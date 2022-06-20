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Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав до Макарова. ВIДЕО
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Голлівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер приїхав до Макарова на Київщині.
Відео опублікувала ВР, інформує Цензор.НЕТ.
"До Макарова на Київщині приїхав голлівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Напередодні з візитом він був у Львові, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Харьков Сумской
показати весь коментар20.06.2022 14:25
+16 Nikolai Chizhevsky
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+13 Топ Ган
показати весь коментар20.06.2022 14:33
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Benjamin Edward Stiller....Діяльність--кіноактор режисер...якшо режисер ...то зрозуміло
Публичные люди должны посещать места где зверствовали кацапы и формировать у своих поклонников соответствующее мнение об этих нелюдях.
Макарів, доречі, зруйнований сильнійше за Бучу і Ірпінь - просто він далі від Києва, туди довше їхати і там невисотна забудова - тому менше вражає, ніж руїни багатоповерхових будинків Бородянки.
Респект !
А з пуйлом - Машков, Безруков, Порєчєнков та Дюжев.
З нами - Пінк Флойд.
А з пуйлом - Газманов.
А взагалі, десь так....