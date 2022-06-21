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Сотні патріотів віддають останню шану загиблому в боях з окупантами командирові батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Церемонія прощання з легендарним Командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куцином-"Кумом" відбудеться у середу, 22 червня, о 12:00, на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео, яке оприлюднив "свободівець", капітан НГУ Петро Кузик, сотні патріотів віддають останню шану загиблому командирові батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це була людина, яку не можна було не поважати": Спогади про командира батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олега Куцина, який загинув у бою з окупантами

Автор: Богдан Гуньковський
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Героі не вмирають !!
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21.06.2022 12:20 Відповісти
🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛Слава Герою Украини !СвIтла ВIчна пам'ять‼️
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21.06.2022 12:33 Відповісти
кацапи ви не переможете !
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21.06.2022 12:24 Відповісти
Кацапи будуть всі знищені на нашій землі - це 100%
Ці істоти , які називають себе срюкими , не мають права на життя!!
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21.06.2022 12:26 Відповісти
Слава Україні,Слава Героям...Вічная Пам'ять...
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21.06.2022 12:30 Відповісти
вічна память загиблим за справедливість в бою проти московському сатанату!
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21.06.2022 12:41 Відповісти
Вічна пам'ять та слава Герою України! Царство небесне!
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21.06.2022 12:44 Відповісти
Погиб как шахид!!! Его место в раю...
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21.06.2022 13:58 Відповісти
Изюм це просто якась м'ясорубка
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21.06.2022 14:22 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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21.06.2022 15:02 Відповісти
Земля пухом Героям України.
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21.06.2022 17:15 Відповісти
 
 