Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - прем'єр Фредеріксен. ВIДЕО
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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що її країна підтримує кожен крок України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час онлайн-виступу у Верховній Раді.
"Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Ми підтримуємо кожен ваш крок", - наголосила вона.
За її словами, немає жодних сумнівів, що Україна - член європейської сім'ї.
Спікер Ради Руслан Стефанчук подякував Фредеріксен за віру в перемогу України та готовність зробити власний внесок.
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