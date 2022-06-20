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Вильоти в безсмертя. Унікальна історія вертольотних рейдів "Азова" та ГУР МО в оточений Маріуполь. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єра документальної стрічки про рейди "Азова" та ГУР МО в оточений Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

00:00 Бої за Київ
01:00 Коли стало зрозуміло, що Маріуполь буде оточений?
02:50 Кругова оборона
03:45 Планування рейду
05:40 Пошук добровольців для спецоперації
12:28 "Ідея строьмна, але я за це берусь"
17:04 Виліт 33-х добровольців у перший рейд
21:28 Як пілоти змогли пролетіти по ворожій території?
24:07 Евакуація поранених
29:20 Збиття гвинтокрила. Всі загинули, окрім 1 бійця ГУР і 1 "Азовця"
32:53 Повернення з "Азовсталі".

"Друзі! Сьогодні велика прем‘єра! Документальне кіно, яке, певен, наступні покоління будуть дивитися на уроках історії.

Ексклюзивні кадри і свідчення учасників спецоперації, аналогів якій ще не було. Вертолітники, які добровільно летіли, розуміючи, що їх можуть збити в будь яку мить. І їх збивали. А вони все одно продовжували літати. Добровольці "Азова", розуміючи, що це квиток в один кінець, що оточення повне і на допомогу ніхто не прийде. Спецназ ГУР, який вилітав на прикриття кожного вильоту.

Всі ці люди будували міст до оточеного Маріуполя собою. Своїми тілами і вчинками. Міст по якому вивезли важкопоранених героїв. Міст, по якому змогли завезти зброю, яка знищила чимало росіян. Міст, який показує наші справжні цінності. "Саме тому ми переможемо!" - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Зарано про це розповідати.Про такі речі після перемоги розповідають.Зроблять москалі висновки,а це коштуватиме життя наступним.
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20.06.2022 20:50
+6
Героям Слава! Наш гнев гартуется як пружина. Писдець рашистским оккупантам и их поклонникам на рабссее!!! А наши ********** будут гнить в тюрме, включая Зеленского и Ко.
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20.06.2022 21:13
+5
Сильне відео.
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20.06.2022 21:18
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Зарано про це розповідати.Про такі речі після перемоги розповідають.Зроблять москалі висновки,а це коштуватиме життя наступним.
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20.06.2022 20:50 Відповісти
Героям Слава! Наш гнев гартуется як пружина. Писдець рашистским оккупантам и их поклонникам на рабссее!!! А наши ********** будут гнить в тюрме, включая Зеленского и Ко.
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20.06.2022 21:13 Відповісти
Сильне відео.
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20.06.2022 21:18 Відповісти
Так, я розумію, що це героїчно.
Гвинтокрил збили, всі окрім одного загинули.
Шкода людей...
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20.06.2022 21:42 Відповісти
Попри всю повагу, але якийсь занадто стислий у вас переказ подій.
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21.06.2022 00:21 Відповісти
СЛАВА "АЗОВУ"!СЛАВА ЗСУ!СЛАВА ПІЛОТАМ ВПС!
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20.06.2022 21:50 Відповісти
Так це героїзм !Але що він змінив ?
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20.06.2022 22:10 Відповісти
Може ще спитаєте що змінив героїзм тисяч інших воїнів?
Що змінило те що українці героїчно стоять та тримають оборону?
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20.06.2022 23:30 Відповісти
Маріуполь біль і зрада. Подвиг Героїв і безпорадність зе.
Подвиг на віка,
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20.06.2022 22:10 Відповісти
Дуже характерний приклад Героїзму наших Воїнів за який готовий стати перед ними на коліна і повній бездарності якщо тільки бездарності нашої влади ЗЕслуг яка "********" не тільки Маріуполь а весь південь України за що готовий їх розірвати на шматки!
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21.06.2022 06:41 Відповісти
Журналюги выдают очень много ценной информации для работы над ошибками, наши креативные ради просмотров на блюдечке выдают военные тайны и делают крепче русские войска.
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21.06.2022 11:33 Відповісти
 
 