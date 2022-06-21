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Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Підозрюваний у державній зраді екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков’ї. Його родичі при цьому мешкають в Європі, яку Кива сварить у російських пропагандистських ток-шоу.

Такого висновку журналісти Bihus.info дійшли, проаналізувавши відео, що їх публікує екс-нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони з’ясували, що на пропагандистські ток-шоу в Москві Кива їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет "Мираторг" у Покровському.

Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info 01

Крім того, Кива публікував кілька відео, записаних найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.

Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info 02

Дивіться: Екснардеп ОПЗЖ Кива запропонував ударити ядерною ракетою по Львову: "Там сконцентроване все зло!". ВIДЕО

Колишній український депутат пересувається на на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком. Доопрацьовано автомобіль компанією Armour Group. Орієнтовна вартість такого броньовика – 15-20 млн рублів.

Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info 03

Мати Киви, який веде антизахідну пропаганду, найімовірніше мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Це також підтверджується відео, опублікованими Кивою, де він сам каже, що гостює в мами. Там можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою і спортзал Fitness Corpore, розташований у місті Фінестрат провінції Аліканте.

Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info 04

Також читайте: Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду

30 січня 2022 р. січня Кива з донькою вилетів з України рейсом до Аліканте.

Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD – і зареєстрований у Брумлі.

У Іллі Киви також є сестра – 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно профілю у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.

Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
про сміття не пишуть, сміття утилізують...
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21.06.2022 10:34
+18
а донька в Полтаві в МВС керівну посаду займає ...збс
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21.06.2022 10:34
+17
Все смеялись какой он тупой псих и неадекват, а в конечном итоге Илья Кива уделал всех, наворовал в Украине пару лямов баксов, оперативно спилял заграницу перед войной....... Вообщем, как говорится в пословице, "Элвис коцерт исполнил, сказал всем спасибо и уехал"...... А вы тут **...сь и разгр**айте все сами.............. Чем-то напоминает ситуацию с Черновецким, которого все тоже считали глупым нариком..........
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21.06.2022 10:41
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Инфу Бигусу дал дядя из ФСБ?
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21.06.2022 10:32 Відповісти
І шо з того ? Адекватні за таких як кива не голосували а ватне бидло зі сходу і півдня йому шо не скажи чи покажи воно і далі буде голосувати за таких як кива
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21.06.2022 10:32 Відповісти
біда в тому що ці ватники прийшли за Авакяном і примазались до Порошенка... Але ці брехло-патріоти... Згадайте "кулінарне" інтерв'ю цього п'дора на каналі "АТР" в Криму!..
Це хвойда!!! Чуєш пєтух?!! Ти ХВОЙДА!
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21.06.2022 21:06 Відповісти
про сміття не пишуть, сміття утилізують...
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21.06.2022 10:34 Відповісти
а донька в Полтаві в МВС керівну посаду займає ...збс
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21.06.2022 10:34 Відповісти
Донька уже в Испании прекрасно пристроилась
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22.06.2022 15:53 Відповісти
Помнится как того иранского генерала звезданули ракетой с дрона...
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21.06.2022 10:36 Відповісти
Чув інфу, що наркомана "грохнуть" на расеї

Питання часу.....
Інфа від людини яка контактує з с....б...у..
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21.06.2022 10:37 Відповісти
Нафіг він треба? Тим більше, там охорона, бо він сцикло. Краще грохнуть Соловйова/Кісєльова/Скабєєву - вони точно без охорони і розголос більше буде!
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21.06.2022 10:39 Відповісти
Інфа 100%
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07.12.2023 00:11 Відповісти
Вовремя переобуться значит предвидеть.
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21.06.2022 10:37 Відповісти
Вітаю всіх хто голосував за ОПЗЖ, ви лохи.
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21.06.2022 10:41 Відповісти
Все смеялись какой он тупой псих и неадекват, а в конечном итоге Илья Кива уделал всех, наворовал в Украине пару лямов баксов, оперативно спилял заграницу перед войной....... Вообщем, как говорится в пословице, "Элвис коцерт исполнил, сказал всем спасибо и уехал"...... А вы тут **...сь и разгр**айте все сами.............. Чем-то напоминает ситуацию с Черновецким, которого все тоже считали глупым нариком..........
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21.06.2022 10:41 Відповісти
не принесет ему предательство и наворованное счастья
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21.06.2022 10:44 Відповісти
Це його справа, що там йому принесе чи не принесе. А то, що лохів він развів, ну так на те і лохи.
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21.06.2022 11:18 Відповісти
х!йло багато бабла витрачає на пропагандонів, це та ж армія в інфопросторі
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21.06.2022 10:42 Відповісти
Бигус - такой же подонок, как и сам герой сюжета
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21.06.2022 10:42 Відповісти
даже хуже. лысый в глаза говорит, что он предатель, а жЫдобигус мимикрирует под нормального
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21.06.2022 10:50 Відповісти
Ти провокатор рашкованський? Не на часі зараз "жидати".
Деякі євреї на фронті, а "Азові" теж є. А ти ******, падла.
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21.06.2022 11:03 Відповісти
А що, мало німців, яких сам Гітлер Адольфович знищив у канцтаборах? Виключення із правил є завжди і скрізь, і думка про націю взагалі складається не за індивідуумами, а за загальною масою людей.
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21.06.2022 11:29 Відповісти
******* это ты, а констатирую факт
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21.06.2022 12:00 Відповісти
Так канстатіруй коректними словами. На налаштовуй євреїв проти України, правдолюбе
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21.06.2022 13:19 Відповісти
Евреев как наших дурачков ток просто ни на что не налаштуешь.
Они не ведутся на глупости типа сериал Слуга народа.
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22.06.2022 15:57 Відповісти
Бигус тоже вроде на фронте
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21.06.2022 11:07 Відповісти
свезло чуваку, не то что его патрону мертвечуку..., а ведь у него на лбу было написано - гнида и предатель..., но наше сбу читать на лбу не любит...
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21.06.2022 10:46 Відповісти
Прошу якогось громадянина України запостити на сайті Президента петицію про позбавлення наукових ступенів тих "вчоніих мужів" (дешевих ********), які проголосували за надання Киві вчоного ступеню.
До речі, ступінь до сих пір не знятий?
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21.06.2022 11:02 Відповісти
Боже яке гниле і тупе створіння....
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21.06.2022 11:03 Відповісти
есть странная категория людей, которые любят войну и насилие, особенно когда более сильный обижает слабого. такие как путин, кива, гиркин (стрелков), патрушев и другие говорят, что мы с ними один народ и планомерно нас уничтожают. запад должен немедленно дать нам 100 комплектов рсзо с возможностью стрельбы ТКР, что б успокоить негодяев
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21.06.2022 11:07 Відповісти
Запад ДОЛЖЕН немедленно...???
Запад дебилам, которые голосуют за таких как Кива и смотрят тупые сериалы типа Слуга народа ничего не должен
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22.06.2022 16:00 Відповісти
Онанюга...
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21.06.2022 11:08 Відповісти
Накрал бабла в "нацистской Украине" и живет припеваючи.
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21.06.2022 11:26 Відповісти


Странно что коллаборанту на россеюшке не предьявляют за участие в АТО
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21.06.2022 11:26 Відповісти
А как его куратор Аваков?
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21.06.2022 11:55 Відповісти
Припеваючего Киву скоро загребут на фронт.
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21.06.2022 12:00 Відповісти
Да пох на него,нужно выявить и наказать тех ушлепков,которые присваивали дрочиле звания и поднимали его по служебной лестнице,без взяток и пособничества врагу тут явно не обошлось.
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21.06.2022 12:00 Відповісти
И начинать нужно с Авакова...
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21.06.2022 12:21 Відповісти
Тоже крыса ещё та
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21.06.2022 16:18 Відповісти
Ось що таке справжнє Ельдорадо - жомова яма! Здав у аренду- і все життя у жопі (пардон! у жомі)
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21.06.2022 12:05 Відповісти
надеюсь следующий репортаж будет с его похорон
... если найдут что хоронить 🤣🤣🤣
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21.06.2022 12:34 Відповісти
Долго не протянет этот урод, достанут и там наши патриоты ....
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21.06.2022 12:44 Відповісти
Бигусы-чмошники, да кому он на хрен нужен ваш Кива?!
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21.06.2022 12:55 Відповісти
Мені з ранку (десь у 6:10)ютуб отаке пропонує! Спеціально заскнинів тоді.

Невже народу зараз більше нема чим цікавитися, що за одну ніч пів мільйона просмотрів?

Мабуть там Порошенко винний...
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21.06.2022 14:17 Відповісти
У украинского журналиста Дениса Бигуса, который расследует резонансные дела о коррупции в Украине,

нашли родственников среди высокопоставленных чиновников в России

В сети несколько фото, на которых показан министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова с дядей-полковником и братом жены Бигуса.

Брата зовут Андрей Соболев, и он проходил обучение в Академии госслужбы в Москве.

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22.06.2022 16:06 Відповісти
Вообще, новость по-хорошему должна звучать: "Покойный Кива селился в ныне сгоревшем..." А так, честно говоря, ни о чем.
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21.06.2022 13:03 Відповісти
Полностью согласен!!! И как это тварина выехала из Украины еще вопрос к некоторым упырям с таможни!!! Иногда, с болью в сердце (повторюсь ИНОГДА!!) очень жалею про то, что у нас не такой конторы как KGB!!! Просто тогда вопрос о неизбежном наказании вот таких ублюдков был бы просто вопросом времени, а не демагогии - быть или не быть!!! И другие бы 1000 раз подумали прежде чем хлебало открывать!!!
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21.06.2022 13:12 Відповісти
Кива, - людына наукива. В МГУ может политэкономию преподовать, если с телевизора выпрут.
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21.06.2022 13:15 Відповісти
***** ****** !!!
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21.06.2022 13:24 Відповісти
Насрати! Головне цього покидька знищити в майбутньому, і справа буде доведена до кінця.
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21.06.2022 13:37 Відповісти
Эта гнилая овощ была выращена в ваших колуарах ,прилюдно на камеру почухивая свои кокаины . Получало зарплату в конвертиках , как и все остальные ,,брало взятки ездило на крутых тачках , и после сего это не удивительно . Эту гниду нужно было задушить раньше, народ это видел и знал , но вы этого не замечали..Докуя вопросов , а ответов как всегда нет..
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21.06.2022 14:30 Відповісти
так народ эту тварь в парламент и посадил вместе с медведчуком шуфричем рабиновичем королевской немчиновым и прочим навозом
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22.06.2022 05:54 Відповісти
При содействии СБУ и МВС такие как кива живут и здравствуют ! Только не забывайте ,что их сотни тысяч ! Просто кива был рупором и вы его заметили.
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21.06.2022 15:03 Відповісти
аваков - чорт? Де він?
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21.06.2022 16:27 Відповісти
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21.06.2022 19:48 Відповісти
******.
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21.06.2022 23:26 Відповісти
фугас виродку под машину щоб рестайлинг покращив цю тварину жомову
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22.06.2022 05:51 Відповісти
Бігус - розслідувач від ФСБ., але він на виборах відпрацьовував для зелених, тому його не чіпають.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
Т.Чорновіл
https://t.me/Chornovil_official/5064
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22.06.2022 10:45 Відповісти
Так от, клістрони привозили з Росії. За "схемою свинарчуків". Без тендерів. За готівку. Все це, якщо постаратися, - підстава для кримінальної справи. Повторюю те, про що писав тисячу разів, нам було ВИГІДНО возити комплектуючи з РФ - фірмові та ліцензовані, замість експериментувати з виробництвом власних приладів, бо це - грощі, час і завантажені фахівці. За президента Порошенка ми багато чого так возили, поки вилупок Бігус не розголосив про схему у своїй гнусній передачці, а натовпи корисних ідіотів не зайшлися в істериці про "мародер" і "обкрадає армію". Досі бісяться попри всі аргументи.

Тепер ДБРуни почали ці прилади вилучати. Які наслідки це може мати, крім удару під дих ППО України?

Маловирогідний - розкрутити ще одну кримінальну справу проти Порошенка або Олега Гладковського. Високовирогідний - зняти копії з техдокументації клістронів і через адвоката Януковича, який нині керує зеленим ДБР, відправити їх прямо на Лубянку у міцні руки ФСБ, аби всі росіяни, які допомагали купувати обладнання українцям, у путінських катівнях стали дивовижним прикладом того, що з українцями справи краще не мати. Бо вилупок Бігус знайдеться завжди.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://tverezo.info/post/118725
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22.06.2022 10:46 Відповісти
БИГУС ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО БРАТ ЕГО ЖЕНЫ РОССИЙСКИЙ ЧИНОВНИК. ОН ПОДПОЛКОВНИК ФСБ

Согласно российским СМИ, брат жены журналиста Бигуса Андрей Соболев в 2016 году был министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В дипломатическое ведомство он пришел с поста проректора Уральского федерального университета. В феврале 2018 года появилась информация о том, что он назначен куратором в Киргизию, но не как сотрудник МИДа.

По данным РБК, Соболев является подполковником ФСБ. Его отец, бывший контрразведчик ФСБ Олег Соболев - сейчас он занимается крупным бизнесом.

Отметим, что Соболева на посту министра сменил также агент ФСБ Василий Козлов. По данным Znak.com, причиной отставки Соболева стала тесная связь со спецслужбами, которая стала вызывать дискомфорт у его коллег.

https://inforesist.org/bigus-podtverdil-chto-brat-ego-zheny-rossijskij-chinovnik-on-podpolkovnik-fsb/
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22.06.2022 16:12 Відповісти
 
 