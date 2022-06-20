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ДТЕК відновив електромережі в Ірпені на 100%, - мер Маркушин. ВIДЕО

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Завдяки співпраці мерії Ірпеня з компанією ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання майже всім жителям міста.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працювали з ДТЕК в Ірпені однією командою. Якщо їм була потрібна якась допомога - їм допомагали, але дійсно, вони потужно все відновили. Ті мережі, які на балансі ДТЕК, відновлені на 100%", - сказав він.

Маркушин додав, що наразі є проблеми з підключенням деяких приватних мереж, тому їх доводиться підключати по тимчасовій схемі до інших споживачів.

Нагадаємо, в середині травня компанія ДТЕК Ріната Ахметова повністю відновила електропостачання звільнених від російських окупантів міст Київщини, виконавши всі необхідні для цього роботи за 45 днів. В ремонтні роботи інвестовано 300 млн грн. Як повідомлялось, за останній тиждень попри бойові дії ДТЕК повернув світло в майже 120 тисяч осель українців.

Читайте: За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 149 тисяч родин

Автор: Ірина Дашківська
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