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Українські воїни знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням бомби. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці департаменту військової контррозвідки СБУ відшукали та знищили ретельно замаскований опорний пункт окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмеражах. На запису видно, що українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль. У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини.
"Нічні мисливці ГУ ДВКР СБУ вирахували ретельно замаскований опорник орків. Не допомогла ні маскувальна сітка, ні хмиз зверху. У результаті прямого попадання в бліндаж спочатку відлетіли "кабіни" у орків , а потім відірвало башти на БТР-82", - пишуть бійці в коментарі до запису.
Топ коментарі
+27 Сірий
показати весь коментар21.06.2022 12:51
+25 Евгений Дюков 523f86fb
показати весь коментар21.06.2022 12:51
+17 Игорь Куликовский
показати весь коментар21.06.2022 12:56
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Будь ласка, зачекайте...
краще було б якщо:
1. бомби підвішувати одразу вертикально, щоб не крутились при скиданні
2. робити потужніший стабілізатор
а так дійсно круто !
дешевше та практичніше ніж Швісблейди
Видно, до тебе, каловик, цей мудєль зайти таки встиг...