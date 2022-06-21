Мати востаннє заспівала колискову над домовиною загиблого українського воїна Артема Димида. ВIДЕО
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Під час прощання з воїном Артемом Димидом у гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові, його мати, іконописиця Іванна Крип’якевич-Димид зворушливо востаннє заспівала синові колискову. А після того – переможний тропар Пасхи "Христос Воскрес".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспрессо ТВ, 27-річний Артем Димид був пластуном, мандрівником, активним учасником Революції Гідності. Він загинув на Донеччині 18 червня від мінометного обстрілу. За фахом Артем був істориком, походив з роду видатного українського історика Івана Крип’якевича та переслідуваного радянською владою священника Артемія Цегельського.
Вперше пішов захищати Україну у 2014 році, ще будучи студентом – спочатку добровольцем у полк "Азов", а потім у батальйон спецзпризначення "Гарпун". Після повернення Артем багато подорожував та займався власною справою. У день початку повномасштабної агресії Росії проти України, він був в Америці, але одразу ж повернувся в Україну і відправився на фронт.
Церемонія прощання пройшла на гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові. Поховали героя на Личаківському цвинтарі. Рідні Артема створили стипендійний фонд його імені в Українському католицькому університеті, де навчався Артем Димид. Фонд надаватиме стипендії на навчання талановитим студентам з пластунського середовища.
Будь ласка, зачекайте...
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
МАМІ ГЕРОЯ - НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗА СИНА!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Будьте прокляті, росіяни!До сьомого коліна щоб не бачили сонця і горіли в пекельному вогні за сльози і горе українських матерів
І дуже несправедлива війна (якщо існують справедливі війни).
У нас гине ЦВІТ НАЦІЇ, у них - ВСІЛЯКА ЗАМКАДІВСЬКА ПОТОЛОЧ, діти замкадівських шлюх, алкоголіків та наркоманів...
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Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.
Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркой повсміхаюсь..
Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...
Я буду поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
Смерть русофашистам і прокляття навіки 😠