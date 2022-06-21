Картонний Путін в руках Симоньян: німецькі ЗМІ насміхаються над президентом РФ та економічним форумом в Петербурзі. ВIДЕО
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У сатиричному проєкті Deutsche Welle "Заповєднік", у випуску №222, автори висміяли пітерський міжнародний економічний форум та участь в ньому двійника Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мультиплікаційний герой, що зображав кремлівську пропагандистку Маргариту Симоньян, котра була модератором панелі за участі Путіна і президента Казахстану Токаєва, після згортання декорацій забрала зі сцени картонного Путіна.
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