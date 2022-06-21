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Кабмін (6265) контррозвідка (458) СБУ (10055) ФСБ (1347)

Контррозвідка СБУ викрила російську агентуру Кабміні та Торгово-промисловій палаті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В рамках багатоетапної спецоперації контррозвідка СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати.

"Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних", - йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в Росію два кадрові співробітники ФСБ.

З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

Дивіться: "Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - окупант розповідає дружині про крадіжки в Україні. АУДIО

Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв’язковим" - одним із працівників Торгово-промислової палати.

"Зв’язківця" теж завербували у Москві співробітники 5 служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента - це представник 5 служби фсб Юрій Водолазкій. Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх "зв’язківцю" з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку. "Винагороду" зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах.

Зазвичай фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших "кандидатів" для вербування", - додали в СБУ.

Наразі слідчі повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
дермака берите за жабры, срочно
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21.06.2022 10:15
+30
А де Баканов?
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21.06.2022 10:16
+24
В опешечке пошустрите, - там целое кубло... Дерьмак, Подоляк, Татаров, Аферистович...
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21.06.2022 10:28
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дермака берите за жабры, срочно
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21.06.2022 10:15 Відповісти
Вчи мову кацап,
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21.06.2022 10:46 Відповісти
Якби не було Херсону,а потім Медведчука, то можна було б ще якось вірити загону Прада,а так....
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21.06.2022 10:16 Відповісти
А де Баканов?
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21.06.2022 10:16 Відповісти
в свято-бакановском монастыре московским попам в ножки кланяется, грехи замаливает.
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21.06.2022 10:29 Відповісти
не знущайтесь над його пра-пра щурами, бо Бакланов.
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21.06.2022 10:56 Відповісти
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21.06.2022 10:17 Відповісти
они сами не знают? как сообщить то? вот Наумов знал, правда поехал разведывать и был задержан братушками. Быканов разберется, надо просто подождать
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21.06.2022 10:21 Відповісти
кстати очень опасный крот агент в Секретариате КМУ серая мышка средней руки чиновник рабочая лошадка никто и не подумает..... а через него идет куча с грифом секретно 1 экз после прочитанного уничтожить ...с 2012 года....... 10 лет!!!!!! господа самое прикольное что у власти сидели все типа НАШИ С ТАНКА Янык урка Азиров поця МВД МО СБУ возглавляли кадровые РЕЗИДЕНТЫ ГРУ ФСБ РОССИИ и тем не менее..... шла заготовка консерв и агентов кротов... ВЫВОД ---РОССИЯ НИКОГДА НИКОМУ НЕ ДОВЕРЯЛА ДАЖЕ ТИПА СВОИМ...
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21.06.2022 10:36 Відповісти
Есть национальности, где предательство и измена присущи большей ее части. Сами угадате?
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21.06.2022 10:17 Відповісти
Кацапи! Найбільший відсоток колаборантів у другій світовій війні.
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21.06.2022 10:29 Відповісти
Могу привести статистику по кацапам :

Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)

а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.

Ну и по мелочи

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА

Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА

582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.

580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА

Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА

Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.

"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА

Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)

15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка

1,5
миллиона русских воевали против Советов.
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21.06.2022 10:57 Відповісти
Ви кацапи досі зі власівською ганчіркою зрадників.
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21.06.2022 10:49 Відповісти
аксіома, сер!
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21.06.2022 10:58 Відповісти
То ще вершки, треба рити і корешки.
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21.06.2022 10:24 Відповісти
Вавина агентура.
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21.06.2022 10:26 Відповісти
В опешечке пошустрите, - там целое кубло... Дерьмак, Подоляк, Татаров, Аферистович...
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21.06.2022 10:28 Відповісти
Да похрину както. А чо там про Чонгар и другие мосты через СКК известно?
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21.06.2022 10:29 Відповісти
Одні помирають за Україну а інші ублюдки її здають!!! Як прикро, що це роблять так звані українці. І як же їх багато, просто в голові не вкладається, як можна так робити. Справжні українці які ******* свою країну цього ніколи не зроблять!!!!
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21.06.2022 10:31 Відповісти
Біном Ньютона відкрили?

Ви краще задумайтеся над наступним: всі ці тварюки, майже кожен, чиновники-корупціонери. "Ідейних" серед них - немає. Вербування, воно ж не на пустому місці виконується. Ось за що можна зачепити "звичайну" людину? Ну за адьюльтер - але це дуже ненадійно. А ось за службові злочини - значно найдійніше.

Тож замислитесь - коли ви даєте чиновнику "на лапу" для вирішення свого питання (яке він і так повинен в триденний чи інший, дуже короткий час, вирішити) в конверті - це ви створюєте гарантований привід фсб-шникам завербувати цю тварюку і потім більш ефективно вбивати українців.
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21.06.2022 10:55 Відповісти
А якщо "по фени": взяти або посадити на кукан.
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21.06.2022 11:46 Відповісти
Хорошенько проследите за контактами бывшего помощника гэбиста сивковича,пора уже его арестовать и допросить.
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21.06.2022 10:32 Відповісти
- Всіх, хто останні 12 років їздив на Расію вербували.
- Ну так ВСІ й їздили!
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21.06.2022 10:32 Відповісти
Кабмін? Почалося те що задумали зетварі? Розформують кабмін щоб керував всім оп
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21.06.2022 10:32 Відповісти
Цікаво,що вже не ховають ********* зрадників України.Може,і покарання пора переглянути?В залежності від цінності інформації?
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21.06.2022 10:33 Відповісти
"В нее входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины."
***** , а им что в жизни не хватало ?
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21.06.2022 10:35 Відповісти
А щоб нажерти отаке свиняче рило... то таки не хватало падлі
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21.06.2022 15:51 Відповісти
новые лица?
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21.06.2022 10:37 Відповісти
А как поживает стратегический шпион Юстас Козырь? А...А ? и шо?
А все таки последняя операция по спасению морды лица и гордости Чудесной страны лаптеногих таки закончилась неудачей. Макрон и Шольц и Драги в решающий момент .....
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21.06.2022 10:43 Відповісти
Єрмака, Татарова, Портнова, Арахімію, Подоляка та інших гнид арештували?
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21.06.2022 10:44 Відповісти
Ты шо руку поднимаешь на цвет нации.
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21.06.2022 12:54 Відповісти
садити з кофіскацією, бо завдав шкоди державі і позбавляти таких громадянства України, якщо воно в них є, а то наймають всіх підряд
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21.06.2022 10:46 Відповісти
Кацапська агентура працює і в царині ідеології.
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21.06.2022 10:52 Відповісти
по законам военного времени-полуось от КРАЗа раскалённым концом в очко и вся музыка,и вся певчая!!!
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21.06.2022 10:54 Відповісти
Там десь є той снайпер зо по чйцям стріляє...
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21.06.2022 11:06 Відповісти
Вот твари, не боятся, пример же есть - Штепа, а если бы с ними жестко - то 10 раз бы подумали, чем быть предателем.
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21.06.2022 11:07 Відповісти
Запис вже не свіженький, напевно ще з квітня.
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21.06.2022 11:15 Відповісти
Ну да, сейчас в куртках утепленных не ходят. Наверно не раскрывали этих гандонов заранее
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21.06.2022 11:24 Відповісти
Ну если еще показывают в куртках, значит скоро на волю - отмазали. А вы шо думали,посодют??? ХМ_ХМ...
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21.06.2022 14:05 Відповісти
Потрібно у всіх анкетах для приймання на вакантні чиновницькі посади, пов'язані з державною таємницею, ввести графу "чи перебував (ла) на окупованій території або на території держави-агресора в період з 20.02.2014р. по 24.02.2022р.".
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21.06.2022 11:25 Відповісти
Половина Украины предатели и коллаборанты. К большому сожалению. Поэтому не стоит обижаться что страну пока не принимают в ЕС. Там они все прекрасно видят что Киев в данное время не отвечает евростандартам .
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21.06.2022 11:34 Відповісти
Половина - это ты загнул слишком, но четверть точно будет.
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21.06.2022 12:50 Відповісти
Это не проблема. В ЕС есть страны, где половина жителей симпатики кацапии, и никто и в хер не дует.
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21.06.2022 17:51 Відповісти
Це якась уйня. За 33 тис уй зара папа маму не цілуе. А працювати в Кабміні навіть якимось адміном чи секретутом на 2 тис уй і бути держ зрадником за 33к - ну це епо...ізм. Ця вистава скоріш за все хоче собою прикрити вагнергейт. Бо ну не правдоподобно.
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21.06.2022 11:37 Відповісти
Больше похожи на бомжей с улици (образно). Ну не схожі вони на співробітників кабміну.
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21.06.2022 11:41 Відповісти
Если бы Ермак был российским агентом, то Зе сбежал бы со страны еще в конце февраля, но этого не случилось, и наш храбрый Невтік выбрал полонмаштабную войну с Россией за что ему честь и хвала........... Нету там российских агентов, иначе уже давно сдали и Киев и вообще все............ Вообщем искреннее верю в Украину и в порядочность нашей власти......
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21.06.2022 11:49 Відповісти
Трусливый Джон

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Реєстрація:25.04.2022

Боты Подоляка прибежали защищать российского агента Ермака?
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21.06.2022 13:29 Відповісти
головний специалист - самая низкая должность госслужащего
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21.06.2022 11:56 Відповісти
не. сначала специалист. потом провідний. а потом головний. зависит от уровня гос органа.
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22.06.2022 03:20 Відповісти
Лляяя..з 15 року гуляють. Капець.
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21.06.2022 12:15 Відповісти
хорошо, но капля в море
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21.06.2022 12:32 Відповісти
Вот и подтверждение слов Гордона. Хотя я не симпатик Гордона, но он давно говорил - предателей и агентов кремля у нас полно даже в правительстве...
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21.06.2022 12:48 Відповісти
Это пздц. Получается, что паРаша и ВР Украины против народа Украины, против США, Англии, Польши и т.д.
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21.06.2022 14:44 Відповісти
Насправді можна брати всіх чиновників які живуть не на зарплату, а на якісь незрозумілі кошти. Але до того ще країна не готова
Таких супер профессіоналів одним махом здихаємось, і як ми без них житимемо?!
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21.06.2022 15:39 Відповісти
Голова КМ та тпп не хочуть піти з посад.
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21.06.2022 22:09 Відповісти
Треба всю владу через поліграф щомісяця проганяти!
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21.06.2022 23:15 Відповісти
а чего они летом в зимних куртках?
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22.06.2022 03:16 Відповісти
 
 