірську, де з'єднання "другої армії" світу після боїв з ЗСУ терміново просить допомогти їй трусами, туалетним папером та милом - документ:
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20.06.2022 11:05 Відповісти
Вообще-то это основной способ снабжения ЗСУ Украины волонтеры и гумпомощь!
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20.06.2022 11:50 Відповісти
не *****. Одеждой и обувью ЗСУ уже давно обеспеченьі.
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20.06.2022 12:11 Відповісти
Це тобі хто розповів, найвеличніший? А з чогоб ЗСУ бути забезпечиною, коли три останні роки нічого не закупляли?
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20.06.2022 17:51 Відповісти
Вообщє ти не відчув і досі різниці - ЗСУ свою землю чим може захищає , а ці падлюки прилізли до нас коли їх ніхто не звав (( Уяви що за гроші за один літак можна туалетного паперу виробити на весь кацапстан і безкоштовно зади їм витирати років десять , а вони падлюки сюди пруться , лайно своє вдома відшкребіть , паскудники !
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20.06.2022 12:34 Відповісти
Можна ловити кацапів на бєрци....)))) ДРУГА АРМІЯ СВІТУ )))))
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20.06.2022 11:06 Відповісти
Подвесить на дереве или на проводах связанные шнурками, и снайпера посадить напротив )))
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20.06.2022 11:34 Відповісти
А если лопату оливьехи поставить, то можно и без снайпера - они сами друг дружку в процессе дележа поубивают.
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20.06.2022 12:13 Відповісти
Берцы, поставленные на стиральную машину - результат 100%
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20.06.2022 12:18 Відповісти
Хватит ****** кильки в томате, ***** не кормит свою орду.

Это для прикола. А если серьезно, то пусть это лапотное быдло целует руки нашему медику, что домой, пад радныя бярезки отправится по обмену а не в целофановом мешке.
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20.06.2022 11:59 Відповісти
Но на унитазы и собачьи будки ловятся лучше.
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20.06.2022 12:53 Відповісти
а на стиралку говорят можно целый танк поймать
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20.06.2022 16:42 Відповісти
Нищеброды конченные !!!!
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20.06.2022 11:12 Відповісти
Наших 10-к сидит в каком-то месте и вдруг выпускают орков 1500 штук, и они бегут и бегут, и ты их жаришь и жаришь, и конца края этого нет, прямо как в фильмах про орков и зомби
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20.06.2022 11:12 Відповісти
Нищеброды конченные !!!
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20.06.2022 11:13 Відповісти
Рассадить на швабры, петухов гребаных
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20.06.2022 11:14 Відповісти
чмоні атакують...
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20.06.2022 11:15 Відповісти
Москалі завжди так себе поводили. Вони гірші за орків.
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20.06.2022 11:18 Відповісти
сразу згадуться фільм "Загублений в Сибіру" як в баракі в ув'язнененого американця почали віджимати берци і орки горланили во калеса амеріканскіе
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20.06.2022 11:31 Відповісти
Нашому медику РЕСПЕКТИЩЕ І від усієі душі подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.06.2022 11:20 Відповісти
так.. берцы отобрать и продизинфицировать, морду набить и не дезинфицировать...
и вообще...а если бы не медик??? они б и весь прикид стыбзили б... не порядок !!! шляется всякая бомжара нищебродская у вас за спиной !!! хорошо шо хорошо закончилось !! (и для бомжар видимо тоже)
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20.06.2022 11:21 Відповісти
там 2 рыла успело переобуться но вот вам 2яармия мира которая не может создать для своих солдат обувь
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20.06.2022 11:23 Відповісти
Я там вище написав, яка у них "обувь"! Я її в руках тримав і роздивлявся - і нову, і вже "покоцану" Вони навіть таку робить розучилися - я три роки проносив (ще при Союзі) подібну взуванку - звичайний кирзовий солдатський чобіт, тільки підошва легка, привулканізована! Трохи коротша халява і ремінець - щоб зверху халяву стягувать Носив на полювання, восени, "по мокрому" - бо вони були легкі, наче "кросовки"
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20.06.2022 12:15 Відповісти
так то танковые для мазуты
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20.06.2022 13:09 Відповісти
Выписать им пирамидолу!
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20.06.2022 11:24 Відповісти
Шось один я не зрозумів, яким сином оркі зайшли до наших в тил і рилися в їхніх речах?! Якись бре
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20.06.2022 11:26 Відповісти
тут все разговаривают лозунгами, шапками забрасывают и не хотят видеть бардака в воинском подразделении . жаль.
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20.06.2022 11:38 Відповісти
Там не "бардак" а люди сидять у ВОПах Там спостерігачі сидять і контролюють підступи до лінії оборони Це тобі не Західний фронт у часи І Світової - з суцільними траншеями Як ти думаєш - як розвідгрупи ходили у ІІ Світову за "язиками"? Дід розказував (до літа 43-го був у ДРГ радистом) - "В деяких місцях і повзать не треба було - навпригинці по кущах ходили Головне - щоб на міни протипіхотні не напороться!"
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20.06.2022 16:43 Відповісти
Заблудші душі. Зустрінуться з праотцями.
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20.06.2022 11:28 Відповісти
Надо в следующий раз на стиральную машину ловить, прибежит гораздо больше.
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20.06.2022 11:29 Відповісти
за стиралкой могут на танке подʼехать. тогда еще хз кто кого в плен возьмет
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20.06.2022 12:19 Відповісти
если бы не было грустно, то было бы смешно. бойцы ушли на позиции, а к ним в тыл свободно зашли орки. только я вижу бардак в этом подразделении. радуемся, что эти твари соблазнились на берцы, а могли бы и всех там положить. где боевое охранение? где часовые? как командир этих вооруженных людей ответил за это безобразие?
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20.06.2022 11:30 Відповісти
А как по твоему там этих ********* повязали пачкой причем сразу на выходе? их как гусей в загородку загнали. А история, ну так куда без красивых боевых баек
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20.06.2022 12:06 Відповісти
рашко-бомжів ловлять на берці. Здається тепер я бачив усе.
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20.06.2022 11:34 Відповісти
*****, у мене не вкладається в голові...
Як так ????????????????????????????????
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20.06.2022 11:35 Відповісти
Ну хлопець переживає не за пости, які стоять або не там, або проспали , а за черевики. І це капець. А мав би метелити ногами тих хто проспав орків
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20.06.2022 12:04 Відповісти
"тупо выкупаеш" ))
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20.06.2022 11:36 Відповісти
Не бросайте военную форму без присмотра, мигом кацапы заведутся в ней )))
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20.06.2022 11:37 Відповісти
а могли что то подсыпать в пищу (воду) , заминировать и т.д....
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20.06.2022 11:37 Відповісти
шось не розумію

Як один медик міг взяти 8х у полон ?
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20.06.2022 11:52 Відповісти
Ну наприклад так. Лугандоновські чмоні покидали трьохлінійки і стали прибарахлятись. А наш медик одного дибіла поранив а решта зробили"ханде хох". Як ці чмоні туди потрапили то питання до командирів підрозділу.
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20.06.2022 12:48 Відповісти
Теперь еще нужно проверить борщ на пищеблоке и запасы бимбера - ведь могли и насцать!
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20.06.2022 11:52 Відповісти
Те шо орки зайшли у місцезнаходження це пройоб і великий. І якби були спецура то всі наші були б мертві.
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20.06.2022 11:56 Відповісти
Чого ти розкудахкався, просто хлопці красиво віджимають трофеї.
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20.06.2022 12:31 Відповісти
1. Звідки кацапи дізнались про одяг?

2. Як так кацапи спокійно пересуваються серед позицій, по тилам?

3. Це, мабудь чи не єдині полонені раші (медик не схотів утилізувати, або не схотів знімати окровавлений одяг власноруч)...
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20.06.2022 12:23 Відповісти
русня х йня
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20.06.2022 12:23 Відповісти
Скажи спасибо, что трусы не украл. Эти могут!
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20.06.2022 12:30 Відповісти
то дайте їм ****..ін, а то вони бідасєчкі не знають що марадьорити це нехорошо і за це передбачена кримінальна відповідальність, бо путін їм дозволив. От у путіна най і марадьорят, а тут за марадьорство п..да!
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20.06.2022 12:41 Відповісти
До речі! А медиком випадково не пан Бутусов Юрій, який главред Цензора, був?
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20.06.2022 12:50 Відповісти
Сумно. Орки зайшли на нашу позицію... Якби не були шлеперами, що кинулись мародерити, могли б біди наробити. Як підрозділ орків, зайшов на наші позиції не поміченими?
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20.06.2022 12:50 Відповісти
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20.06.2022 12:51 Відповісти
*** падаль , вонючие грязные , уже время вышло, я не знал мы на учениях..
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20.06.2022 15:14 Відповісти
Это ж где то по близости сидели и пасли когда наши свалят. *****, так можно и на засаду нарваться у себя в тылу. Хорошо медик почувствовал запах спиртного, а так была бы жопа.
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20.06.2022 15:23 Відповісти
Взяли на наживку. Як на риболовлі...
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20.06.2022 15:24 Відповісти
Шо за бомжи ?
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20.06.2022 15:37 Відповісти
2 армія Всесвіту.
В них є, також ВКС (*******, зоряні війни, всі частини), в на террики краще оснащені.
Берці знімати тільки зі голеностопом.!!!
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20.06.2022 16:57 Відповісти
командование об орках совсем не заботится, судя по их фото, еще б голыми воевать отправили. негодяев допросить с пристрастием и обменять на наших воинов или отправить на урановые рудники пожизненно
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20.06.2022 15:52 Відповісти
"друга армія" світу укомплектована цілком із злодюг та мародерів
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20.06.2022 15:59 Відповісти
а как они у этой ***** оказались?чисто с интереса.
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20.06.2022 16:01 Відповісти
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20.06.2022 16:16 Відповісти
А в мене, *****, питання- це як у вас з дисципліною і всім іншим, якщо ці падлюки вільно по ваших позиціях розгулюють? Це ж скільки загиблих за ніщо- ні про що хлопців гине, коли в них такі "камандіри"?
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20.06.2022 16:38 Відповісти
Медик конечно молодец. Но как там у вас служба несется? Просто пришли и просто лахи воруют? Та вас там перережут с такой организацией службы.
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20.06.2022 19:28 Відповісти
Он их на лейкопластырь ловил!
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21.06.2022 13:35 Відповісти
 
 