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Нацгвардійці дають відсіч російським окупантам в Сєверодонецьку. ВIДЕО бою

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці Національної гвардії дають відсіч російським окупантам під час вуличних боїв у Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бою із загарбниками, бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі. На запису українські воїни знпищують окупантів стрілецькою зброєю та ручними гранатометами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2022 13:17
+32
Не треба дивитися ніяких блокбастерів, у нас усе це в реальному часі й без дублерів!
Слава нашим героям!
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21.06.2022 13:13
+27
krutie parni
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21.06.2022 13:09
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krutie parni
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21.06.2022 13:09 Відповісти
Не треба дивитися ніяких блокбастерів, у нас усе це в реальному часі й без дублерів!
Слава нашим героям!
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21.06.2022 13:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2022 13:17 Відповісти
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21.06.2022 13:24 Відповісти
Павлуний, маєш змогу приїхати з професійною камерою та знімати, як українці відправляють рашкованів у пекло.
Або просто йди *****.
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21.06.2022 13:36 Відповісти
Борис Джонсон прислал гаубыцы М-109...
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21.06.2022 13:31 Відповісти
Хла вам, ребятам!
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21.06.2022 14:01 Відповісти
Хай Господь береже вас.Ви справжні воїни та герої...
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21.06.2022 14:40 Відповісти
міцні хлопи! Слава ЗСУ!
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21.06.2022 15:12 Відповісти
крошать хлопці рєпоєдів-фашистів нєпадєцкі..
смерть ворогам, московським окупантам!
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21.06.2022 15:18 Відповісти
Тоесть одновременное убийство наших людей придает разрушению школы какой-то смысл ? Или ты хочешь сказать, что "спецоперация" имеет хоть какой-то смысл кроме геноцида украинского народа ?
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21.06.2022 15:49 Відповісти
Артур конайвдаль, еще скажи что Наши Супергерои стреляли из окон школы во время урока, а орки просто несли цветы на последний звонок?
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21.06.2022 15:55 Відповісти
Харків захищали на підступах до міста але русонелюди розтрощили пів міста!
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21.06.2022 17:15 Відповісти
А Я против того что бы любые твари пересекали границу Украины.
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21.06.2022 17:16 Відповісти
Немає у кацапів ніяких обичаїв.
Кацапський спецназ знищали 27 лютого коли вони на 5 броньованих автівках намагалися
прорватися у центр міста. Їх загнали у 134 школу на Журавльовці. Так як гобліни знищили
БТР 4 Є який у той момент проїджав мимо (самому загадка що він там робив), то нащій
ТРО прийшлось прийняти рішення залучити танк Т 64 для обстрілу росіійських військових.
Як підсумок від пострілів танка частина школи зруйнувалась, частина рашистів загинула,
школа загорілась, рашисти вистрибували з вікон палаючей школи де їх добивали нащі
з ТРО. ТИ НА ЧИЇЙ СТОРОНІ ?? Кацап ???
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21.06.2022 18:23 Відповісти
ruskij zelebobik , tvoi umstvennij panos nikamu neinteresen !
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21.06.2022 16:08 Відповісти
Без навушників можно і оглухнути від РПГ коли стріляєш
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21.06.2022 18:10 Відповісти
Главное - вернитесь живыми. И с победой!
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21.06.2022 22:42 Відповісти
 
 