Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав до Макарова. ВIДЕО

Голлівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер приїхав до Макарова на Київщині.

Відео опублікувала ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"До Макарова на Київщині приїхав голлівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Напередодні з візитом він був у Львові, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Варварство. Це просто жахливо. Ніщо не може виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів", - французький кіноактор П'єр Рішар засудив війну, розв'язану РФ. ВIДЕО