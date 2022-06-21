Допомагав "республикам Донбасса", але потім усвідомив, що це "ненужная война", - допит льотчика-"вагнерівця" Федорчукова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пілот-найманець із ПВК "Вагнер" встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".
Однак коли побачив на відео результати ударів рф по мирних населених пунктах, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "неправильная, ненужная война", - йдеться в повідомленні.
Загалом він робив по 1-2 бойові вильоти на день. Також крім нього на російських винищувачах вартістю понад $10 млн літають і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.
"Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси. Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а бойові вильоти - "частными задачами", - додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що 72-а бригада захопила в полон льотчика-"вагнерівця" Андрія Федорчукова.
Будь ласка, зачекайте...
Куля робить дивні зміни у голові, навіть якщо попадає у сраку!
Просто передають що це гівно меле на допиті.
Женевська Конвенція на нього не поширюється!
Армія, яка без війни порушує всі конвенції і закони, може знаходитись під захистом тих конвенцій?...
Наприклад, якщо вбивця не здається захисникам громадського порядку і застосовує до оточуючих вогнепальну зброю, то йому скажуть, що він має конституційне право на захист його прав і залишать вбивати, чи його пристрелять, як скажену тварину?...
Тих хто бомбить дітей тільки страчувати при чому максимально жорстоко, довго та публічно щоб решта пілотів рф відмовилась літати.
І у виключних випадках одного пілота можна міняти на 1000 солдатів, чи там сотню азовців і не менше. Тому що азовці воювати не відмовляться щоб їх не чекало, бо вони борються за виживання їх дітей, а ось пілоти рф просто заробляють гроші і можуть відмовитись.
Тобі таке подобається?