Нацгвардійці дають відсіч російським окупантам в Сєверодонецьку. ВIДЕО бою

Бійці Національної гвардії дають відсіч російським окупантам під час вуличних боїв у Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бою із загарбниками, бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі. На запису українські воїни знпищують окупантів стрілецькою зброєю та ручними гранатометами.

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