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"Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали": звернення українського воїна до росіян щодо поводження з полоненими. ВIДЕО
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Український воїн закликав росіян дотримуватися міжнародних норм поводження з полоненими.
Відповідне звернення на своєму ютуб-каналі розмістив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Українській воїн розповів, що він особисто поводився з російськими військовополоненими відповідно до Женевської конвенції.
"А дивлячись те, як почали відноситись росіяни до наших військовополонених, на мене находить просто жахіття. Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали", - закликав він росіян.
Топ коментарі
+64 саша паламарчук
показати весь коментар20.06.2022 22:08
+49 Garry Grant
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+39 Володимир Денчик
показати весь коментар20.06.2022 22:12
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Будь ласка, зачекайте...
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!…
Норм буде ,коли кацап буде без голови,а голова буде у помийній ямі.
І в них не тільки полоненні, а й до мирних нелюдське відношення.
Нема слів.
Серед орків людей немає !
Хіба тобі не відомо як ці істоти ставляться до наших воїнів ?
Ми лише зараз почали недолуго і повільно процес дегуманізації кацапів. Ми відстали на добрих 17 років... Тому "звіріти" потрібно швидше...
Доречі, на початку 20 століття німці в цьому плані були праві щодо русні.
они пришли убивать украинцев
какие люди?
где ты их увидел.
- жечь и убивать кацапскую нечисть
Против ЗСУ воюет армия АЛКОДЕБИЛОВ, поколение СПИРТА РОЯЛЬ И ДРУГОГО ШМУРДЯКА 90стых на России ..
В елциновские 90-стые...нормального пойла небыло, поэтому москали глушили, что попало....вот попьяне и наклепали этих АЛКОДЕБИЛОВ пол России....
Отсюда все эти изнасилованиЯ, мародерства, Бучи, неадекватное отношение к пленным...
"Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а зброд, який виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна з повною підставою віднести як до цивільного населення, так і до армії."
Тому не знають і не розуміють, як це: по-людськи.