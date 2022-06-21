Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Підозрюваний у державній зраді екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков’ї. Його родичі при цьому мешкають в Європі, яку Кива сварить у російських пропагандистських ток-шоу.
Такого висновку журналісти Bihus.info дійшли, проаналізувавши відео, що їх публікує екс-нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони з’ясували, що на пропагандистські ток-шоу в Москві Кива їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет "Мираторг" у Покровському.
Крім того, Кива публікував кілька відео, записаних найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.
Колишній український депутат пересувається на на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком. Доопрацьовано автомобіль компанією Armour Group. Орієнтовна вартість такого броньовика – 15-20 млн рублів.
Мати Киви, який веде антизахідну пропаганду, найімовірніше мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Це також підтверджується відео, опублікованими Кивою, де він сам каже, що гостює в мами. Там можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою і спортзал Fitness Corpore, розташований у місті Фінестрат провінції Аліканте.
30 січня 2022 р. січня Кива з донькою вилетів з України рейсом до Аліканте.
Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD – і зареєстрований у Брумлі.
У Іллі Киви також є сестра – 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно профілю у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.
Будь ласка, зачекайте...
Це хвойда!!! Чуєш пєтух?!! Ти ХВОЙДА!
Питання часу.....
Інфа від людини яка контактує з с....б...у..
Деякі євреї на фронті, а "Азові" теж є. А ти ******, падла.
Они не ведутся на глупости типа сериал Слуга народа.
До речі, ступінь до сих пір не знятий?
Запад дебилам, которые голосуют за таких как Кива и смотрят тупые сериалы типа Слуга народа ничего не должен
Странно что коллаборанту на россеюшке не предьявляют за участие в АТО
... если найдут что хоронить 🤣🤣🤣
Невже народу зараз більше нема чим цікавитися, що за одну ніч пів мільйона просмотрів?
Мабуть там Порошенко винний...
нашли родственников среди высокопоставленных чиновников в России
В сети несколько фото, на которых показан министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова с дядей-полковником и братом жены Бигуса.
Брата зовут Андрей Соболев, и он проходил обучение в Академии госслужбы в Москве.
2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
Т.Чорновіл
https://t.me/Chornovil_official/5064
Тепер ДБРуни почали ці прилади вилучати. Які наслідки це може мати, крім удару під дих ППО України?
Маловирогідний - розкрутити ще одну кримінальну справу проти Порошенка або Олега Гладковського. Високовирогідний - зняти копії з техдокументації клістронів і через адвоката Януковича, який нині керує зеленим ДБР, відправити їх прямо на Лубянку у міцні руки ФСБ, аби всі росіяни, які допомагали купувати обладнання українцям, у путінських катівнях стали дивовижним прикладом того, що з українцями справи краще не мати. Бо вилупок Бігус знайдеться завжди.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://tverezo.info/post/118725
Согласно российским СМИ, брат жены журналиста Бигуса Андрей Соболев в 2016 году был министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В дипломатическое ведомство он пришел с поста проректора Уральского федерального университета. В феврале 2018 года появилась информация о том, что он назначен куратором в Киргизию, но не как сотрудник МИДа.
По данным РБК, Соболев является подполковником ФСБ. Его отец, бывший контрразведчик ФСБ Олег Соболев - сейчас он занимается крупным бизнесом.
Отметим, что Соболева на посту министра сменил также агент ФСБ Василий Козлов. По данным Znak.com, причиной отставки Соболева стала тесная связь со спецслужбами, которая стала вызывать дискомфорт у его коллег.
https://inforesist.org/bigus-podtverdil-chto-brat-ego-zheny-rossijskij-chinovnik-on-podpolkovnik-fsb/