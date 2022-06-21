Українські воїни знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням бомби. ВIДЕО безпілотника

Бійці департаменту військової контррозвідки СБУ відшукали та знищили ретельно замаскований опорний пункт окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмеражах. На запису видно, що українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль. У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини.

"Нічні мисливці ГУ ДВКР СБУ вирахували ретельно замаскований опорник орків. Не допомогла ні маскувальна сітка, ні хмиз зверху. У результаті прямого попадання в бліндаж спочатку відлетіли "кабіни" у орків , а потім відірвало башти на БТР-82", - пишуть бійці в коментарі до запису.

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