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армія РФ (13520) війна (56671) СБУ (10055) найманці РФ (1971) ПВК "Вагнер" (1476) Вагнер Пітер (9) російські війська (227)

Допомагав "республикам Донбасса", але потім усвідомив, що це "ненужная война", - допит льотчика-"вагнерівця" Федорчукова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пілот-найманець із ПВК "Вагнер" встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

Однак коли побачив на відео результати ударів рф по мирних населених пунктах, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "неправильная, ненужная война", - йдеться в повідомленні.

Загалом він робив по 1-2 бойові вильоти на день. Також крім нього на російських винищувачах вартістю понад $10 млн літають і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

"Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси. Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а бойові вильоти - "частными задачами", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що 72-а бригада захопила в полон льотчика-"вагнерівця" Андрія Федорчукова.

Також дивіться: "Обещали охрану нефтяных вышек. Меня пацаны будят - мы уже Луганск проезжаем": Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Усвідомив поки летів на парашуті?
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21.06.2022 13:13
+43
100%
Куля робить дивні зміни у голові, навіть якщо попадає у сраку!
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21.06.2022 13:15
+33
Не вірте жодному слову. *******. це ж кацап
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21.06.2022 13:15
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Усвідомив поки летів на парашуті?
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21.06.2022 13:13 Відповісти
100%
Куля робить дивні зміни у голові, навіть якщо попадає у сраку!
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21.06.2022 13:15 Відповісти
Швидше коли інородне тіло в анусі почало його розширювати, і те ж саме за щоками
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21.06.2022 13:18 Відповісти
Прийшов написати комент, а він уже написаний
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21.06.2022 13:34 Відповісти
усвідомив падло, коли попав в руки українських бійців...
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21.06.2022 13:45 Відповісти
да пиз...т он
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21.06.2022 15:06 Відповісти
да нихера он не усвидомыв! ****** то что хотят слышать горе-допросники, лишь бы не били.
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21.06.2022 15:14 Відповісти
ah ti **** "Допомагав республикам Донбасса " on....geroi blje
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21.06.2022 13:14 Відповісти
Не вірте жодному слову. *******. це ж кацап
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21.06.2022 13:15 Відповісти
А хто йому вірить?
Просто передають що це гівно меле на допиті.
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21.06.2022 13:17 Відповісти
Нажаль ще є таки йолупи що вірять, немов "ми на учєніях", "а я вот пока убівал вас то как то пєрєдумал". Є дауни що ведуться
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21.06.2022 13:46 Відповісти
Вагнеровец одумался? Ню-ню
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21.06.2022 13:15 Відповісти
Я худею, как они "переобуваются" на ходу!!! Если бы не "сняли" наши пацаны и дальше срал!!!! Сдохни как мужик, ты же как минимум офицерье!!! Или тоже на учения летел!!!
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21.06.2022 13:16 Відповісти
Ріспублікам? Бандитським анклавам.
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21.06.2022 13:17 Відповісти
Ага, зараз він вам розкаже, що насправді його прізвище Федорчук і він працював під прикриттям виконуючи завдання Козака, чи Єрмака!
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21.06.2022 13:17 Відповісти
Убить- мало, поменять- ПаРаша может и отказаться от него. Даже и не знаю, что с ним делать, разве что отдать на растерзание гражданским, разбомбленным этим перцем.
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21.06.2022 13:18 Відповісти
Ну, насправді він не належить до армії, отже він є терористом.

Женевська Конвенція на нього не поширюється!
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21.06.2022 16:53 Відповісти
Взагалі питання, чи поширюється та конвенція на країну, яка не об'являла війну і саджає своїх громадян за визнання війни, але вторглася на суверені території і вбиває цівільних, мародьорить і руйнує все під приводом якоїсь спецоперації?
Армія, яка без війни порушує всі конвенції і закони, може знаходитись під захистом тих конвенцій?...
Наприклад, якщо вбивця не здається захисникам громадського порядку і застосовує до оточуючих вогнепальну зброю, то йому скажуть, що він має конституційне право на захист його прав і залишать вбивати, чи його пристрелять, як скажену тварину?...
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21.06.2022 18:17 Відповісти
Бреше.

Тих хто бомбить дітей тільки страчувати при чому максимально жорстоко, довго та публічно щоб решта пілотів рф відмовилась літати.

І у виключних випадках одного пілота можна міняти на 1000 солдатів, чи там сотню азовців і не менше. Тому що азовці воювати не відмовляться щоб їх не чекало, бо вони борються за виживання їх дітей, а ось пілоти рф просто заробляють гроші і можуть відмовитись.
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21.06.2022 13:18 Відповісти
Те що оце наймане гівно бреше-видно з першого питання.І номер в.ч . воно не памятає,і ім*я командира не знає і живе на Далекому Сході...Його б треба ,як Гаврила Принципа,за вбивство ерцгерцога Фердінанда,і спровоковану Першу Світову війну,-в камеру,і ні води,ні їжі.Доки вистачить життєвих сил-кажуть дуже важка і тяжка смерть в муках.Воно льотчик,здоровий бицяра,дохнути буде довго...
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21.06.2022 13:47 Відповісти
странно было бы, если бы он и в плену продолжал нести пургу про "благородную миссию по защите детей Донбасса от лютых бандеровцев"..., он найманец, таких только вешать
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21.06.2022 13:20 Відповісти
Брехня брехня брехня - жодного слова правди!
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21.06.2022 13:20 Відповісти
був федорчук, а став зкацапеним федорчуковим.. помилку визнав...дякуючи паяльнику в його дупі..
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21.06.2022 13:22 Відповісти
эти ****** бомбили Мариуполь
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21.06.2022 13:23 Відповісти
У нього на харі написано "усвідомлення" ... Ця тварь коли Сирію бомбила, також "усвідомлювала" що вбиває мирне населення... Фу, гидота...
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21.06.2022 13:25 Відповісти
це мурло є найманцем що заборонено навіть ерефівським законодавством. Тобто це кремінальний злочинець і тому обміну не підлягає
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21.06.2022 13:27 Відповісти
морской бульвар 500 килограмовыми наверное бомбили воронки по 10 метров в диаметре
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21.06.2022 13:28 Відповісти
этого омоскаленого хохла убейте
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21.06.2022 13:29 Відповісти
А ты - охохлённый кацап? Что за позиция по отношению к украинцам? Ладно бы написал: омоскалённого украинца, но ты унижаешь не его, а всех украинцев, упоминая слово х@хол. Именно этого и хотят кацапы, чтобы украинцы верили, что есть только х@хлы - или плохие или хорошие для них, а украинцев нет, потому что сами украинцы соглашаются с обзывательством х@хол. И ещё кацапы любят говорить, что это не обзывательство, а очень нормальное слово....
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21.06.2022 18:09 Відповісти
Нє получал інформації? На ютубі забанили?
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21.06.2022 13:30 Відповісти
В момент коли влучила ракета і катапультувався, почали закрадатись перші сумніви. І за три хвилини, поки спускався на парашуті, раптом прийшло прозріння і сталася повна переоцінка цінностей.
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21.06.2022 13:32 Відповісти
***, вибачте, але льотчик ПВКшник це така фігова історія, які нафіг ПВК у ВКС РФ? Він кадровий рос офіцер, це в руснявих скоріше почалися приколи, щоб грощі не давати, коли вони утилізуються
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21.06.2022 13:38 Відповісти
..у руснявої падалі дефіцит підготовлених пілотів. Це звичайний звільнений раніше у запас кадровий льотчик, який добровільно повернувся літати на умовах звичайної зарплати. Цілком вирогідно шо й призваний примусово. Ніякого відношення до ПВК не має. Таких добровльців з Білорусі..смердячої рашки...та і наших багато літають у Африці на Су-25..Міг-29... навіть на Міг-21. Вони і в Ефіопії , і в Мозамбіку...та навіть у Анголі на Су-27 розсікають. Вертольтчики на Мі-24 у Нігерії... Конго... Цей кацапчук з тієї кагорти...
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21.06.2022 15:33 Відповісти
Сволота,у самого ж діти. Щоб їм, на голову,падали ракети.
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21.06.2022 13:39 Відповісти
Ага. Как только попал в плен так сразу ему не нравится воевать. Отрубайте ему руки и извинитесь скажите что не понравилось руки рубить
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21.06.2022 13:41 Відповісти
помощник ****
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21.06.2022 13:41 Відповісти
Ага усвідомило воно, коли в жопу прилетіла ракета
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21.06.2022 13:42 Відповісти
на что только люди не идут ради денег. замечу, что наших американских помощников (они то не ради денег, а за идею) орки собираются расстрелять...
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21.06.2022 13:42 Відповісти
Летчик - вагиновец ⭕
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21.06.2022 13:47 Відповісти
Сподіваюся, після запису хлопці гарно розмалювали його смердюче кацапське рило? Морда аж проситься.
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21.06.2022 13:57 Відповісти
Це якраз той випадок, коли точка зору змінюється в залежності від точки місцезнаходження
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21.06.2022 14:00 Відповісти
Манкурт сраний
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21.06.2022 14:04 Відповісти
Мразь кацапская !!!! А до этого фотографий не видел !!!! Быстро переобулся !!! на пожизненное выродка !!!
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21.06.2022 14:09 Відповісти
Продажна хахляра. Водити на ланцюгу по Харкову, Миколаєву, Києву ... поки не захлинеться у власній блювотині і гівні та від людських проклять.
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21.06.2022 14:10 Відповісти
саме так кацапи і хочуть, щоби українці називали українців, тоді кацапам буде простіше доказати, що українців не існує, бо вони один одного не зрадниками кличуть, а х@хляр@ми. Тобто є х@хли і х@хляри, а українців немає.
Тобі таке подобається?
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21.06.2022 18:14 Відповісти
Бреше паскуда!Згадайте того руського "цуцика",який в полоні скавчав,що війна не потрібна,а після обміну збирається повернутись, щоб помститись українцям.
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21.06.2022 14:20 Відповісти
У кожному західно-українському обласному центрі, навіть за часів комуняк, була і є тепер вулиця Руська, бо Русь немає відношення до роzzії і руzzкіх. Є россійські оккупанти різних національностей і є русичі, русини, які до россії немають відношення.
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22.06.2022 12:36 Відповісти
Віддати тварюку жителям розбомблених міст на самосуд
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21.06.2022 14:31 Відповісти
Якби не його цінність обміну, так би вже пристрелили паскуду.
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21.06.2022 14:55 Відповісти
Рашисты становятся шёлковыми, как только попадают в плен. Каждый раз оказывается, что они не знали, что убивают мирных жителей Украины. Сценарии этих спектаклей, где в главной роли пленные рашисты уже известны всем. Эти уроды неисправимы
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21.06.2022 14:57 Відповісти
Як ракету а потім ботінок в сраку отримав то зрозумів
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21.06.2022 14:58 Відповісти
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22.06.2022 14:06 Відповісти
Пітарас, все
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21.06.2022 15:10 Відповісти
Фу ***! Позорище а не СБУ! Допросить подонка и то не могут... Не знаю, не помню, не видел, на бумажке найденной под бочкой с дождевой водой прочитал....***********! Своих только пытать умеете что ли?
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21.06.2022 15:13 Відповісти
Не можете допросить подонка - делегируйте это пострадавшим от него украинцам!
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21.06.2022 15:18 Відповісти
отрубить ему руки, которыми он обстреливал мирные цели, т.к. эти руки ему больше не нужны !
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21.06.2022 15:23 Відповісти
Гівняний ******** бреше, не кається, морда - хоч пацюків бий... Інші кацапські літуни побачуть, як добре, то ще нахабнішими будуть, а повинні мразі знати, що їх на власних кишках повісять. Кілька штук принаймі, решту - на обмін.
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21.06.2022 15:33 Відповісти
У полоні вони все дуже швидко усвідомлюють. Особливо якщо ще й люлей для свідомості отримають.
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21.06.2022 15:39 Відповісти
підар ас
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21.06.2022 15:49 Відповісти
А потом обменяют, и он будет рассказывать на путин тв, как хочет скорее вернуться на войну и бомбить хохлов.
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21.06.2022 15:56 Відповісти
Складно бреше, вірте його кожному слову, бо кацап який не бреше це не кацап 😁
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21.06.2022 16:01 Відповісти
Ах ты животное, как бомбил так все устраивало, а как сбили то понял что это ненужно. Содержать Тебя бы в расход падаль, да жаль обменный фонд нужен.
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21.06.2022 16:49 Відповісти
усвідомив як падав на парашуті?
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21.06.2022 18:55 Відповісти
 
 