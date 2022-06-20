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"Тіп тупо в моїх берцах": Бойовий медик взяв у полон вісім окупантів-мародерів. ВIДЕО
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Доки українські захисники розійшлися по позиціях, російські окупанти прийшли та хотіли вкрасти їхню форму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.
"Історія варта сценарію для фільму. Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся, щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі… Результат - бойовий медик взяв у полон вісім росіян. Такі в нас медики", - розповів він.
Топ коментарі
+60 Палиця Василь
показати весь коментар20.06.2022 10:54
+55 Max Skall
показати весь коментар20.06.2022 11:03
+41 Михаил Филоненко 495c73a6
показати весь коментар20.06.2022 10:57
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"Одноразові" солдати - "одноразовий" і одяг у них!
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Это для прикола. А если серьезно, то пусть это лапотное быдло целует руки нашему медику, что домой, пад радныя бярезки отправится по обмену а не в целофановом мешке.
и вообще...а если бы не медик??? они б и весь прикид стыбзили б... не порядок !!! шляется всякая бомжара нищебродская у вас за спиной !!! хорошо шо хорошо закончилось !! (и для бомжар видимо тоже)
Як так ????????????????????????????????
Як один медик міг взяти 8х у полон ?
2. Як так кацапи спокійно пересуваються серед позицій, по тилам?
3. Це, мабудь чи не єдині полонені раші (медик не схотів утилізувати, або не схотів знімати окровавлений одяг власноруч)...
В них є, також ВКС (*******, зоряні війни, всі частини), в на террики краще оснащені.
Берці знімати тільки зі голеностопом.!!!