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Турчинов: Сьогодні в Україні вирішується доля всього світу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні саме в Україні вирішується не тільки доля нашої держави, вирішується доля всього цивілізованого світу і, передусім, – доля Європи.

 Про це сказав секретар РНБО 2014-2019 рр. Олександр Турчинов, військовослужбовець ЗСУ, який захищає сьогодні Україну на південному сході.

За його словами, те, що відбувається зараз – це війна цивілізацій, "війна з ординською навалою, з орками, у яких немає ані моралі, ані традицій, ані відповідальності".

"Коли ми разом зможемо їх зупинити, переламавши їм хребта, ми на багато років вперед убезпечимо і світ, і Європу від потенційної небезпеки та агресії", – резюмував Турчинов. 
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Топ коментарі
+43
AVE Пастор!
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20.06.2022 12:51
+23
Хай Господь береже вас, пане Олександре, та ваших побратимів. Повертайтесь з перемогою!
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20.06.2022 13:31
+21
AVE Пастор!
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20.06.2022 12:53
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AVE Пастор!
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20.06.2022 12:51 Відповісти
AVE Пастор!
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20.06.2022 12:53 Відповісти
Це не потенційна агресія , пане Турчинов , а реально сьогоднішня агресія орків !!
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20.06.2022 12:57 Відповісти
Для Європи вона ще потенційна.
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20.06.2022 13:00 Відповісти
Тільки Прибалтика нас розуміє. Навіть єкс-депутат із Єстонії пішла в ЗСУ медиком
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20.06.2022 22:46 Відповісти
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20.06.2022 13:07 Відповісти
С какой целью интересуетесь, хотелось бы спросить?
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20.06.2022 13:27 Відповісти
С целью- я тут весь из себя зеленый воюю в Северодонецке, стою насмерть. а пастор не воюет.

Ну во первых ему не 30 даже не 50 лет, а намного больше, во вторых- он столько привез для армии на фронт, что ЗЕЛЕНОЙ ПАДАЛИ НАДО ЗАТКНУТЬ СВОЕ ПРОДАЖНОЕ ХЛЕБАЛО. Задрал этот тупой *********-зедебильный зомбиленд, у которых Родина- это жопа президента.
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20.06.2022 13:35 Відповісти
Ну 58 ему...
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20.06.2022 14:34 Відповісти
Збігайте дізнайтесь. Потім нам розповісте.
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20.06.2022 13:30 Відповісти
Сколько раз ты пропустил приём галоперидола
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20.06.2022 13:47 Відповісти
Олександер Турчинов - Великий Українець, Воїн, Патріот і Політик. Саме Турчинов мав би бути Президентом України і Головнокомандувачем Армії.
Тому запитання накшталт, як задалеко Турчинов знаходиться від фронту - то запитання шмаркатого суходрота із-за поребрика на чужих харчах і з-за чужих спин.
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20.06.2022 14:11 Відповісти
пастор!)
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20.06.2022 13:10 Відповісти
Хай Господь береже вас, пане Олександре, та ваших побратимів. Повертайтесь з перемогою!
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20.06.2022 13:31 Відповісти
Кровавый пастор красавец!
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20.06.2022 13:48 Відповісти
тільки ніде крові не видно, вже встиг повитирати
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20.06.2022 17:21 Відповісти
Красава!!!
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20.06.2022 15:28 Відповісти
вот его бы в президенты,толковый и порядочный мужик!
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20.06.2022 18:53 Відповісти
Повернути його треба знову в РНБО)
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20.06.2022 22:52 Відповісти
В мене є чуйка, що пастор воює не стрілецькою зброєю. Він ріже орків ножем.
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21.06.2022 01:09 Відповісти
Это очевидно, что Украина защищая себя, защищает цивилизацию, но не уверен, что Шольц,Макрон и Байден на 100% на стороне цивилизации.
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21.06.2022 09:20 Відповісти
- Господин Турчинов, когда Вы убивали простых русских солдат на Донбассе, которых дома ждали их матери, что вы чувствовали?

- Віддачу… Лише віддачу в плече, в залежності від типу зброї…
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21.06.2022 09:29 Відповісти
 
 