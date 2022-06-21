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Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - прем'єр Фредеріксен. ВIДЕО

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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що її країна підтримує кожен крок України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час онлайн-виступу у Верховній Раді.

"Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Ми підтримуємо кожен ваш крок", - наголосила вона.

За її словами, немає жодних сумнівів, що Україна - член європейської сім'ї.

Спікер Ради Руслан Стефанчук подякував Фредеріксен за віру в перемогу України та готовність зробити власний внесок.

Також читайте: Усі країни ЄС схвалять надання Україні статусу кандидата на вступ, - Bloomberg

Автор: Богдан Гуньковський
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21.06.2022 15:03 Відповісти
данія👍
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21.06.2022 15:03 Відповісти
если 4,то прикроем киев харьков николаев одессу
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21.06.2022 15:06 Відповісти
офтоп,але хто читав про поховання воїнів на Полтавщині напевно звернув увагу,що майже всі загинули в один день від обстрілів,мабуть були в одному окопі...Дуже тяжко подібне осмислити...Спочивайте у мирі,хлопці.
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21.06.2022 15:10 Відповісти
Евроинтеграции Украины поддержала даже Ольга ********* и Марго Симоньян...,воздержались только другие пропагандоны мавзолея..Дима Сикелев и Вова Шалавьев... им путлер нехило платит за пургу против Украины...
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21.06.2022 15:11 Відповісти
 
 