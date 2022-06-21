Контррозвідка СБУ викрила російську агентуру Кабміні та Торгово-промисловій палаті. ВIДЕО
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В рамках багатоетапної спецоперації контррозвідка СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати.
"Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних", - йдеться в повідомленні.
Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в Росію два кадрові співробітники ФСБ.
З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.
Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв’язковим" - одним із працівників Торгово-промислової палати.
"Зв’язківця" теж завербували у Москві співробітники 5 служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента - це представник 5 служби фсб Юрій Водолазкій. Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх "зв’язківцю" з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку. "Винагороду" зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах.
Зазвичай фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших "кандидатів" для вербування", - додали в СБУ.
Наразі слідчі повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)
а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.
Ну и по мелочи
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка
1,5
миллиона русских воевали против Советов.
Ви краще задумайтеся над наступним: всі ці тварюки, майже кожен, чиновники-корупціонери. "Ідейних" серед них - немає. Вербування, воно ж не на пустому місці виконується. Ось за що можна зачепити "звичайну" людину? Ну за адьюльтер - але це дуже ненадійно. А ось за службові злочини - значно найдійніше.
Тож замислитесь - коли ви даєте чиновнику "на лапу" для вирішення свого питання (яке він і так повинен в триденний чи інший, дуже короткий час, вирішити) в конверті - це ви створюєте гарантований привід фсб-шникам завербувати цю тварюку і потім більш ефективно вбивати українців.
- Ну так ВСІ й їздили!
***** , а им что в жизни не хватало ?
А все таки последняя операция по спасению морды лица и гордости Чудесной страны лаптеногих таки закончилась неудачей. Макрон и Шольц и Драги в решающий момент .....
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Реєстрація:25.04.2022
Боты Подоляка прибежали защищать российского агента Ермака?
Таких супер профессіоналів одним махом здихаємось, і як ми без них житимемо?!