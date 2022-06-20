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"Додому - в Європу": в центрі Тбілісі – мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Тисячі людей у понеділок увечері зібралися в центр Тбілісі на мітинг на підтримку європейської інтеграції Грузії під гаслом "Додому, в Європу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Частина студентів прийшла з протестними плакатами, наприклад "Вимагаємо деолігархіхації", "Захід повинен накласти санкції на Іванішвілі та членів уряду Грузії"; інші ж були більш нейтральними – "За наше майбутнє", "Молода сила тут".
На мітингу виступили політики з Європи та України, після чого учасники пройшли ходою до площі Європи в історичній частині Тбілісі.
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Revizorr 991
показати весь коментар21.06.2022 10:32 Відповісти Мені подобається 0
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