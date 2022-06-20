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Турчинов: Сьогодні в Україні вирішується доля всього світу. ВIДЕО
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Сьогодні саме в Україні вирішується не тільки доля нашої держави, вирішується доля всього цивілізованого світу і, передусім, – доля Європи.
Про це сказав секретар РНБО 2014-2019 рр. Олександр Турчинов, військовослужбовець ЗСУ, який захищає сьогодні Україну на південному сході.
За його словами, те, що відбувається зараз – це війна цивілізацій, "війна з ординською навалою, з орками, у яких немає ані моралі, ані традицій, ані відповідальності".
"Коли ми разом зможемо їх зупинити, переламавши їм хребта, ми на багато років вперед убезпечимо і світ, і Європу від потенційної небезпеки та агресії", – резюмував Турчинов.
Топ коментарі
+43 SergTranscarpathian
показати весь коментар20.06.2022 12:51
+23 Чайка Київ
показати весь коментар20.06.2022 13:31
+21 Петрович 1
показати весь коментар20.06.2022 12:53
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Ну во первых ему не 30 даже не 50 лет, а намного больше, во вторых- он столько привез для армии на фронт, что ЗЕЛЕНОЙ ПАДАЛИ НАДО ЗАТКНУТЬ СВОЕ ПРОДАЖНОЕ ХЛЕБАЛО. Задрал этот тупой *********-зедебильный зомбиленд, у которых Родина- это жопа президента.
Тому запитання накшталт, як задалеко Турчинов знаходиться від фронту - то запитання шмаркатого суходрота із-за поребрика на чужих харчах і з-за чужих спин.
- Віддачу… Лише віддачу в плече, в залежності від типу зброї…