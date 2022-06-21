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Картонний Путін в руках Симоньян: німецькі ЗМІ насміхаються над президентом РФ та економічним форумом в Петербурзі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

У сатиричному проєкті Deutsche Welle "Заповєднік", у випуску №222, автори висміяли пітерський міжнародний економічний форум та участь в ньому двійника Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мультиплікаційний герой, що зображав кремлівську пропагандистку Маргариту Симоньян, котра була модератором панелі за участі Путіна і президента Казахстану Токаєва, після згортання декорацій забрала зі сцени картонного Путіна.

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Відео Голос-інфо

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Да рабссияне и воюют за картонного карлика, которого никак из комы вывести могут. А если быть точным, то ордынцам поубивать, изнасиловать и пограбить лучшее счастье в жизни. Помойное племя постоянного алкоголизма и инцеста.
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21.06.2022 16:35
+13
***** - это ублюдок впавший в деменцию. И ковыряние в носу еще только начало
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21.06.2022 16:46
+12
Та пох** шо там ********** обезяна патякає...
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21.06.2022 16:33
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Та пох** шо там ********** обезяна патякає...
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21.06.2022 16:33 Відповісти
Если точнее, арм-гутанка.
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21.06.2022 19:40 Відповісти
они где-то плавают ... с бычками
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21.06.2022 16:36 Відповісти
как раз на ладу без кп и мешок сахара
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21.06.2022 16:45 Відповісти
****** новость. Ну и русская служба DW те ещё гандоны, Муждабаев про эти лавочки в обёртке западных СМИ всё сказал верно
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21.06.2022 16:33 Відповісти
Да рабссияне и воюют за картонного карлика, которого никак из комы вывести могут. А если быть точным, то ордынцам поубивать, изнасиловать и пограбить лучшее счастье в жизни. Помойное племя постоянного алкоголизма и инцеста.
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21.06.2022 16:35 Відповісти
Русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин: «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым».
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22.06.2022 05:56 Відповісти
***** - это ублюдок впавший в деменцию. И ковыряние в носу еще только начало
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21.06.2022 16:46 Відповісти
Він там нігті обгризав.
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21.06.2022 16:48 Відповісти
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21.06.2022 17:09 Відповісти
З росіян це ніякої відповідальності не знімає - вся країна росія зі всіма людьми що там живуть повинні будуть відповісти за вбивство громадян України і зруйнування самої України
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21.06.2022 17:11 Відповісти
росію до відповідальності за всі ії злочини теперишні і минулі
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21.06.2022 17:13 Відповісти
у нас в Израиле эта программа заповедник немецкая каждое воскресенье идёт
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21.06.2022 20:05 Відповісти
на односу Азербайджанському сайті була інфа про боброєдку Ритку, дослівно сказано, що на зорі своєї журналістської діяльності вона активно працювала в сортирі телебачення, а зараз главредом аж трьох сортирних каналів. Прохвостка ще та, из серии -есть в графском парке черний пруд, там лилии цветут, цвввветттут."
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21.06.2022 23:19 Відповісти
там не смеяться надо а ******* этих маймунов.
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23.06.2022 07:53 Відповісти
 
 