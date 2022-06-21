Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - прем'єр Фредеріксен. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що її країна підтримує кожен крок України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час онлайн-виступу у Верховній Раді.

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"Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Ми підтримуємо кожен ваш крок", - наголосила вона.

За її словами, немає жодних сумнівів, що Україна - член європейської сім'ї.

Спікер Ради Руслан Стефанчук подякував Фредеріксен за віру в перемогу України та готовність зробити власний внесок.

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