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війна (56671) Пєсков (1444)

"Це буде тривала криза. Ми більше ніколи не довірятимемо Заходу", - Пєсков. ВIДЕО

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У Кремлі заявили, що відносини Росії і Заходу перебувають на низькій точці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Телеканал MSNBC показав уривки інтерв'ю з Пєсковим, в якому він, зокрема, заявив, що Росія більше ніколи не довірятиме західним країнам.

"Так, це буде тривала криза. Ми більше не будемо ніколи довіряти Заходу", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, Росія не може гарантувати, що американців, які потрапили в полон під Харковом, не чекатиме смертна кара в "ДНР".

Також він розповів про своє ставлення до арешту американської баскетболістки Бріттні Грайнер, у якої нібито знайшли заборонені речовини в Шереметьєво.

Повне інтерв'ю поки не опубліковано.

Також читайте: На полонених в Україні громадян США дія положень Женевських конвенцій не поширюється, - Пєсков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+77
Добре що окорочка жерли в 90-х. Врятували Вас гнид на свою голову.
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21.06.2022 08:34
+53
На вас кацапів пох . Головне щоб Захід вам нарешті перестав довіряти , це було б справді - файно .. .
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21.06.2022 08:37
+48
Пика Пєскова нагадує воділу, який дослужився до начальника автоколони.
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21.06.2022 08:34
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Добре що окорочка жерли в 90-х. Врятували Вас гнид на свою голову.
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21.06.2022 08:34 Відповісти
Эти гондоны выжили благодаря им, а зря ....
Надо было предвидеть все на перед, сраный СССР
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21.06.2022 08:51 Відповісти
примечательно что американцы уже не раз наступают на эти грабли
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21.06.2022 08:59 Відповісти
Три раза Америка спасала Россию от голодной смерти.
В 20-х годах, в 40-х и в 90-х.
И ведь, когда эти "вожди" опять умудрятся загнать Россию в голод и холод, спасет и в четвертый раз.
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21.06.2022 09:36 Відповісти
Ти забув 90-ті (ХІХ століття) Щоб розплатиться з кредитами, які Росія взяла для ведення останньої російсько-турецької війни на Балканах, кацапи віддали весь стратегічний запас зерна А тут - недород! І пішов голод.... І саме США прислали рятівні кораблі з зерном і борошном!
Набери "Айвазовський "Голод в Поволжі" Ця картина висить в Білому Домі Це був подарунок народу США Її копію кацапи сховали у запасники....
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21.06.2022 09:49 Відповісти
До речі, якщо вже згадали про Айвазовського, то коріння сім'ї не в Криму, а таки у галичанському Станіславові.
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21.06.2022 10:11 Відповісти


Раздача продовольствия. 1892 г. Автор: И.К.Айвазовский.
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21.06.2022 10:29 Відповісти
кто этот письков ? даже путлер сказал,что ОНО иногда такое звездит,что уши сворачиваются
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21.06.2022 13:51 Відповісти
Пика Пєскова нагадує воділу, який дослужився до начальника автоколони.
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21.06.2022 08:34 Відповісти
Рівень інтелектуального розвитку також не вище
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21.06.2022 08:36 Відповісти
У лізи пєсковой теж можна знайти наркоту.
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21.06.2022 08:41 Відповісти
Ну, для цього виродка це навіть комплімант, та він як був так і залишається туалетним йоршиком, як за формою морди ліца так і за змістом.
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21.06.2022 08:51 Відповісти
Уривки,іменно так і проіснувала росія уривками.
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21.06.2022 08:35 Відповісти
У усов пескова сильные фантомные боли в районе Парижа. Вот и буянит с утра...
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21.06.2022 08:36 Відповісти
Так, це Захід наплював на Будапештський меморандум, загарбав Крим і зараз трощить на сході наші міста і села...
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21.06.2022 08:37 Відповісти
На вас кацапів пох . Головне щоб Захід вам нарешті перестав довіряти , це було б справді - файно .. .
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21.06.2022 08:37 Відповісти
Ублюдки. Песков - ПНХ.
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21.06.2022 08:38 Відповісти
Та ви лише гидили на заході.
Це вам більше туди не пустять.
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21.06.2022 08:38 Відповісти
писькову: вы никогда и не верили, а лишь использовали западные институты и технологии против него же. дистанцирование от современной расеи пойдет Западу лишь во благо
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21.06.2022 08:39 Відповісти
Зарувники - метод терористів.
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21.06.2022 08:39 Відповісти
Фашистам в кремі просто необхідна конфронтація з усіма для збереження свого режиму. Вони не можуть віддати владу, бо знають, що їх чекає.
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21.06.2022 08:40 Відповісти
это незаконченая фраза, её надо дополнить " ... до самой нашей смерти"
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21.06.2022 08:42 Відповісти
Ексклюзив !! Невідомі фотографії Петра І ..
.
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21.06.2022 08:43 Відповісти
Так ось хто раніше саквояж з гівном носив!
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21.06.2022 08:52 Відповісти
Вырос...
То он чемодан со своим говном сам носил, теперь другие за ним носят.
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21.06.2022 10:27 Відповісти
Та бачали вже ці фото дупломатчика)
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21.06.2022 09:02 Відповісти
. Я й не сумніваюсь .
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21.06.2022 09:14 Відповісти
Из цикла: шариков нашёл работу.
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21.06.2022 09:33 Відповісти
так или иначе эпоха ***** закончится и все его сообщники будут преданы международному суду...
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21.06.2022 08:43 Відповісти
Всі 140 мільйонів?
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21.06.2022 11:43 Відповісти
tak. vas prosto nebude posle etoi "krizi"
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21.06.2022 08:46 Відповісти
І це говорить рашиський варвар ,твоє місце в гаазькому трибуналі мерзота.
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21.06.2022 08:46 Відповісти
Всегда хочется эту пучеглазую мразь за усы схвать и провернуть на 360° медленно
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21.06.2022 08:47 Відповісти
Як світ міг довіряти брехливій рашистські собаці після 2008 року,коли вони окупували частину Грузії,після 2014 року український Крим і Донбас 2022 -нова окупація України.Коли б не довіряли, а зразу б ставили тварину в клітку і натягували б намордник,вона би дальше не жерла сусідів.
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21.06.2022 08:48 Відповісти
Не знаю чи довіряли вони Путіну всі ці роки, а що використовували Росію, як бензоколонку, це точно.
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21.06.2022 09:10 Відповісти
«…Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль
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21.06.2022 09:20 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/zhurnalisty-znajshly-jmovirne-mistse-prozhyvannya-illi-kyvy-pid-moskvoyu/ киву нашли задержался он в этом мире,пора на упокой
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21.06.2022 08:50 Відповісти
Колись я модератором одного сайта був, на початку нульових. Захистив українську мову якось, прикрив нападки на неї. І пішли образи та погрози з боку росіян.
Не звертав тоді уваги. Але вони завжди були ******** на голову.
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21.06.2022 08:53 Відповісти
русские всегда были фашистами. Достаточно вспомнить анекдоты про чукч и эстонцев.
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21.06.2022 08:56 Відповісти
Вони щє з 1993 року свою фашистську пропаганду крутили:

https://youtu.be/jhvjo6C6-OM
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21.06.2022 09:01 Відповісти
Кацапи на українців весь час дивилися як на "розумну прислугу" (десь так як римляни відносилися до греків після підкорення їх територій) Тому все давно зрозуміло:

"украинцы - это "глупые и недалёкие, "порченные западным влиянием" русские, атарвавшиеся ат великава русскава народа и вбунтававшиеся против умнава "старшева брата…" Паэтаму их нада любой ценой вернуть назад, примерно наказать и заставить работать на "Великую Рассию"!…
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21.06.2022 09:56 Відповісти
Лжец-секретарь. Какой смысл брать интервью у профессионального закоренелого лжеца, представляющего режим, который основан на тотальной лжи и который производит и экспортирует чудовищную ложь в чудовищных объемах
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21.06.2022 08:54 Відповісти
кто может этой суке подправить биографию. Пора этим мразям открыть личико. Лслбенно в английском варианте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21.06.2022 08:54 Відповісти
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21.06.2022 08:55 Відповісти
Давайте спорить, что сцикливая какашка на Литву не нападет)
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21.06.2022 08:56 Відповісти
литва-член альянса
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21.06.2022 09:07 Відповісти
"Коли собака гавкає - скоріш всього, кусать вона боїться!"
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21.06.2022 09:23 Відповісти
Він неадекватно оптимістичний стосовно тривалості існування "ми" та їхньої недовіри Заходу.
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21.06.2022 08:56 Відповісти
На малине грандиозный шухер намечается, патаму и абиды такие на всех пашли
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21.06.2022 08:58 Відповісти
Если это на несколько лет, то экономики в Украине не будет все равно, значит Украина должна стать одной большой армией с соответствующим количеством оружия, чтоб можно было освободить машкву
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21.06.2022 08:59 Відповісти
Нафиг они кому упали, чтоб их освобождать ? От кого и от чего освобождать, там снова тут же придумают себе царя, они не нуждаются в освобождении. Но, опасаюсь, Запад , с перепугу,жить то хочется,а их же запугивают , нанесет первым массивный превентивный ядерный удар по той территории, чтоб там ничего не шевелилось и оттуда уже ничего никогда не угрожало. Заодно и Сев. Корее может прилететь-от греха подальше, чтоб 2 раза не нажимать.
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21.06.2022 09:14 Відповісти
Вы не правильно меня поняли, освободить от мошковян, совсем. Нет этих кровожадых дебилов - нет проблем.
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21.06.2022 09:27 Відповісти
Засуньте свою довіру собі в сраку. Все буде Україна! 🌅🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.06.2022 09:04 Відповісти
Ніжки Була також вже не довіряють рашці.
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21.06.2022 09:06 Відповісти
Головне, щоб Захід зрозумів, що навколо мокшів треба вирити траншею та запустити туди крокодилів, та побільше мінних полів. І саме головне, не випускати взагалі чих чурок з резервації ... ******!
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21.06.2022 09:13 Відповісти
Жаль - немає "морозостійких" крокодилів!
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21.06.2022 09:25 Відповісти
зато є криваві гуси які рвуть рашистьську авіацію та є коза мінновибухова
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21.06.2022 10:38 Відповісти
amerikansi tocno udarit raketami po donbasetiji jesli te osudit smertnej kazne ix liudej.Toze sprasyvat nekogo nebudet
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21.06.2022 09:16 Відповісти
ой как теперь прогрессивный запад, в котором сконцентрировано 90-95% всех высоких технологий, науки и тд. будет жить без бензоколонки с мировым ввп в районе процента? Раньше ученые рвали когти с параши, нынче они уже закончились, айтишники начали.
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21.06.2022 09:18 Відповісти
Кто там кричал, что пускать на ремни днровцев и вагнеровцев попавших в плен не гуманно и в ЕС не возьмут. Вот путинский чмошник открыто заявляет, что днр казнит британцев.
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21.06.2022 09:19 Відповісти
Орки розпочали війну, порушили всі міжнародні і міждержавні угоди, а винний Захід? Ми давно знали, що московитам віри немає ...
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21.06.2022 09:22 Відповісти
Усатая ********* не любящая запад, жену Навку гражданку США, доченьку проститутку гражданку США и сыночка минетчика и ****** гражданина Франции с загнивающего запада забрал уже?))
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21.06.2022 09:28 Відповісти
Добро пожаловать в новый оживший совок! Параша уже забыла чем закончился старый. Скоро придется вспомнить, но будет уже поздно...
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21.06.2022 09:32 Відповісти
Отберите у бабуина микрофон Siemens. Говорить он не научится.
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21.06.2022 09:32 Відповісти
лживая срана и ее лживые до мозга костей владельцы...
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21.06.2022 09:35 Відповісти
А звернули увагу, що орки від чогось відмовляються коли звідти їх вигнали або послали нах.
Орків не допустили на змагання, на другий день вони оголошують, - ми туди не поїдемо, нам там не цікаво, й так у всьому. Вигнали з ПАРЕ, орки оголошують, - ми припиняємо стосунки, там нас аскарбілі й т.д.
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21.06.2022 09:44 Відповісти
от так буде коли ми їх виженемо з України. скажуть- "нам і нє нужна ета Украіна....". Все буде рідна наша Україна. З Нами Бог Всемогутній!
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21.06.2022 10:35 Відповісти
Усатый колдырь)))) Как раз наоборот, это Запад больше не станет доверять русским...

Запад 30 лет хотел из вонючей КАЦАПНИ сделать цивилизованного человека....накачивал их нефтедолларами, технологиями, строил им инфраструктуру, заводы BMW и т.д.... Пустил в G8, G20, даже этапы Ф1 начали проводить в Сочи...ЧМ по футболу, Олимпиада и т.д.

Все ВАНЮХИ...Кончилась в Рахе цивилизация, будете теперь НАСТОЯЩИМИ ДИКАРЯМИ....ИНДЕЙЦАМИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ))))
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21.06.2022 09:45 Відповісти
колись розумна людина хоть і кацап казала - "путін, он ********..." то ця теза для всіх кацапів. Ви падли москалі *******. бажаю вам горіти у своїх болотах та ховати маленьких маскалят у 30 см ямі і шоб ваше гівно царь-путін ас трахав у дупу при цьому. ви продажна нація яка бреше та гвалтує сама себе. ви повинні бути зтерти з мапи землі і забуті в історії. кожен кацап отримає те з чім його орда прийла на нашу землю, кожен малий і вєлікій.... важи жінки будуть народжувати йолопів та виродків як їх батьки ,та ваша расія припине своє існування. Амінь.
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21.06.2022 10:31 Відповісти
Треба мати традиційно російську наглість таке сказати. Захід їм допомагав і то дуже відчутно - технології, стратегічні компоненти, визнання в світі Же-8, Же-20. І тут "совістна" Росія ненароком захопила Крим і Донбас, а винна в цьому Україна. А тепер напала на Україну, вбиває її громадян, нищить віковий доробок українців і знову винна в цьому Україна, бо не хоче бути в рабстві у Росії. То тепер скажіть - як можна взагалі вірити та мати щирі стосунки з такою "мирною" країнлою?
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21.06.2022 10:36 Відповісти
повна довіра - кацап у могилі
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21.06.2022 10:56 Відповісти
Ах какой даверчивый письков...
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21.06.2022 11:12 Відповісти
Ще один недорозвинений,біса гонить.Це в них чи агонія,чи істерика,чи чорт знає що.Короче дикуни тай годі...
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21.06.2022 11:44 Відповісти
так как расея насрала на международные договора....так еще никому не удавалось !!!
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21.06.2022 11:53 Відповісти
"У в'язниці в очікуванні страти ми не будемо довіряти нікому" - додав Пєсков.
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21.06.2022 12:03 Відповісти
так-так, дуже добре! заженіть себе знову за залізну завісу не вилазьте звідти НІКОЛИ!!!!
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21.06.2022 12:33 Відповісти
Невдячні москальськи свині, все що можна крали у Заходу та європейських народів, жодної власної розробки що в автомобілебудуванні, що в ракетобудуванні, що в інших отраслях, історія вкрадена у Русі-України, культуру цим азіятам несли українці, німці, французи, шведи, своїх москальських вилупків вся ця москальська орда одразу пхне на Захід, в Штати та Європу, все бабло та їхні москальські шльондри теж на Заході.... І ці знахабнілі курви ще дорікають тому самому Заходу, якому вони зобоі"язані майже всім, що мають... Московія та москалі це сарана, котрі мають зрештою опинитися на тому самому щаблі, як Північна Корея, саме там цій гидоті місце.
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21.06.2022 12:36 Відповісти
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21.06.2022 12:56 Відповісти
Значит рашке придется идти на поклон к Китаю,а он то уже в демократию играть не будет.Выжмет из рашки все ресурсы по халявным ценам и выкинет ее на свалку.
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21.06.2022 14:23 Відповісти
Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війною,вбивствами, голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни :хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфальтивно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію,.......іііііі виростили монстра-людоїда ....
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21.06.2022 15:09 Відповісти
це їбанько думає шо якась та паРашка і далі існуватиме
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21.06.2022 16:52 Відповісти
а як цивілізоване світове суспільство перестало довіряти касапам.... - та в момент
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21.06.2022 16:56 Відповісти
Рашистські брехливі мразі,щоб вам пусто було!!! Амінь!!!
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21.06.2022 22:27 Відповісти
Да кому ты нужен со своим мордором , дибиляра усатая
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21.06.2022 22:45 Відповісти
Земля повинна горіти під копитами кремлівської мафії !Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війнами,розстрілами,голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни : хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфальтивно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію співпрацюючи,.......іііііі виростили монстра-людожера....тільки повна ізоляція!
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22.06.2022 11:03 Відповісти
 
 