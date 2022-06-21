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Мати востаннє заспівала колискову над домовиною загиблого українського воїна Артема Димида. ВIДЕО

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Під час прощання з воїном Артемом Димидом у гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові, його мати, іконописиця Іванна Крип’якевич-Димид зворушливо востаннє заспівала синові колискову. А після того – переможний тропар Пасхи "Христос Воскрес".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспрессо ТВ,  27-річний Артем Димид був пластуном, мандрівником, активним учасником Революції Гідності. Він загинув на Донеччині 18 червня від мінометного обстрілу. За фахом Артем був істориком, походив з роду видатного українського історика Івана Крип’якевича та переслідуваного радянською владою священника Артемія Цегельського.

Вперше пішов захищати Україну у 2014 році, ще будучи студентом – спочатку добровольцем у полк "Азов", а потім у батальйон спецзпризначення "Гарпун". Після повернення Артем багато подорожував та займався власною справою. У день початку повномасштабної агресії Росії проти України, він був в Америці, але одразу ж повернувся в Україну і відправився на фронт.

Церемонія прощання пройшла на гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові. Поховали героя на Личаківському цвинтарі. Рідні Артема створили стипендійний фонд його імені в Українському католицькому університеті, де навчався Артем Димид. Фонд надаватиме стипендії на навчання талановитим студентам з пластунського середовища.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн батальйону "Свобода" Володимир Андрійчук (Бармен) загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
Жоден герой полеглий за волю України не має бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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21.06.2022 15:49
+35
Герої не помирають...
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21.06.2022 15:51
+33
Жутко, мокшей нужно уничтожать
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21.06.2022 15:53
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Жоден герой полеглий за волю України не має бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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21.06.2022 15:49 Відповісти
Герої не помирають...
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21.06.2022 15:51 Відповісти
Жутко, мокшей нужно уничтожать
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21.06.2022 15:53 Відповісти
Є прізвища, роди, родини, на яких стоїть печать месіанства в українському русі. Цей воїн належав до цієї когорти. Ці українці без зойків, зітхань і скарг несуть добровільно цей хрест українства, щоб Украхна, її дуз, її мова, її душа жила і боролась за всіх, зто не зміг, не захотів, забоявся. Доки є такі родини, Украхна буде жити. Це і є стержень Нації! Герох не вмираюиь! Христос Васкрес - воскресла Україна! Смертю смерть подолав і тим, хто в гробах - життя дарував. Їм дарував життя вічне і місце у Пантеоні українських Героїв. І си поклоняємося їх подвигу і щасливому Христовому Воскресінню! Амінь!
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21.06.2022 16:10 Відповісти
Царство небесне Артемові... я не знала, що він має спільне коріння з родиною Олега Тягнибока... Герої не вмирають...
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21.06.2022 16:13 Відповісти
Немає нічого страшнішого в світі , коли мати плаче над тілом вбитої дитини. Саме сильне і страшне прокляття вбитої горем матері . Нехай вся падлюча русня разом з їх маньяком здохне в муках . Немає росії прощення .
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21.06.2022 16:27 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
МАМІ ГЕРОЯ - НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗА СИНА!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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21.06.2022 16:29 Відповісти
Господи,дай матері сил витерпіти ту страшну біль.Серце не витримує лише від одного погляду-мати співає колискову над загиблим сином...
Будьте прокляті, росіяни!До сьомого коліна щоб не бачили сонця і горіли в пекельному вогні за сльози і горе українських матерів
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21.06.2022 16:38 Відповісти
Дуже важке відео(((
І дуже несправедлива війна (якщо існують справедливі війни).

У нас гине ЦВІТ НАЦІЇ, у них - ВСІЛЯКА ЗАМКАДІВСЬКА ПОТОЛОЧ, діти замкадівських шлюх, алкоголіків та наркоманів...
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21.06.2022 17:02 Відповісти
буд проклят путин виновник бед украинцев и россиян
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21.06.2022 17:09 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
**
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркой повсміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я буду поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
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21.06.2022 17:19 Відповісти
горіти вам в пеклі російські тварі. героям слава і смерть ворогам.Україна понад усе.
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21.06.2022 19:09 Відповісти
Слава Україні! Героям слава !
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21.06.2022 20:28 Відповісти
Дуже боляче втрачати своїх Героїв на своїй землі 😪😪😪

Смерть русофашистам і прокляття навіки 😠
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21.06.2022 21:28 Відповісти
СпІвчуваю,земля тобі пухом. Пам'ятаймо кожного.
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21.06.2022 21:54 Відповісти
Не зміг додивитися до кінця - сльози задушили. Рашистську нечисть треба знищити до останнього.
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27.09.2022 08:22 Відповісти
 
 