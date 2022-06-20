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Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав до Макарова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Голлівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер приїхав до Макарова на Київщині.

Відео опублікувала ВР, інформує Цензор.НЕТ.

"До Макарова на Київщині приїхав голлівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Напередодні з візитом він був у Львові, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
З нами Клуні, Джолі, Стіллер та ще десятки найкращих акторів.

А з пуйлом - Машков, Безруков, Порєчєнков та Дюжев.

З нами - Пінк Флойд.

А з пуйлом - Газманов.
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20.06.2022 14:25
+16
він вже в Киеві біля цума
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20.06.2022 14:25
+13
..може бути ще страшніше
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20.06.2022 14:33
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до Макарова? переважно екскурсійні автобуси возять до Ірпеня чи Бучі.А Ірпінь то напевно для високопосадовців
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20.06.2022 14:18 Відповісти
Бенжамін Едвард Стіллер
Benjamin Edward Stiller....Діяльність--кіноактор режисер...якшо режисер ...то зрозуміло
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20.06.2022 14:22 Відповісти
Бобик, а ты что-нибудь имеешь против?
Публичные люди должны посещать места где зверствовали кацапы и формировать у своих поклонников соответствующее мнение об этих нелюдях.
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20.06.2022 14:24 Відповісти
Может какие-нибудь предки по отцу оттуда, хоть в Вики написано, что эмигрировали из Галичины.
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20.06.2022 14:24 Відповісти
посол доброї волі ООН Бен Стіллер.Джерело: https://censor.net/ua/v3349021
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20.06.2022 14:29 Відповісти
Всё верно, у него по отцу предки украинские евреи, а по маме вроде-бы ирландцы
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20.06.2022 15:46 Відповісти
Fucker ...))
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20.06.2022 15:43 Відповісти
Focker
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20.06.2022 21:38 Відповісти
Но произносится одинаково
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21.06.2022 05:34 Відповісти
По різних місцях возять. І це правильно, щоб не здалося, що у нас одна нібито показова Буча.
Макарів, доречі, зруйнований сильнійше за Бучу і Ірпінь - просто він далі від Києва, туди довше їхати і там невисотна забудова - тому менше вражає, ніж руїни багатоповерхових будинків Бородянки.
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20.06.2022 16:38 Відповісти
стиллер бездарне мудло! розкрадач бабла випускаючий лайно!
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20.06.2022 17:40 Відповісти
він вже в Киеві біля цума
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20.06.2022 14:25 Відповісти
Сейчас лежу в блиндаже, недалеко от Северодонецка,и пересматриваю ,,солдаты неудачи,,.
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20.06.2022 15:46 Відповісти
Флажек английский может от того что интернет через старлинк.
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20.06.2022 15:47 Відповісти
Прикольно: идёшь так по Крещатику, а на встречу - Бен Стиллер ....
Респект !
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20.06.2022 18:04 Відповісти
З нами Клуні, Джолі, Стіллер та ще десятки найкращих акторів.

А з пуйлом - Машков, Безруков, Порєчєнков та Дюжев.

З нами - Пінк Флойд.

А з пуйлом - Газманов.
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20.06.2022 14:25 Відповісти
Забули ще Міхалкова і Сєргєя Лазу... Парєчєнков - то є вирок . Тупий пацюк і ролі у фільмах в нього всі такі ...
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20.06.2022 14:32 Відповісти
з пуйлом - Кобзон
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20.06.2022 14:33 Відповісти
..може бути ще страшніше
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20.06.2022 14:33 Відповісти
С пуйлом еще Сигал и Белуччи, с нами Шварценеггер. Я помню, Микки Рурк восхищался силиконовым, а теперь топит за Украину. Кстати, Тайсон тоже.
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20.06.2022 16:54 Відповісти
Дюжев, ще до масштабного вторгнення публічно засуджував дії *****.
А взагалі, десь так....
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20.06.2022 17:10 Відповісти
Арни Шварц тоже с Украиной!
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20.06.2022 15:26 Відповісти
Бен Стілер гарний актор і режисер, серйозна людина на відміну від його персонажів
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20.06.2022 15:55 Відповісти
Так, може зняти гарний фільм про злочини кацапів.
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20.06.2022 16:51 Відповісти
 
 