У ДПСУ назвали умови пропуску через кордон чоловіків, що перевозять гуманітарні вантажі. ВIДЕО

У Державній прикордонній службу України назвали умови щодо пропуску військовозобов'язаних чоловіків для перевезення через кордон гуманітарних вантажів та пояснили, які документи для цього потрібні.

Про це пресслужба ДПСУ повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Особам призовного віку, чоловікам від 18 до 60 років, для перетину кордону потрібно дотримуватись наступних умов:

1. Рішення державної обласної військової адміністрації або Мінінфраструктури, оформлені у вигляді наказу або розпорядження (у письмовому вигляді або фотокопія в телефоні);

2. Наявність паспортного документа;

3. Перебування в інформаційній системі "Шлях".

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