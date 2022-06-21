"Це буде тривала криза. Ми більше ніколи не довірятимемо Заходу", - Пєсков. ВIДЕО
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У Кремлі заявили, що відносини Росії і Заходу перебувають на низькій точці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Телеканал MSNBC показав уривки інтерв'ю з Пєсковим, в якому він, зокрема, заявив, що Росія більше ніколи не довірятиме західним країнам.
"Так, це буде тривала криза. Ми більше не будемо ніколи довіряти Заходу", - сказав Пєсков.
За словами Пєскова, Росія не може гарантувати, що американців, які потрапили в полон під Харковом, не чекатиме смертна кара в "ДНР".
Також він розповів про своє ставлення до арешту американської баскетболістки Бріттні Грайнер, у якої нібито знайшли заборонені речовини в Шереметьєво.
Повне інтерв'ю поки не опубліковано.
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Надо было предвидеть все на перед, сраный СССР
В 20-х годах, в 40-х и в 90-х.
И ведь, когда эти "вожди" опять умудрятся загнать Россию в голод и холод, спасет и в четвертый раз.
Набери "Айвазовський "Голод в Поволжі" Ця картина висить в Білому Домі Це був подарунок народу США Її копію кацапи сховали у запасники....
Раздача продовольствия. 1892 г. Автор: И.К.Айвазовский.
Це вам більше туди не пустять.
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То он чемодан со своим говном сам носил, теперь другие за ним носят.
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль
Не звертав тоді уваги. Але вони завжди були ******** на голову.
https://youtu.be/jhvjo6C6-OM
"украинцы - это "глупые и недалёкие, "порченные западным влиянием" русские, атарвавшиеся ат великава русскава народа и вбунтававшиеся против умнава "старшева брата…" Паэтаму их нада любой ценой вернуть назад, примерно наказать и заставить работать на "Великую Рассию"!…
Орків не допустили на змагання, на другий день вони оголошують, - ми туди не поїдемо, нам там не цікаво, й так у всьому. Вигнали з ПАРЕ, орки оголошують, - ми припиняємо стосунки, там нас аскарбілі й т.д.
Запад 30 лет хотел из вонючей КАЦАПНИ сделать цивилизованного человека....накачивал их нефтедолларами, технологиями, строил им инфраструктуру, заводы BMW и т.д.... Пустил в G8, G20, даже этапы Ф1 начали проводить в Сочи...ЧМ по футболу, Олимпиада и т.д.
Все ВАНЮХИ...Кончилась в Рахе цивилизация, будете теперь НАСТОЯЩИМИ ДИКАРЯМИ....ИНДЕЙЦАМИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ))))