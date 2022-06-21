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Нацгвардійці дають відсіч російським окупантам в Сєверодонецьку. ВIДЕО бою
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці Національної гвардії дають відсіч російським окупантам під час вуличних боїв у Сєверодонецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бою із загарбниками, бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі. На запису українські воїни знпищують окупантів стрілецькою зброєю та ручними гранатометами.
Топ коментарі
+35 Чайка Київ
показати весь коментар21.06.2022 13:17
+32 Юля Пасічна
показати весь коментар21.06.2022 13:13
+27 nav svargi
показати весь коментар21.06.2022 13:09
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Слава нашим героям!
Або просто йди *****.
смерть ворогам, московським окупантам!
Кацапський спецназ знищали 27 лютого коли вони на 5 броньованих автівках намагалися
прорватися у центр міста. Їх загнали у 134 школу на Журавльовці. Так як гобліни знищили
БТР 4 Є який у той момент проїджав мимо (самому загадка що він там робив), то нащій
ТРО прийшлось прийняти рішення залучити танк Т 64 для обстрілу росіійських військових.
Як підсумок від пострілів танка частина школи зруйнувалась, частина рашистів загинула,
школа загорілась, рашисти вистрибували з вікон палаючей школи де їх добивали нащі
з ТРО. ТИ НА ЧИЇЙ СТОРОНІ ?? Кацап ???