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Російський диверсант готував вибухи на залізниці, його затримали, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на Укрзалізниці.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка затримали в Чернівцях. Він є громадянином України, прописаний в Києві, але тривалий час перебував на Близькому Сході.

За даними слідства, він перебував на агентурному зв’язку зі спецслужбами так званої "ДНР". А з початком повномасштабного вторгнення отримав завдання прибути в Україну.

"Куратори" звеліли чоловікові передавати інформацію про канали постачання озброєння та військової техніки для ВСУ, розвішувати місця розташування резервуарів з пальним та дислокацію військових на Буковині.

Також читайте: У червні поліція затримала майже 30 диверсантів, із них 11 - у Києві, - МВС

"За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах", - розповіли в СБУ.

Чоловікові повідомили про підозру в тероризмі (ч. 1 ст. 258-3) та відправили до СІЗО.

Російський диверсант готував вибухи на залізниці, його затримали, - СБУ 01
Російський диверсант готував вибухи на залізниці, його затримали, - СБУ 02
Російський диверсант готував вибухи на залізниці, його затримали, - СБУ 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Це хоч не родич цього дєятєля
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20.06.2022 15:34
+17
Хренасе боров, три пуди динаміту ковтнув?
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20.06.2022 15:30
+13
устройте ему посмертную экскурсию к жд
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20.06.2022 15:28
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устройте ему посмертную экскурсию к жд
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20.06.2022 15:28 Відповісти
Хренасе боров, три пуди динаміту ковтнув?
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20.06.2022 15:30 Відповісти
Це хоч не родич цього дєятєля
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20.06.2022 15:34 Відповісти
Голову на правый рельс, ноги на левый и шо останется, то его.
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20.06.2022 15:36 Відповісти
там такая срака,что одним выхлопом можно отравить АРА-хамию
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20.06.2022 15:44 Відповісти
Не рельси голову покласти і нехай здохне падлюка !
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20.06.2022 15:36 Відповісти
на бутылку кацапа !
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20.06.2022 15:38 Відповісти
Ото його виїбуть на зоні... Бідняшка
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20.06.2022 15:44 Відповісти
Ничего себе свинорыл. Нефиг парням было спины ломать, чтобы такую сраку от земли отрывать. Пинками направлять к месту назначения
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20.06.2022 16:19 Відповісти
Дуже дивні зараз диверсанти пішли. Він же свою сраку ледве носить.
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20.06.2022 22:32 Відповісти
Його б краще на місці требо було ліквідувати, бо жере багато, не диверсант, а хряк відгодовани
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21.06.2022 00:23 Відповісти
 
 