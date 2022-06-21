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Росія - це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 117-го дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щодня робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щодня доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського ціннісного простору. 

Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації.

Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон "Про управління відходами". Це важливий екологічний документ. Ухвалена й Антикорупційна стратегія – це важливо.

Сподіваюся, що Верховна Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом", - сказав Зеленський.

Також читайте: Війська РФ намагаються зібрати сили для повторної атаки Харкова, - Зеленський

Президент також розповів про ситуацію на фронті.

"Як я і передбачав, росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон – найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують.

Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 з них посмертно", - повідомив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Ладен повірити в якісь суттєві змініи світогляду ЗЄ лише тоді коли побачу Бєню Каломойського в буцегарні з конфіскацією.

Але говорить як "по писаному" (що так і є). Відосікі це його спеціальність, але ... за два останні дні зроблено те на що не спромоглися за 8 років війни (камінь в сторону Пєті!) - 1) заборона кацапської попси в суспільному просторі і 2) атака на вишки Бойко які забезпечують газом Крим...
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20.06.2022 23:49
+13
Порох заборонив русні в'їзд до України.
Зеленський - ввів візовий режим.
Візи отримайте в Арестовича, Єрмака, Арахамії 😠
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21.06.2022 00:12
+12
У доступі до вух Зєлєнского на даному етапі Данілов явно обійшов Єрмака. 🤔
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20.06.2022 23:45
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У доступі до вух Зєлєнского на даному етапі Данілов явно обійшов Єрмака. 🤔
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20.06.2022 23:45 Відповісти
от, що значить ветеринар за фахом?
Чи вважаєте, що зміг викрасти правдиві результати сцянини в пробірочку?
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21.06.2022 00:54 Відповісти
чего зеленский постоянно лыбится на камеру ? он что больной? наркоман ..
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21.06.2022 05:14 Відповісти
У Зеленського з кожним днем війни морда стає все ширшою і ширшою, скоро вже не зможе записувати свої видосики кожного дня бо морда обличчя скоро не влазитиме в телевізор.
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21.06.2022 08:42 Відповісти
Я бачу ти наративи москалів підтримуєш.
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21.06.2022 09:57 Відповісти
можеш взяти зелезунця, заслужив.
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21.06.2022 10:46 Відповісти
Ладен повірити в якісь суттєві змініи світогляду ЗЄ лише тоді коли побачу Бєню Каломойського в буцегарні з конфіскацією.

Але говорить як "по писаному" (що так і є). Відосікі це його спеціальність, але ... за два останні дні зроблено те на що не спромоглися за 8 років війни (камінь в сторону Пєті!) - 1) заборона кацапської попси в суспільному просторі і 2) атака на вишки Бойко які забезпечують газом Крим...
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20.06.2022 23:49 Відповісти
і ще 3) візовий режим з ***********...
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21.06.2022 00:05 Відповісти
Порох заборонив русні в'їзд до України.
Зеленський - ввів візовий режим.
Візи отримайте в Арестовича, Єрмака, Арахамії 😠
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21.06.2022 00:12 Відповісти
Можна простіше зробити. Скажи вже відразу що це все заслуга петра олексійовича I (перший у всьому)
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21.06.2022 01:29 Відповісти
далеко еще твоему зелебобу до пороха - так что не позорься
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21.06.2022 05:18 Відповісти
Himars нам передають, нагадай що нам у 2014 дали? Хіба що нагнули пороха для мінська.
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21.06.2022 09:55 Відповісти
Ты видимо в 2014 еще у мамки сиську сосал! Тогда передали овердохера всего! Контрбатарейные радары, дроны, защищенные системы связи! И тогда же кацапы получили таких ****** - что только в 2022 снова собрались в кучу!
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21.06.2022 10:01 Відповісти
та що ви, кубло Подляків- суворо по піструнам.
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21.06.2022 10:49 Відповісти
До речі, там кацапи за вишки Бойка обіцяли удар по центрам прийняття рішень. Не розумію, він своїми прогулянками в урядовому кварталі їх що, тролить?
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21.06.2022 00:22 Відповісти
Ви що. Центри прийняття рішень згідно хрюкання росіян не в Україні, а в столицях НАТО.
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21.06.2022 02:07 Відповісти
Бойко взагалі страйк отримав )))) По вишкам в**бали, ЗаЖопу заборонили))) Я ж говорю- страйк!)))
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21.06.2022 06:45 Відповісти
Ідіот. Бойко за вишки свій гешефт давно отримав, тепер спаліть їх, і до нього взагалі ніяких питань.
ОПЗЖ заборонили, Бойко перестав бути депутатом? На наступних виборах за нього не проголосують? Так хто отримав страйк?!!!
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21.06.2022 08:55 Відповісти
Пішов нахєр, бидло...
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21.06.2022 17:24 Відповісти
это ему зачтется как смягчающее обстоятельство. но, за все остальное придется ответить перед судом.
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21.06.2022 00:32 Відповісти
ты дурачек или косишь под дурочка? - зеленский сдал украинцев Мариуполя Мелитополя Энергодара Херсона Бучи Ирпеня Чернигова под геноцид кацапаской мрази
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21.06.2022 05:17 Відповісти
1. Забороняє Верховна Рада, а не президент, але дібілу цього не зрозуміти.
2. Вдарили бо нарешті є чим, але дібілу і цього не зрозуміти.
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21.06.2022 08:51 Відповісти
У "Пєті" не было большинства в Раде. Не стоит это забывать.
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21.06.2022 09:41 Відповісти
Коня найвеличнішому! Зараз він їх заспокоїть.
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20.06.2022 23:56 Відповісти
І шаблю!
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21.06.2022 00:10 Відповісти
що, воювати поїде? Ні, сй..уватись. (анекдот нагадали.)
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21.06.2022 00:58 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.06.2022 23:56 Відповісти
Зло не Россия, а РФ, РСФСР, Россия давно умерла, 102 года как. А из её тела смастерили политического, богоборческого и бесчеловечного Франкенштейна. Кто думает, что это Россия - глупец. Это машина ненависти большевиков, чьи приверженцы сегодня жаждят реванша. И наша задача, дать им по зубам. Они не фашисты, нет. Они большевики, красная падаль, тлен всего русского.
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20.06.2022 23:57 Відповісти
тобі б броньовичок та кепку... феєричний долбодятел.
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21.06.2022 01:01 Відповісти
нет твоя расея как ее не называй и есть ЗЛО так же как и такие кацапы как ты
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21.06.2022 05:20 Відповісти
Менталітет народу нинішньої росії сформувався ще за часів російської імперії і раніше, коли прадіди нинішній ублюдків випалювали землі сусідів і вбивали сусідні народи. Це орда. Такою вона була ще 400 років тому і нічого в психології цього людожерського народу не змінилося.
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21.06.2022 08:18 Відповісти
Что "Россия", что совок, что РФ -лишь разные формы одной и той же поганной и злобной ЫМПЕРИИ орков (москалей)!
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21.06.2022 08:22 Відповісти
Сьогодні помер великий актор - гідний син братнього литовського народу Регімантас Адомайтіс... царство небесне одному з кумирів нашого покоління...
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20.06.2022 23:58 Відповісти
Як він і передбачав... Я **** в цьому зоопарку!
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21.06.2022 00:00 Відповісти
Вітайте! the warrior !
Але краше так… але хто зна завтра як…
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21.06.2022 00:00 Відповісти
Зеленський бреше, він продовжує війну бо це вигідно Порошенко!
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21.06.2022 00:06 Відповісти
Нехай навіть і так. А комуналка чому росте й Свинарчуки не сидять?
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21.06.2022 00:26 Відповісти
просвітлюйся, а то шкарлупкою заріс: Те, що рятує Ізраїль, ледь не губить Україну | СаундЧек
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21.06.2022 01:08 Відповісти
Та ладно,вот это парень!
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21.06.2022 00:18 Відповісти
Віддай Бєню американцям і одразу у нас все налагодиться.
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21.06.2022 00:23 Відповісти
Не плутайте уя з трамвайною ручкою, натомість отримуйте гендера. Гігікаймо далі.
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21.06.2022 00:39 Відповісти
ты ****** три года пытался посмотреть путлеру в глаза
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21.06.2022 00:48 Відповісти
Ты гнойный 3,14дар! Давай, бери в руки оружие и иди на поле боя! Что,******,легко воевать чужими руками? Отправляешь людей свою жопу бесполезную прикрывать, а сам под шумок продаешь страну, ты, кусок говна. Что ж дружки твои "не могу идти воевать,бо опыта не имею" а все остальные??? а остальные должны как ты говоришь "успокаивать"???? Тошнит от тебя и всей шайки. Все gandony.
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21.06.2022 03:19 Відповісти
Ааа, пересиденту перед сном розповіли казочку про Медузу Горгону і він тепер боіться заглядати будь-кому в очі - ще нівроку у камінь перетворишся!
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21.06.2022 05:22 Відповісти
а де ж зброя "поле-боя"??якось недостатньо..для задумок
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21.06.2022 05:58 Відповісти
А для этого поле боя надо расчистить от фортификационных сооружений, снять колючую проволоку, мосты построить, дороги, мины все снять... Иначе как это зло попадет на поле боя?
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21.06.2022 06:31 Відповісти
Ще рік тому інше говорив.
Державу ніяк не готував. Ігнорував велику загрозу.
Провалився як президент абсолютно.
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21.06.2022 08:17 Відповісти
У(без "с")ПОКИТЬ (навечно)! А в остальном все верно!
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21.06.2022 08:20 Відповісти
Смерть чахлика невмирущого в яйці. А воно є універсітет в підерсбурзі де навчалося пуйло, на катедрах якого була розроблена ідеологія рашизму! Багато пуйлонят вже виховано та виховує цей ідеологічний центр світового терору! (які потім влаштовуються в фсб).
Ідеально щоб цей осередок припинив існування як драмтеатр у Маріуполі...
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21.06.2022 09:08 Відповісти
у ЗЕгниды биполярное расстройство? россия зло, но я мечтаю заглянуть в глаза путину в поисках мира. Это как понимать?
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21.06.2022 09:29 Відповісти
Мир меняется. Вопрос, поменяется ли Зеленский под влиянием этих изменений. На 117 день войны он заявил то, что было известно многим поколениям украинцев. Но заявить и осознать - это разные вещи. Есть маркер под погонялом "беня". Вот он и даст знать о том, что происходит в сознании Зеленского.
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21.06.2022 09:44 Відповісти
Ого какой прогресс! Уже не на фоне зеленой тряпки "хромакей" снимает видосики - а лично ходит по улице! Шось в лісі сдохло
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21.06.2022 09:57 Відповісти
Прозрів чи що? Щось сумніваюсь
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21.06.2022 11:59 Відповісти
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21.06.2022 12:13 Відповісти
 
 