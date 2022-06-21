УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8965 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
6 897 10
Держприкордонслужба (4350) кордон (3118) ДПСУ (151) гуманітарна допомога (729)

У ДПСУ назвали умови пропуску через кордон чоловіків, що перевозять гуманітарні вантажі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Державній прикордонній службу України назвали умови щодо пропуску військовозобов'язаних чоловіків для перевезення через кордон гуманітарних вантажів та пояснили, які документи для цього потрібні.

Про це пресслужба ДПСУ повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Особам призовного віку, чоловікам від 18 до 60 років, для перетину кордону потрібно дотримуватись наступних умов:

1. Рішення державної обласної військової адміністрації або Мінінфраструктури, оформлені у вигляді наказу або розпорядження (у письмовому вигляді або фотокопія в телефоні);

2. Наявність паспортного документа;

3. Перебування в інформаційній системі "Шлях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабної війни в Україну повернулось вже понад 2,2 млн громадян, - ДПСУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коля "оболонскій"... Ой!Вибачте!Офігєнний " тітан" - це теж волонтер?😁
показати весь коментар
21.06.2022 13:58 Відповісти
А Коля-каклєта гіпнотизує своїм фірмовим тверком на кордоні, і проїжджає собі
показати весь коментар
21.06.2022 14:33 Відповісти
Бери вище , мітбол - дєпутат вєрховного совєта от міротворца ЗЕ (( таким кордон не писаний ; це коли Порошенко його перетинає всі з посту митного тікають , а колі кланяються і коровай вручають - слугам "положено" кордон перетинати без обмежень , для того їм і дистанційне голосування придумали ((
показати весь коментар
21.06.2022 14:39 Відповісти
Мураев,Портнов,Тищенко виконав ці умови?
показати весь коментар
21.06.2022 14:00 Відповісти
Коли все ******** виїхало тоді проснулись
показати весь коментар
21.06.2022 14:23 Відповісти
Не вгадав - ******** іще трішки залишилося , вони в Україні тепер вахтовим методом , щоб не дай Боже ніхто без них кацапню часом не роз!башив (( Ось безумна посидить трішки у штабі і теж до катлєти у Прагу поїде здоров"я лікувати після "усталості ат вайни"
показати весь коментар
21.06.2022 14:43 Відповісти
де та катлєта в Празі сховалась, треба подивитись..
показати весь коментар
21.06.2022 15:48 Відповісти
 
 