Контррозвідка СБУ викрила російську агентуру Кабміні та Торгово-промисловій палаті. ВIДЕО

В рамках багатоетапної спецоперації контррозвідка СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Так, в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати.

"Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних", - йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в Росію два кадрові співробітники ФСБ.

З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

Дивіться: "Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - окупант розповідає дружині про крадіжки в Україні. АУДIО

Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв’язковим" - одним із працівників Торгово-промислової палати.

"Зв’язківця" теж завербували у Москві співробітники 5 служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента - це представник 5 служби фсб Юрій Водолазкій. Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх "зв’язківцю" з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку. "Винагороду" зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах.

Зазвичай фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших "кандидатів" для вербування", - додали в СБУ.

Наразі слідчі повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Дивіться: Затримано російського агента, який планував коригувати ракетні обстріли Дніпра, - СБУ. ВIДЕО