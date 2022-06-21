Мати востаннє заспівала колискову над домовиною загиблого українського воїна Артема Димида. ВIДЕО

Під час прощання з воїном Артемом Димидом у гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові, його мати, іконописиця Іванна Крип’якевич-Димид зворушливо востаннє заспівала синові колискову. А після того – переможний тропар Пасхи "Христос Воскрес".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспрессо ТВ, 27-річний Артем Димид був пластуном, мандрівником, активним учасником Революції Гідності. Він загинув на Донеччині 18 червня від мінометного обстрілу. За фахом Артем був істориком, походив з роду видатного українського історика Івана Крип’якевича та переслідуваного радянською владою священника Артемія Цегельського.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Вперше пішов захищати Україну у 2014 році, ще будучи студентом – спочатку добровольцем у полк "Азов", а потім у батальйон спецзпризначення "Гарпун". Після повернення Артем багато подорожував та займався власною справою. У день початку повномасштабної агресії Росії проти України, він був в Америці, але одразу ж повернувся в Україну і відправився на фронт.

Церемонія прощання пройшла на гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові. Поховали героя на Личаківському цвинтарі. Рідні Артема створили стипендійний фонд його імені в Українському католицькому університеті, де навчався Артем Димид. Фонд надаватиме стипендії на навчання талановитим студентам з пластунського середовища.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн батальйону "Свобода" Володимир Андрійчук (Бармен) загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну. ФОТО