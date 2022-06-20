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"Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали": звернення українського воїна до росіян щодо поводження з полоненими. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн закликав росіян дотримуватися міжнародних норм поводження з полоненими.

Відповідне звернення на своєму ютуб-каналі розмістив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Українській воїн розповів, що він особисто поводився з російськими військовополоненими відповідно до Женевської конвенції. 

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"А дивлячись те, як почали відноситись росіяни до наших військовополонених, на мене находить просто жахіття. Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали", - закликав він росіян.
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Топ коментарі
+64
На росії людей не має, тільки орки
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20.06.2022 22:08
+49
Кацапи -не люди. Ці заклики мимо.
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20.06.2022 22:09
+39
Не буде ніяких норм.
Норм буде ,коли кацап буде без голови,а голова буде у помийній ямі.
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20.06.2022 22:12
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На росії людей не має, тільки орки
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20.06.2022 22:08 Відповісти
Ніколи кацапи не були чесними, добрими та справедливими. Тому і захопили таку велику територію - жорстокістю, підлістю, підкупом, хитрістю, зрадою. Кацап розуміє тільки силу. Це дуже низькопримативна нація, тому тих полонених кацапів, яких збираємось міняти, треба перетворити на овощів, без емоцій, які будуть тихенько подихати, забуті та кинуті всіма в своїх мухсранськах. Не ставьтеся до них як до людей
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!…
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20.06.2022 22:24 Відповісти
Не орки, -- нехристь.

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20.06.2022 22:31 Відповісти
Кацапи -не люди. Ці заклики мимо.
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20.06.2022 22:09 Відповісти
Не буде ніяких норм.
Норм буде ,коли кацап буде без голови,а голова буде у помийній ямі.
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20.06.2022 22:12 Відповісти
Все правильно сказав, але є одне але: то не люди, то москалі.
І в них не тільки полоненні, а й до мирних нелюдське відношення.
Нема слів.
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20.06.2022 22:17 Відповісти
Где ты там людей увидел, паренек? Молодой ты и наивный совсем, дай Бог тебе вернуться живым-здоровым!
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20.06.2022 22:17 Відповісти
Хлопче! Бережи себе!!!!
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20.06.2022 22:19 Відповісти
Ты веди себя с пленными как человек - во первых такой закон, во вторых - ты - ЧЕЛОВЕК. Но не стоит рассчитывать что они будут поступать так же. Потому что если они своих за людей не считают...
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20.06.2022 22:21 Відповісти
Ти до кого звертаєшся, шановний ?
Серед орків людей немає !
Хіба тобі не відомо як ці істоти ставляться до наших воїнів ?
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20.06.2022 22:21 Відповісти
А, треба було не по цигаркі давать, а по їбальнику курящєму, вони знали куди йдуть. А у нас "женевскіє конвенції". Там розуміють-тільки по їбалу, крапка.
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20.06.2022 22:23 Відповісти
Хороший кацап- мертвий кацап !!
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20.06.2022 22:24 Відповісти
Амінь
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20.06.2022 22:26 Відповісти
Боже, дитина, скільки йому років, 15??😪
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20.06.2022 22:28 Відповісти
Перший крок до війни це дегуманізація потенційного противника. Потрібно позбавити обєкт нападу атрибутів людини. Саме цим займалися кацапські ЗМІ починаючи з 2005 року. В кожному серіалі, фільмі, художньому творі був обрах "хохла" - хитрої, продажної і безпринципної потвори. Уже в 2014 (за 9 років) кацапи прийшли "звільняти русскоязичних в Крим". З 2014 до 2022 градус дегуманізації українців виріс до епічних масштабів - куцапи вже вимагають "унічтожіть всєх хахлов к ****** матєрі". Звідси 17 років кацапи дегуманізували українців для того щоб їх легше було катуцвати і вбивати. Пацанчик юний і дурний утопіст на два три роки старший за антиукраїнську пропаганду. Закликами до людяності до тих хто тебе людиною не вважає можна досягти лише більшого насильства, бо для кацапа це свідчення слабості і його правоти - "врагі скулят". Тільки смерть окупанта припиняє його антиукраїнську війну і ненависть в його мертвій голові згасає...

Ми лише зараз почали недолуго і повільно процес дегуманізації кацапів. Ми відстали на добрих 17 років... Тому "звіріти" потрібно швидше...
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20.06.2022 22:29 Відповісти
підготовка починалось ще в кінці 90-х. на початку інету була в сіті тоді в ходу така собі "библиотека мошкова" http://www.lib.ru вона й зараз є, тільки мабуть закинута. й там був з'явився свіжий "рукопис" - "эпоха мертворожденных", один с фундаментальних каменів закладених в початок нового україноненависництва з програмуванням мізків холопів під сьогодняшні події. потім в нульові це "програмування" почали видавати як книгу.
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20.06.2022 22:45 Відповісти
Квартал завжди виступав в одній обоймі з кацапськими ЗМІ
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21.06.2022 09:04 Відповісти
Орда должна быть уничтожена. Те, кто там останутся в живых должны быть возвращены в каменный век на столетия.
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20.06.2022 22:33 Відповісти
Бажано, під сам камінь, під плиту
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20.06.2022 22:39 Відповісти
В росії нема людей тільки генетичне сміття.

Доречі, на початку 20 століття німці в цьому плані були праві щодо русні.
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20.06.2022 22:38 Відповісти
Похоже, что Путин хочет уничтожить Украину, - Боррель
они пришли убивать украинцев
какие люди?
где ты их увидел.
- жечь и убивать кацапскую нечисть
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20.06.2022 22:47 Відповісти
Воїн 100% 200 побратимів не збирав, і тижнями у пеклі під обстрілами у окопі точно не сидів, інакше відвертої х...ні б не городив про кацапів-людей і женевські конвенції.
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20.06.2022 22:49 Відповісти
Это не люди, это АЛКОДЕБИЛЫ ЗАМКАДЬЯ...
Против ЗСУ воюет армия АЛКОДЕБИЛОВ, поколение СПИРТА РОЯЛЬ И ДРУГОГО ШМУРДЯКА 90стых на России ..

В елциновские 90-стые...нормального пойла небыло, поэтому москали глушили, что попало....вот попьяне и наклепали этих АЛКОДЕБИЛОВ пол России....
Отсюда все эти изнасилованиЯ, мародерства, Бучи, неадекватное отношение к пленным...
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20.06.2022 22:51 Відповісти
Добрий хлопчику, не вір, не вмовляй. Бий їх гадів!!!
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20.06.2022 23:16 Відповісти
К каким людям обращается наш воин ? Он что до сих пор не понял что орки - то нелюди ?
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20.06.2022 23:27 Відповісти
Це можна людині з Заходу розказувати чи японцю, в нього є сумління, а кацапам таке розказувати все одно що скотині щось доказувати. Коли це кацапський воїн був благородним ?? Риторичне питання. Грабіж, мародерство, згвалтування, вбивсто тварин собі на їжу - це їх фішка. ..
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20.06.2022 23:31 Відповісти
Ще раз відсилаю читачів на німецьке сприйняття жителів ерефії, озвучене професором Геббельсом і з яким згоден на всі сто.
"Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а зброд, який виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна з повною підставою віднести як до цивільного населення, так і до армії."
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20.06.2022 23:37 Відповісти
Які ще в ***** люди?! Навіщо показувати тут цього молодого, який ще дупля не відбив ні в житті, ні на війні? Це вже не перший подібний вивих на сторінці, Цензор, мені здається, що у вас в редакції КРЫСА!
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20.06.2022 23:52 Відповісти
Перефразую давно відоме висловлювання - на війні всі засоби підходять. Так що... Тим більше, що рашисти не називають речі своїми іменами, а постійно вигадують якісь дивні поняття
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20.06.2022 23:55 Відповісти
к кому это обращение? вон читал, что кацапская нацистская банда "русич" предлагает украинских пленных убивать, а тела продавать родственникам. причем убивать хотят медленно. шайка безумных садистов.
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21.06.2022 01:22 Відповісти
Друже, тільки вони не люди !
Тому не знають і не розуміють, як це: по-людськи.
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21.06.2022 01:32 Відповісти
найкращий кацап - мертвий кацап....
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21.06.2022 06:23 Відповісти
«В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное». - Карл Густав Юнг в одном из интервью
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21.06.2022 07:02 Відповісти
паРашка не страна, а БАНДИТСКИЙ АНКЛАВ (кремлевских урок), это не война, а разбойное нападение (у разбойников нет правил грабежа), поэтому нужно НЕ ПРИЗНАВАТЬ ОФИЦИАЛЬНО ИХ СТРАНОЙ и не применять к ним ни каких конвенций и правил (врага нужно уничтожать без жалости и пощады)!
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21.06.2022 08:27 Відповісти
А все эти видео в интернете с пытками и убийствами русских пленных этой фейк? Даже Запад в шоке. Похоже этот парень вообще не в курсе.
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21.06.2022 10:29 Відповісти
Силку кинь, піздабол
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21.06.2022 10:57 Відповісти
где он там людей увидел,дурачёк?!
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21.06.2022 12:14 Відповісти
 
 