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Українські воїни знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням бомби. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці департаменту військової контррозвідки СБУ відшукали та знищили ретельно замаскований опорний пункт окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмеражах. На запису видно, що українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль. У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини.

"Нічні мисливці ГУ ДВКР СБУ вирахували ретельно замаскований опорник орків. Не допомогла ні маскувальна сітка, ні хмиз зверху. У результаті прямого попадання в бліндаж спочатку відлетіли "кабіни" у орків , а потім відірвало башти на БТР-82", - пишуть бійці в коментарі до запису.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+27
Гарні бімбочки.
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21.06.2022 12:51
+25
Молодці хлопці, так цим шльондрам лаптестанним.
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21.06.2022 12:51
+17
Слава Україні! Героям слава!
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21.06.2022 12:56
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Молодці хлопці, так цим шльондрам лаптестанним.
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21.06.2022 12:51 Відповісти
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21.06.2022 13:57 Відповісти
Гарні бімбочки.
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21.06.2022 12:51 Відповісти
але це, мабуть, не спеціальні, а просто мінометні
краще було б якщо:

1. бомби підвішувати одразу вертикально, щоб не крутились при скиданні
2. робити потужніший стабілізатор

а так дійсно круто !
дешевше та практичніше ніж Швісблейди
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21.06.2022 13:40 Відповісти
Бог любит троицу.
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21.06.2022 12:54 Відповісти
В палаті не тісно?
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21.06.2022 13:03 Відповісти
в палатах приверженцев арестовича давно тесно, поэтому отпускают домой, к интернету.
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21.06.2022 14:14 Відповісти
facepalm
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21.06.2022 13:06 Відповісти
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3349239

Видно, до тебе, каловик, цей мудєль зайти таки встиг...
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21.06.2022 13:15 Відповісти
Слава Україні! Героям слава!
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21.06.2022 12:56 Відповісти
і мала бомбочка може робити великі справи
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21.06.2022 12:57 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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21.06.2022 12:57 Відповісти
Чудово.
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21.06.2022 13:08 Відповісти
Ех, якби ще й в кольорі!
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21.06.2022 13:20 Відповісти
Уже 8 лет идет война, а на Цензоре до сих пор нет военного консультанта. Не должны звучать такие нелепые фразы как "знищили ворожий опорний пункт". Автор статьи не отбивает дупля что такое опорник.
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21.06.2022 14:22 Відповісти
 
 